В Акмолинской области в рамках проекта Zhas Project открыт развивающий центр для детей

Кокшетау. 30 октября. Kazakhstan Today - В Аккольском районе Акмолинской области в рамках проекта Zhas Project работает развивающий центр для детей, передает Kazakhstan Today.

В центре "Жан жылуы" занимаются дети предшкольного возраста. Здесь они с интересом изучают буквы, правописание и чтение, цифры и начальные основы математики, делают домашние задания, а также играют в настольные игры, работают с книжками-раскрасками и пластилином. "Жан жылуы" уже три месяца действует в городе Акколь в рамках проекта Zhas Project, сообщили в Региональной службе коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

После завершения обучения в Караганде у меня было желание реализовать свой потенциал в других регионах страны. Будучи в городе Нур-Султане, узнала через социальные сети о возможности осуществить свои планы и стремления, полезные для общества и государства, в рамках целевого социального проекта в рамках Zhas Project в Акмолинской области. Мой выбор пал на город Акколь. Четко определив его направление, составила план и подготовила всю необходимую документацию. Нашла и привлекла единомышленников. И через месяц команде сообщили, что наш проект выиграл", - рассказала директор развивающего игрового центра "Жан жылуы" Акбота Мизамхан.

По информации РСК, вместе с энергичным неравнодушным руководителем в команде работает активная молодежь. Их деятельность встречает самые добрые и теплые отзывы у местных жителей.

Мне интересно работать в Акколе. Новое место, люди. А дети везде одинаковые. У нас занимается по 15 обучающихся. Результат обучения зависит от того, как установлен контакт между учителем и учениками. У кого-то из обучающихся у меня детей уже имеются определенные знания, а у некоторых из них надо развивать стремление их впитывать. Мы открыты для всех детей. Но все же основной упор мы делаем на такие их категории, как многодетные и малообеспеченные семьи, семьи, где детей воспитывает один родитель, особенные дети. Родители нам благодарны за то, что мы открыли такой проект", - заключила Мизамхан.

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