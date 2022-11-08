Это неприемлемо - Токаев раскритиковал Миннауки за неосвоенные гранты в Мангистауской области

Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из выделенных западным регионам страны 10 тысяч целевых образовательных грантов освоена лишь четверть, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, сообщает Акорда.

По его словам, на текущий учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов. Кроме того, дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны, 6 тысяч из которых предназначались Мангистауской области.

Из этих грантов освоена была только четверть. Это неприемлемо. При этом в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства. Не была должным образом проведена информационная работа с абитуриентами и их родителями", - заявил глава государства.

Он поручил Министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах.

Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов в конечном счете и развитие целого региона - все это тесно связанные между собой проблемы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению", - сказал президент.

Он акцентировал внимание на развитии сферы образования и здравоохранения, а также поддержки молодежи. По словам Токаева, наблюдается высокий дефицит мест в детских садах - в очереди стоят около 10 тысяч детей. Аналогичная ситуация - со школами. В области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы.

По мнению главы государства, для строительства детских садов необходимо использовать возможности государственно-частного партнерства. Он также сообщил, что в Мангистауской области в ближайшие три года в рамках национального проекта "Комфортная школа" будет построена 21 школа. Глава государства обратил внимание на то, что этого недостаточно, и призвал шире использовать возможности бизнеса в этой работе.

Наряду с этим глава государства отметил приоритетность создания условий и стимулов для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал. Местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану.

Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью", - отметил президент.