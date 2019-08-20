Установлены даты школьных каникул

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Согласно приказу Министерства образования и науки РК, начало 2019-2020 учебного года - 1 сентября 2019 года. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели.
Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября включительно (7 дней).
Зимние - с 30 декабря по 8 января включительно (10 дней).
Весенние - с 21 марта по 2 апреля включительно (13 дней).
В 1 классах дополнительные каникулы - с 3 по 9 февраля включительно (7 дней).
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