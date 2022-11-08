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Это неприемлемо - Токаев раскритиковал Миннауки за неосвоенные гранты в Мангистауской области

07.11.2022, 15:34 10221
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из выделенных западным регионам страны 10 тысяч целевых образовательных грантов освоена лишь четверть, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, сообщает Акорда.
 
По его словам, на текущий учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов. Кроме того, дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны, 6 тысяч из которых предназначались Мангистауской области.
 

Из этих грантов освоена была только четверть. Это неприемлемо. При этом в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства. Не была должным образом проведена информационная работа с абитуриентами и их родителями", - заявил глава государства.

 
Он поручил Министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах.
 

Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов в конечном счете и развитие целого региона - все это тесно связанные между собой проблемы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению", - сказал президент.

 
Он акцентировал внимание на развитии сферы образования и здравоохранения, а также поддержки молодежи. По словам Токаева, наблюдается высокий дефицит мест в детских садах - в очереди стоят около 10 тысяч детей. Аналогичная ситуация - со школами. В области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы.
 
По мнению главы государства, для строительства детских садов необходимо использовать возможности государственно-частного партнерства. Он также сообщил, что в Мангистауской области в ближайшие три года в рамках национального проекта "Комфортная школа" будет построена 21 школа. Глава государства обратил внимание на то, что этого недостаточно, и призвал шире использовать возможности бизнеса в этой работе.
 
Наряду с этим глава государства отметил приоритетность создания условий и стимулов для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал. Местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану.
 

Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью", - отметил президент.

 

новости по теме

Минпросвещения создало чат для жалоб на нарушения прав педагогов

08.11.2022, 15:56 1201
Минпросвещения создало чат для жалоб на нарушения прав педагогов
Фото: Depositphotos
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения запустил Telegram-чат "Защита педагогов". В чат вступили уже более 2 тысяч педагогов.
 
В этом чате педагоги могут сообщить о нарушении их прав. К примеру, о привлечении их к несвойственным функциям, об излишней отчетности и т.д.
 
Вся информация, поступившая в Telegram-чат, будет проверяться. Специалисты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и территориальные департаменты будут оперативно реагировать на обращения и давать обратную связь педагогам.
 

Педагоги освобождены от излишней отчетности, и на сегодня они ежедневно должны заполнять только два документа - классный журнал и краткосрочный (поурочный) план. Есть конкретный перечень документов, и все должны соблюдать его. Администрация школ не вправе требовать от педагогов заполнения других документов. Если будут выявлены нарушения прав педагогов, комитет примет соответствующие меры", - заявил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

 
Он напомнил, что в регионах при территориальных департаментах также работают советы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов.

Ранее в Минпросвещения призвали делиться информацией о проблемных школьных санузлах и некачественном питании.
 

В Минпросвещения призвали сообщать о проблемных школьных санузлах и некачественном питании

07.11.2022, 14:29 11006
В Минпросвещения призвали сообщать о проблемных школьных санузлах и некачественном питании
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения призывает школьников и их родителей сообщать об уличных школьных туалетах, о проблемных санузлах и нарушениях в столовых.
 

Анонимность гарантируется, информация об обратившихся разглашаться не будет", - сообщается в информации ведомства.

 
Фото и видео о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на What’s App 8 700 699 04 46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы дополнительно направлены и устанавливаются QR-коды со ссылками на эти соцсети.
 
В Минпросвещения напомнили, что в Казахстане по инициативе Комитета по охране прав детей проходит акция "Балаға лайық". Она проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря этого года.
 

В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Отметим, что благодаря акции "Балаға лайық" значительно улучшилось состояние школьных санитарных узлов и столовых. В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты", - отметили в министерстве.

 
К примеру, кабинки в туалете средней общеобразовательной школы № 5 города Павлодара приведены в соответствие с нормами после обращения родителей к представителям министерства. В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт. После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников.
 

Мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.


Ранее сообщалось, что в санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық".  

