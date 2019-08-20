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Установлены даты школьных каникул

19.08.2019, 08:48 17497
Установлены даты школьных каникул
фото: wday.ru
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Установлены даты каникул для школьников в новом учебном году, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно приказу Министерства образования и науки РК, начало 2019-2020 учебного года - 1 сентября 2019 года. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели. 
 
Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября включительно (7 дней). 
 
Зимние - с 30 декабря по 8 января включительно (10 дней). 
 
Весенние - с 21 марта по 2 апреля включительно (13 дней). 
 
В 1 классах дополнительные каникулы - с 3 по 9 февраля включительно (7 дней).
 

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