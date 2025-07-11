10.07.2025, 15:17 9661
У трех казахстанских медколледжей приостановлены лицензии из-за нарушений
В Казахстане проводится плановая проверка всех медицинских колледжей
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится постлицензионный контроль медицинских колледжей страны с целью выведения образования медицинских работников на качественно новый уровень, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
По информации Минздрава, на текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах, по итогам которых приостановлены лицензии трех учебных заведений из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов. Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В ведомстве уточнили, что контроль осуществляется по ключевым направлениям:
• соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;
• материально-техническое оснащение учебного процесса;
• выполнение учебных планов и программ;
• соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;
• наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.
Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством - вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность", - отметили пресс-службе.
Всего в 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: в Астане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.
В настоящее время в Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям:
• сестринское дело;
• лечебное дело;
• акушерское дело;
• стоматология;
• ортопедическая стоматология;
• фармация;
• гигиена и эпидемиология;
• лабораторная диагностика;
• медицинская оптика.
Ранее сообщалось, что теперь поступающие в медицинские колледжи абитуриенты будут сдавать экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.
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09.07.2025, 14:46 17491
Поступающим в медицинские колледжи предстоит сдать новый экзамен
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для поступающих в медицинские колледжи абитуриентов ввели новый экзамен, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, для поступления в медицинские колледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения - на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.
Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", - отметили в Минздраве.
Абитуриентов и их родителей призывают внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.
Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений", - добавили в ведомстве.
06.07.2025, 16:03 38791
В Казахстане доступны более 8 тысяч программ подготовки рабочих кадров
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых инструментов трансформации системы технического и профессионального образования стал реестр образовательных программ ТиПО и послесреднего образования, разработанный НАО "Talap", сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Реестр - это современный цифровой ресурс, который помогает органам управления образования получать полную актуальную и достоверную информацию о всех программах колледжей страны. На сегодня в нем доступно 8 554 программы по 181 специальности от 667 колледжей со всей республики. Из них 96% программ - уровень технического и профессионального образования (ТиПО), 4% - послесреднее образование. При этом 55% программ на государственном языке.
Около 2,5 тысячи программ ориентированы на дуальное обучение, 70 программ - для лиц с особыми образовательными потребностями.
Колледжи активнее всего разрабатывают программы по инженерии, ИКТ, сфере обслуживания, бизнесу и управлению. Для их подготовки использовано более 500 профессиональных стандартов. В экспертизе программ приняли участие 540 экспертов, из них 311 педагогов и 229 работодателей.
В новом учебным году будут разработаны 3000 образовательных программ.
27.06.2025, 11:13 98426
В Казахстане в 2025 году зарубежные вузы откроют 10 филиалов
Число иностранных студентов выросло до 30 тыс. человек
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10 филиалов зарубежных вузов откроют в Казахстане в 2025 году, сообщил на совместном заседании палат парламента министр финансов РК Мади Такиев.
По информации Минфина, в 2024 году в стране были открыты 11 филиалов зарубежных вузов. В 2025 году запланировано открытие еще 10 филиалов.
Также министр рассказал, что число иностранных студентов, обучающихся в Казахстане, выросло до 30 тыс. человек.
Кроме того, в прошлом году размер стипендии студентов вырос в 2 раза, а количество грантов увеличено на 7%.
Ранее сообщалось, что первый филиал Пекинского университета языка и культуры открывает набор студентов в бакалавриат. В сентябре в Астане начнет свою работу филиал МГИМО.
26.06.2025, 15:00 104226
Абитуриенты колледжей смогут подать заявки на поступление через eGov.kz
При оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абитуриенты колледжей теперь смогут подать заявки на поступление через портал eGov.kz, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. В этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов. Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время. Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения.
Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін", - заявили в НИТ.
Отмечается, что подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах. Кроме того, важно учесть, что максимальный объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 мегабайт.
По данным пресс-службы, для подачи заявки абитуриенту необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- перейти в раздел "Образование" и выбрать категорию "Колледжи";
- выбрать из перечня услугу "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования";
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы", - добавили в НИТ.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получить новое удостоверение личности онлайн.
