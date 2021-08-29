Три варианта обучения: в Алматы рассказали о начале нового учебного года

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АЛМАТЫ. 28 АВГУСТА -Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказала о готовности школ мегаполиса к новому учебному году и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности учащихся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Жылкыбаевой, новый учебный год в Алматы планируется начать в штатном режиме при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований. При этом 287 школ примут около 300 тысяч учащихся, из них 30 тыяч. первоклассников. В 82 колледжах к обучению приступят более 68 тысяч студентов.

Стоит отметить, что дошкольные организации уже вернулись в штатный режим работы, 860 детских садов и мини-центров сегодня посещают более 69 тысяч детей.

Ляззат Жылкыбаева также сообщила, что все учебные организации подключены к проекту Ashyq и на 100% обеспечены необходимым количеством моющих, дезинфицирующих и антисептических средств.

С 1 сентября в организациях образования будет осуществляться постоянный мониторинг соблюдения санитарных требований, включающий замер температуры, визуальный осмотр, режимы проветривания, кварцевания, влажной уборки и другие меры. Будет действовать запрет на вход посторонних лиц и отменены массовые мероприятия", - сообщила руководитель ведомства.

Жылкыбаева также рассказала, как будет организован учебный процесс с учетом текущей эпидемиологической обстановки в городе.

Алматы продолжает находиться в темно-красной зоне. В этой связи в целях недопущения стихийного наплыва учащихся в организации образования и снижения рисков распространения инфекции среди детей учебный процесс будет идти одновременно по трем направлениям. Во-первых, будет организовано онлайн-обучение учащихся на основании заявлений их родителей. Таким образом, родителям будет предоставляться право выбора - направить ребенка в школу или продолжить обучение дистанционно", - сообщила Жылкыбаева.

Во-вторых, будет предусмотрено смешанное обучение, при котором основные учебные предметы будут изучаться в школе, остальные - в онлайн-формате (музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса).

В-третьих, офлайн-обучение будет организовано преимущественно с охватом учащихся 1-5, выпускных 9 и 11 классов и с наполняемостью классов не более 25 человек. Таким образом в управлении образования планируют обеспечить постепенный переход к традиционному формату обучения.

Жылкыбаева добавила, что сегодня проводится необходимая разъяснительная работа среди учителей и родителей.

По всем вопросам родители учеников могут обращаться в администрацию школ либо непосредственно в управление образования.

Отметим, что на сегодняшний день многие родители в РК высказывают пожелание дать им возможность выбирать: отправлять ли детей в школу или перевести на дистанционное обучение с целью избежать риска заражения коронавирусной инфекцией.

В МОН подтвердили возможность дистанционного асинхронного обучения школьников по заявлению родителей.





27 августа вице-министр образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова разъяснила различия дистанционного обучения для контактных и школьников, остающихся на удаленном обучении по заявлению родителей.

На сайте Kazakhstan Today ведется опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?" В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

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