В Казахстане изменят программу обучения первоклассников

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В государственный общеобязательный стандарт образования внесены изменения, передает Kazakhstan Today.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал на своей странице в Facebook, что соответствующий приказ ведомства подписан и зарегистрирован в Министерстве юстиции Казахстана.

Аймагамбетов объяснил, что со следующего учебного года в первом классе вместо "Сауат ашу" (уроки просвещения) дети будут изучать "Алиппе" ("Букварь" в переводе с казахского) и "Ана тiлi" ("Родной язык"). Программа "Алиппе" будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих дети будут учить "Ана тiлi". Соответственно, в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться "Букварь" и "Обучение грамоте". При этом методологической платформой подготовки "Аліппе" станет методика Ахмета Байтурсынова.

Сейчас министерство ведет большую работу по разработке программ и учебников, подчеркнул глава ведомства.

Мы сформировали рабочую группу для подготовки единых программ. В ее состав вошли ведущие языковеды, методисты, учителя начальных классов и авторы учебников "Алиппе" предыдущих лет. Первое заседание группы уже провела мой заместитель Шолпан Каринова. Планируем, что после подготовки программ и учебников мы апробируем их в пилотных школах, после чего они будут использоваться во всех школах страны. Предстоит провести еще много работы. Вопрос находится на моем особом контроле", - заключил Аймагамбетов.

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