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В Алматы дефицит мест в детских садах составляет порядка 918 тыс.

19.02.2020, 15:10 7993
В Алматы дефицит мест в детских садах составляет порядка 918 тыс.
Фото: primeminister.kz
Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - На сегодня в Алматы дефицит мест в детских садах составляет порядка 918 тыс., сообщил в ходе отчетной встречи с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

По данным акимата, большинство жителей отдают своих детей в государственные сады. По государственному социальному заказу покрывается основная плата за место в детском саду, но также необходимо повышать доступность дополнительного образования, секций и кружков, которые на сегодня оплачиваются родителями. 
 
В связи с этим акиматом предложено взять на себя расходы по дополнительному образованию. При одобрении ожидается, что на эти цели будет выделено порядка 3 млрд тенге. 
 

Мы сможем размещать госсоцзаказ на дополнительные услуги в частных детских садах. Это позволит уже не выбирать государственный или частный садик – оплата будет везде одинаковая", - сказал аким. 

 
Это позволит заполнить на 100% частные сады, которые сейчас не в полной мере загружены, и дать серьезный импульс для открытия новых. 
 
Новые решения позволят решить дефицит мест в дошкольных учреждениях.
 
Кроме того, в целях снижения очередности в детсады завершается строительство 5 государственных дошкольных организаций на 790 мест в Алатауском районе на 120 мест; в Бостандыкском районе на 120 мест, в Алмалинском районе на 120 мест; в Турксибском районе на 280 мест, и в том числе 1 в рамках социальной ответственности бизнеса в Бостандыкском районе на 150 мест. В итоге 11 государственных детских садов, построенных на 3,1 тысячи мест, приведет к снижению очередности на 23 тысячи мест. 
 
Отдельное внимание было уделено поддержке многодетных семей. В частности, разработаны законодательные изменения для обеспечения бесплатными пришкольными кружками детей из многодетных семей.
 

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