Всего за время проведения акции поступило свыше тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астаны и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей.
 
 

В Казахстане планируют запустить услугу постановки в очередь в детсады через приложения банков

07.11.2022, 08:43 13641
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова по вопросам развития сферы образования. Участники совещания обсудили запуск единой очередности в детские сады на централизованном уровне, что позволит сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест.
 

В частности, планируется дать возможность вставать в очередь и получать соответствующее направление через приложения банков второго уровня и eGov", - сообщила пресс-служба правительства.

 
Алихан Смаилов поддержал эту инициативу и подчеркнул важность обеспечения полного организационного порядка в новой системе - исключения двойной очередности, проверки данных детей и т.д.
 
Министерство просвещения выступило с предложением дать возможность детям из социально уязвимых слоев населения получать помощь из Фонда всеобуча (обеспечение школьной формой, питанием и т.д.) при обучении в частных школах в рамках госзаказа. В настоящее время данная норма действует только при обучении в государственных школах. Премьер-министр поддержал данное предложение.
 
Также рассмотрен вопрос реализации механизма по оплате питания за детей из семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих возможности посещать детсады, получающие госзаказ. Эту меру предлагается реализовать посредством сервиса "Цифровая карта семьи", который будет запущен в начале 2023 года. Планируется выявлять детей из семей, находящихся в кризисной ситуации, чтобы в дальнейшем адресно за них оплачивать расходы на питание.
 
Алихан Смаилов поручил завершить интеграцию необходимых информсистем госорганов и проработать механизм финансирования данной инициативы. При этом он заострил внимание на необходимости обеспечить эффективный контроль расходования средств, чтобы исключить их нецелевое использование.
 

По поручению президента мы выделяем колоссальные средства на образование и готовы выделять дополнительные деньги на реализацию новых инициатив, но нужно обеспечить качество и должный контроль", - сказал Алихан Смаилов.

 
На совещании также рассмотрены новые подходы к повышению качества преподавания английского языка в школах, повышения квалификации учителей, вопросы обеспечения организаций образования качественным интернетом, расширения доступности детсадов для детей с особыми образовательными потребностями с введением специальных штатов педагогов-ассистентов, освобождение педагогов школ от несвойственных функций в части установления выплат по Фонду всеобуча, обновления материально-технической базы колледжей, повышения статуса воспитателей, их зарплаты, а также ряд других инициатив.
 

В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық"

04.11.2022, 18:28 30781
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" и поступившим обращениям, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
 
Всего за время проведения акции поступило свыше 1 тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ.
 

Самыми активными оказались ученики и родители городов Астаны и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей. Хочу отметить, что каждое обращение отрабатывается нами с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

 
В ведомстве напомнили, что акция "Балаға лайық" проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря этого года.
 
В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется и информация о них разглашаться не будет.
 

Филиал британского вуза откроют на базе университета Жубанова в Актобе

04.11.2022, 11:08 34271
Актобе. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Heriot-Watt откроет на базе университета Жубанова три образовательные программы бакалавриата: "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика", "Компьютерная инженерия"), а также программу магистратуры по специальности "Менеджмент промышленности". Эти специальности выбраны в соответствии с потребностями региона, информирует пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.
 
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с руководством одного из ведущих исследовательских университетов мира Heriot-Watt. В рамках встречи стороны обсудили партнерство британского вуза с Актюбинским региональным университетом имени Жубанова.
 

Партнерство между высшими учебными заведениями направлено на совместную подготовку отечественных технических и IT-специалистов. Студенты, окончившие обучение, получат два диплома: университета Heriot-Watt и университета Жубанова. Обучение будет проходить по британскому стандарту, а качество будет контролироваться университетом Heriot-Watt. Прием абитуриентов начнется в следующем учебном году", - отметил Саясат Нурбек.

 
Представитель британского вуза поделился своими планами по развитию сотрудничества с университетом Жубанова. Будут активно развиваться программы академической мобильности между двумя вузами.
 

