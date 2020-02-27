Токаев дал поручения МОН по ликвидации аварийных и трехсменных школ

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость дальнейшего повышения качества высшего образования, сокращения разрыва в качестве обучения в городских и сельских школах, сообщила пресс-служба Акорды.
Также была отмечена важность принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием и проведения активной воспитательной работы в школе.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совместно с акимами регионов решить проблемы аварийных и трехсменных школ, своевременно провести капитальный ремонт учебных заведений.
Вместе с тем президент поручил принять меры по модернизации системы финансирования и управления научной сферой, увеличению финансирования науки, повышению эффективности подготовки научных кадров.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства