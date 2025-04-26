25.04.2025, 08:41 9066
В Казахстане до конца года планируют ввести в эксплуатацию более ста школ
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере образования продолжается активная реализация Национального проекта "Комфортная школа", направленного на создание современной, безопасной и доступной образовательной среды по всей стране. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 112 школ на 206 тыс. ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Из них 45% будут расположены в сельской местности. Напомним, что по итогам 2024 года уже введено 105 школ нового формата", - отметили в ведомстве.
Всего в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрено строительство 217 школ нового формата на 460 тысяч ученических мест.
Национальный проект предусматривает создание условий для равного доступа детей к качественному бесплатному образованию, соответствующему современным требованиям, вне зависимости от места их проживания. Он направлен на укрепление материально-технической базы школ, а также формирование образовательной среды, способствующей раскрытию творческого и интеллектуального потенциала учащихся", - сообщили в министерстве.
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21.04.2025, 15:41 36056
В сентябре филиал МГИМО начнет работу в Астане
Обучение будут вести преподаватели МГИМО, а также преподаватели, прошедшие переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обучение первых студентов и магистрантов филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане начнется уже в сентябре этого года, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.
Как рассказали в Миннауки, "МГИМО-Астана" откроет набор на две программы бакалавриата - "Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки" (направление "Экономика", код специальности 38.03.01) и "Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов" (направление "Бизнес-информатика", код специальности 38.03.05). Также будут доступны две программы магистратуры: "Финансовая экономика и финансовые технологии" (направление "Экономика", код специальности 38.04.01) и "Многосторонние институты и управление глобальным технологическим развитием" (направление "Системный анализ и управление") код специальности 27.04.03).
Срок обучения по программам бакалавриата составит 4 года. Прием будет осуществляться по результатам ЕНТ (нижний пороговый балл - 65). Лучшие абитуриенты смогут получить грант на обучение - на каждую программу выделено по 30 грантовых мест, но предусмотрен и вариант платного обучения. Срок обучения на программах магистратуры - 2 года. На каждую программу выделено 20 грантовых мест, возможна платная форма обучения", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что обучение будет реализовываться преподавателями МГИМО, а также преподавателями, прошедшими переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК. Обязательным компонентом образовательных программ бакалавриата станет обучение студентов в течение двух семестров в российских кампусах МГИМО, а для студентов магистратуры - на российском модуле протяженностью 2 месяца. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемым на территории Российской Федерации.
В министерстве также добавили, что первоначально "МГИМО-Астана" будет базироваться в кампусе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, затем обучение продолжится в отдельном здании филиала, проектирование которого уже началось.
21.04.2025, 12:14 38066
Расходы казахстанцев на образование выросли на 12% за год - Finprom
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четвертом квартале прошлого года казахстанские семьи потратили на образование в среднем 24,1 тыс. тенге, на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает Finprom.
Наибольшая статья трат пришлась на оплату дошкольного образования: 7,4 тыс. тенге на семью в квартал. В среднем по стране - на 15,5% больше, чем годом ранее. Далее следуют расходы на питание учащихся (3,9 тыс. тенге) и оплата высшего образования (3,8 тыс. тенге). В пятерку самых затратных направлений также вошли оплата общего среднего образования (2,6 тыс. тенге) и аренда жилья для студентов (1,5 тыс. тенге)", - сообщает источник.
При этом расходы горожан в секторе в среднем составили 27,6 тыс. тенге в квартал на одно домохозяйство, тогда как расходы сельских жителей - лишь 16,6 тыс. тенге. Разница между ними достигла 39,8%, или 11 тыс. тенге.
Дополнительно семьи в среднем тратили 1 тыс. тенге на репетиторов, 964 тенге на проезд, 766 тенге на профессиональное среднее образование, 641 тенге на разные неформальные курсы, 602 тенге на начальное образование, 229 тенге на школьную форму и 53 тенге на покупку учебников", - говорится в исследовании.
Авторы подчеркивают, что речь идет именно об официальной статистике. Между тем, цены в секторе стабильно растут.
По итогам марта текущего года цены на услуги образования в Казахстане увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,9% в годовом выражении", - сообщает источник.
В разрезе видов дошкольное и начальное образование подорожало на 4,8% за год, среднее - на 7,9%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее - на 10,3%, а образование для взрослых - на 11,3%.
По данным исследования, растет и нагрузка на образовательные учреждения.
Если пять лет назад, в 2018-м и 2019-м учебном году в секторе дошкольного образования на одно учреждение приходилось в среднем 84,3 ребенка, то в 2022-м и 2023-м учебном году - 86,8.
Похожая динамика наблюдается и по другим видам образования. В сегменте общего образования в 2018/2019 учебном году на одну школу приходилось в среднем 451,2 ученика, а в 2022/2023 учебном году - уже 487,6. В секторе технического и профессионального образования численность учащихся в среднем на одно учебное заведение выросла с 642,5 до 770,7 человека. В сегменте высшего образования численность студентов в среднем на вуз увеличилась с 4,8 тыс. до 5,3 тыс. человек", - уточняют авторы исследования.
В сфере профтехобразования сократилось само количество учебных заведений: если в 2018/2019 учебном году их было 740, то в 2022/2023 учебном году - уже лишь 711.
27.03.2025, 19:13 141936
Бектенов поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию технического и профессионального образования
Министерству просвещения совместно с акиматами областей поручено создать профильные альянсы колледжей и предприятий
Фото: primeminister.kz
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Павлодар. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил масштабировать опыт региона по развитию технического и профессионального образования и поддержке рабочих профессий, сообщает пресс-служба главы правительства.
Отмечена важность применения инноваций и цифровых решений. Министерству просвещения совместно с акиматами областей на основе опыта Павлодарской области поручено создать профильные альянсы колледжей и предприятий. Вместе с тем квалификации, разработанные в рамках атласа новых профессий Павлодарской области, необходимо внести в классификатор специальностей технического и профессионального, послесреднего образования для получения диплома по завершении обучения", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в ходе визита Олжасу Бектенову представили карту востребованных в промышленности региона навыков и компетенций будущих специалистов.
Внимание уделено мерам поддержки молодых кадров, включая вопросы трудоустройства и обеспечения жильем. В рамках развития профессионального технического образования в области внедряется атлас новых профессий, создается альянс колледжей и компании ERG. Кроме того, объявлены масштабные проекты модернизации инфраструктуры, для реализации которых нужна молодежь, обладающая техническими знаниями и стремлением к совершенствованию", - добавили в пресс-службе.
Ранее о системных проблемах в подготовке рабочих рассказал сенатор.
26.03.2025, 12:39 150591
Мартовское ЕНТ сдали около 88 тысяч абитуриентов
Фото: НЦТ
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов, сообщили в Национальном центре тестирования.
Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам). Максимальный - 139 баллов, его набрали два абитуриента из Алматы и Восточно-Казахстанской области", - говорится в информации.
Из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% - на русском и 100 человек - на английском.
Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась "Математика - Физика", которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию "Биология - Химия", 12,6% - "Творческий экзамен". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия - Физика", которую выбрали всего 105 человек", - уточнили в ведомстве.
В мартовском ЕНТ приняли участие 232 абитуриента с особыми образовательными потребностями.
В НЦТ напомнили, что абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.
На данный момент результаты 121 человека были аннулированы. 43 абитуриента лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, 55 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а сертификаты 23 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования. Подставные лица не выявлены", - рассказали в центре.
Там добавили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.
В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы", - подчеркнули в НЦТ.
Напомним, мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 163 тысяч абитуриентов.
21.03.2025, 15:53 173651
В Казахстане пересматривают учебную программу начальной военной подготовки в школах
Основные часы и тематика будут направлены на военную подготовку
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пересматривают содержание типовой учебной программы по предмету "Начальная военная и технологическая подготовка", сообщил в своем ответе на депутатский запрос заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев.
Согласно типовой учебной программе по предмету НВТП максимальный объем учебной нагрузки по НВТП составляет в 10 классе - 1 час в неделю, в 11 классе - 1 час в неделю, а также 30 часов для проведения учебно-полевых сборов за счет часов вариативного компонента. Недельная учебная нагрузка по предмету НВТП с 2012 по 2024 годы не изменялась. В настоящее время Министерством просвещения совместно с Министерством обороны и Национальной академией образования имени Алтынсарина ведется работа по пересмотру содержания ТУПр по предмету НВТП, где основные часы и тематики будут направлены на военную подготовку", - заявил Ермек Кошербаев.
По его словам, вопросы проведения учебно-полевых сборов для юношей и девушек регламентированы нормативными правовыми актами.
Согласно ТУПр по предмету НВТП в 10 классе с целью развития практических умений и навыков обучаемых, а также для формирования интереса к изучению военного дела в конце учебного года с юношами проводятся пятидневные учебно-полевые сборы в объеме 30 часов на базах воинских частей или в организациях образовании с соответствующей учебно-материальной базой", - добавил заместитель премьер-министра РК.
Ранее сообщалось, что новые привилегии для прошедших воинскую службу появятся в Казахстане.
20.03.2025, 09:44 179961
В Казахстане 1 апреля стартует прием документов в первый класс
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Министерство просвещения РК со ссылкой на Комитет среднего образования.
Согласно закону РК "Об образовании", в 1-й класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.
Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:
1) заявление родителей или других законных представителей;
2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052-2/у;
3) фотография размером 3х4 см (2 штуки)
Для иностранных граждан:
Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства", - уточнили в ведомстве.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Напомним, завтра, 21 марта, в казахстанских школах начинаются весенние каникулы. Они продлятся 11 календарных дней, до 31 марта включительно.
12.03.2025, 15:56 214031
Перенесут ли последний звонок в казахстанских школах, рассказали в Минпросвещения
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года, передает корреспондент агентства.
Гани Бейсембаев рассказал, что последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая, переносов не будет. Он также обратился к родителям школьников с призывом не превращать школьные торжества в пышные, дорогостоящие мероприятия.
Мы не должны учить детей тратить деньги без необходимости. Школа - это среда воспитания. Если родители будут сейчас заниматься кафе и ресторанами, то какое поколение мы вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными. Имеющиеся средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны", - подчеркнул министр.
Напомним, на весенних каникулах школьников ждут 11 дней отдыха.
12.03.2025, 12:39 211396
Антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработана отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", которую планируют внедрить во всех школах и колледжах, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан на пресс-конференции в СЦК.
Сейчас пилотный проект тестируется в 50 школах.
С 1 сентября 2025 года планируется внедрение антибуллинговой программы "ДОСБОЛLiKe" во всех школах и колледжах", - сказал вице-министр.
Спикер отметил, что за действия детей в школах усилена административная ответственность их родителей. Также приняты единые правила внутришкольного учета в школах.
На сегодняшний день 82% зачисленных детей проактивно охвачены дополнительным образованием. Введены в действие межведомственные алгоритмы оперативного реагирования, позволяющие оперативно оказывать помощь пострадавшим детям", - сказал Едил Оспан.
По данным Минпросвещения, в 2024 году помощь Центров психологической поддержки получили 250 тыс. человек.
Кроме того, с 1 декабря 2024 года в организациях образования введена система текстовых обращений от школьников через QR-коды. Это позволило подросткам анонимно обращаться за поддержкой.
По состоянию на февраль 2025 г. 25 тыс. SMS зафиксировано от детей", - привел цифры вице-министр просвещения на пресс-конференции в СЦК.
Также запущен единый государственный контакт-центр 111, работающий в режиме 24/7. По итогам 2024 г. поступило 17 тыс. звонков от детей, отметил спикер.
В ведомстве призвали родителей соблюдать рекомендации по безопасности и формировать у детей основы безопасного поведения.
Там отметили, что число административных правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, за последние 5 лет увеличилось в 3,5 раза, с 5 тыс. случаев в 2020 году до 19 тыс. случаев в 2024 году.
Также в 2 раза возросло число правонарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых: с 65 тыс. в 2020 году до 112 тыс. в 2024 году. Почти в 3 раза увеличилось количество фактов пребывания детей в ночное время в развлекательных заведениях: с 844 до 2406 случаев.
С началом теплого времени года возрастает число несчастных случаев, связанных с падениями из окон, утоплениями и другими происшествиями с детьми. Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев выпадения из окон около 80% происходят в домашних условиях с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. В целях повышения безопасности детей в 2024 году в рамках законодательства по вопросам образования, наставничества, обеспечения прав женщин и защиты детства введены нормы, обязывающие застройщиков устанавливать замки безопасности на окна, а ОСИ - осуществлять контроль за их соблюдением. Данные требования распространяются на новостройки, вводимые в эксплуатацию", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Напомним, случаи буллинга и издевательства над детьми в школах происходят в Казахстане регулярно.
В Таразе суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассника. В области Абай полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения подростка одноклассниками.
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