Университет Heriot-Watt является одним из ведущих мировых исследовательских университетов, основанный в 1821 году. Он входит в число 300 лучших университетов в мировом рейтинге QS по математике, химической инженерии, строительству, электротехнике и нефтегазовому делу", - проинформировали в министерстве.


Напомним, филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау.
 

По 6 миллионов тенге получат 50 лучших ученых Казахстана - Миннауки

03.11.2022, 16:49 40241
По 6 миллионов тенге получат 50 лучших ученых Казахстана - Миннауки
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК объявляет конкурс на соискание ежегодной премии "Лучший научный работник". По итогам конкурса будут присуждены 50 премий лучшим ученым страны. Размер 1 премии составляет 2000 МРП (6 126 000 тенге).
 

Целью конкурса является поощрение труда ученых, научных работников, которые внесли существенный вклад в развитие отечественной науки", - сообщили в ведомстве.  

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном формате до 3 декабря в информационной системе министерства.
 

Научные достижения претендентов на присуждение премии будут оцениваться по таким критериям, как наличие ученой степени, ученого звания, научных публикаций, монографий, руководство научными проектами и программами. При этом обязательно преподавание как минимум одной дисциплины в университете за последний год, а также подготовка доктора философии (PhD) или доктора по профилю за последние 3 года и общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований. Также участникам конкурса необходимо представить результаты внедрения научных разработок в производство", - рассказали в министерстве.

 

Возможность выбора учебников и методических пособий появится у казахстанских педагогов

03.11.2022, 12:45 42226
Возможность выбора учебников и методических пособий появится у казахстанских педагогов
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект приказа "Об утверждении правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования".
 
Согласно тексту документа, целью проекта приказа является утверждение правил выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования.
 

В республике в одобренный перечень учебников и УМК для организаций среднего образования входят более 700 учебников для 1-11-х классов. В среднем во 2-х, 5-11-х классах по каждому предмету имеется по 2-3 альтернативных учебника. Выбор осуществляют порядка 380 тысяч педагогов из 7,5 тысячи школ по всей стране. Без автоматизации процессов выбора и заказа учебных изданий эффективное и своевременное проведение мониторинга крайне затруднительно и неэффективно", - отметили разработчики.

 
Подчеркивается, что необходимость принятия проекта настоящего приказа связана с ознакомлением педагогов государственных организаций образования с альтернативной учебной литературой, включаемой в учебный процесс, ее особенностями и повышением прозрачности процесса выбора учителями альтернативных учебников.
 
Также проектом предусмотрено внедрение порядка выбора учебников и учебно-методических комплексов педагогами государственных организаций образования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе:
 
  • Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 "Об образовании";
  • приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 216 "Об утверждении перечня учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме";
  • приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июля 2020 года № 324 "О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 "Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования".
 

Указанный нормативно-правовой акт не предусматривает ужесточения регулирования. В этой связи проведение анализа регуляторного воздействия не требуется", - добавили разработчики.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников - Минпросвещения

02.11.2022, 14:32 50886
Планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников - Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Электронные планшеты, которые будут предоставлены учащимся школ, дадут дополнительные возможности для обучения школьников, а также помогут решить проблему с тяжестью школьных рюкзаков, пояснили в Министерстве просвещения Казахстана.
 

При наличии планшетов у детей появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажерам и заданиям. Для регионов со слабым покрытием интернета будет предусмотрена возможность офлайн-использования с загруженным контентом: цифровыми уроками, заданиями, образовательными ресурсами и учебниками. Совместно с МЦРИАП планируем обеспечить учащихся электронными устройствами. Если по каким-либо причинам ребенок не захочет пользоваться планшетами, то он, как и всегда, может пользоваться традиционными учебниками и доступом к образовательным ресурсам из стационарных устройств. То есть планшеты не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остается за родителями и школьниками", - отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

 
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин заявил, что для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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