19.06.2025, 17:33 142061
Соцсети желающих учиться в США будут проверять
Фото: unsplash.com
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, смогут ли казахстанцы поступать в Гарвардский университет в США и что для этого нужно, передает корреспондент агентства.
В мае Министерство внутренней безопасности США заявило, что Гарварду запретят принимать на учебу иностранных студентов.
На сегодня решение по Гарвардскому университету не окончательное. Сейчас идут заседания суда. Очередное заседание будет сегодня, у них просто еще ночь, оно чуть позже будет. Там будет вынесено какое-то промежуточное решение: будут ли ограничивать Гарвардский университет в выдаче виз для зарубежных студентов, или отменят это решение, либо приостановят его. Поэтому сейчас это не окончательное решение, паниковать пока рано", - прокомментировал министр.
Если это решение все-таки вступит в силу, специальная комиссия министерства организует перевод казахстанских студентов в другие университеты на такие же специальности.
Саясат Нурбек отметил, что казахстанским студентам, которые уже учатся в Гарварде, не грозят ни депортация, ни лишение визового статуса.
При этом прием заявлений на получение виз в США возобновлен при условии, что власти будут проверять соцсети всех подающих на визу граждан.
Соцсети всех подающих заявления на визу будут проверять на предмет их политических предпочтений, поддержки тех или иных позиций, которые противоречат официальной политике США. Хотел предупредить всех наших студентов, почистите аккаунты, будьте очень внимательны. Потому что официально это уже заявление госдепартамента США", - сообщил министр.
13.06.2025, 11:34 193351
Восемь новых профессий по работе с ИИ появятся в Казахстане
В их числе: инженер по 3D-печати и оператор роботизированных окрасочных систем
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены внедрить восемь новых профессий, включая инженера по 3D-печати и оператора роботизированных окрасочных систем, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время разрабатываются профессиональные стандарты с использованием ИИ для подготовки специалистов в этих отраслях.
Пилотное внедрение состоится уже в этом году в Алматы и Костанае.
Параллельно разрабатываются 60 профстандартов с использованием ИИ, охватывающих 336 профессий в восьми отраслях, включая машиностроение", - заявили в пресс-службе.
Также внедряется программа стажировок на зарубежных предприятиях для повышения квалификации инженерно-технического персонала. 50% программы будет финансировать государство, 50% - предприятия.
Это позволяет перенимать передовой опыт и адаптировать его к условиям Казахстана", - отметили в правительстве.
Кроме того, расширены государственные образовательные гранты, направленные на подготовку специалистов для химической отрасли, в вузах Satbayev University, КазНУ, КазНИТУ и Таразском химико-технологическом колледже.
В рамках программы "Болашак" и прямых международных партнерств осуществляется подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных направлений отрасли, включая автоматизацию, химическую безопасность и экологический мониторинг. В рамках популяризации профессии геолога, формирования будущих кадров для геологической отрасли наблюдается увеличение количества выпускников вузов геологической сферы. Если в 2022 году выпустились 1224 специалиста, то к 2024 году специальность в области горного дела и геологии окончили более 3 тыс. специалистов. Согласно данным Сатпаевского технического университета, по специальности трудоустраиваются 98% выпускников", - подчеркнули в правительстве.
Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
09.06.2025, 10:31 218721
Когда абитуриенты могут подать документы в вузы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК опубликовало календарь поступления для абитуриентов на 2025-2026 учебный год.
Основное ЕНТ проходит с 16 мая по 7 июля.
Прием документов в вузы будет осуществляться с 20 июня по 25 августа.
Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).
Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).
Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.
Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
04.06.2025, 10:46 244551
В Минпросвещения РК рассказали, как устроить ребенка в детский сад
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения РК разъяснили порядок комплектования групп в дошкольных организациях на 2025-2026 учебный год. Кампания продлится до 31 августа.
В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Таразе, Туркестане, Шымкенте, Уральске, Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Конаеве, Косшы, Талдыкоргане, а также о Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах", - сообщили в ведомстве.
При получении ваучера необходимо:
1. Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней.
При неподтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней.
2. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.
При отказе от ваучера очередь аннулируется.
При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в "лист ожидания". При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.
Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1 августа. Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть 2 дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение 5 рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней.
Детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен неполный их перечень, они просрочены либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.
Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.
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