Токаев дал поручения МОН по ликвидации аварийных и трехсменных школ

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, который отчитался о ситуации в подконтрольной сфере, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость дальнейшего повышения качества высшего образования, сокращения разрыва в качестве обучения в городских и сельских школах, сообщила пресс-служба Акорды.

Также была отмечена важность принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием и проведения активной воспитательной работы в школе.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совместно с акимами регионов решить проблемы аварийных и трехсменных школ, своевременно провести капитальный ремонт учебных заведений.

Вместе с тем президент поручил принять меры по модернизации системы финансирования и управления научной сферой, увеличению финансирования науки, повышению эффективности подготовки научных кадров.

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