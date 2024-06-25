В Казахстане на 5,6 миллиона детей приходится всего 147 музыкальных школ

Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 5,6 миллиона детей от 3 до 17 лет приходится всего 147 музыкальных школ. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, сообщает - В Казахстане на 5,6 миллиона детей от 3 до 17 лет приходится всего 147 музыкальных школ. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, сообщает Finprom





В информации подчеркивается, что казахстанские музыканты и певцы, такие как уникальный вокалист Димаш Кудайберген, рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) или скрипачка Жамиля Серкебаева известны на весь мир, при этом на весь Казахстан насчитывается всего 147 государственных музыкальных учреждений.





Учитывая, что детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно в РК 5,6 миллиона, на одну такую школу их приходится почти 40 тысяч (...) Понятно, что родители могут отдать ребенка в частную студию, кружок, или и вовсе нанять преподавателя заниматься дома. Но это, во-первых, очень недешево и большинству просто недоступно, во-вторых, такие занятия не обеспечат никакой системности и разносторонности, и в-третьих, никакой гарантии качества такого образования нет и быть не может", - пишет сайт.





Finprom.kz





По его информации, даже в столице - одном из самых быстрорастущих и самых "детских" регионов страны - всего три такие школы.





Хуже, чем в Астане, обстоит ситуация только Мангистауской области и тех регионах, где школ нет вообще. Напомним: мы говорим о столице нашего государства, где проживает 377 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет", - уточняет источник.





В информации также подчеркивается, что при всем таланте казахстанских музыкантов и профильных педагогов в стране нет по-настоящему выдающихся, знаменитых на весь мир или хотя бы на региональном уровне музыкальных школ.





Для примера: входящая во все мировые рейтинги Школа Колберна из Лос-Анжелеса имеет не только спроектированные специально под нее кампусы и классные помещения, но и собственную прекрасную концертную площадку, на которой выступали многие ведущие артисты мира. В этой музыкальной школе учатся дети и подростки с ранних лет, есть и отделение для студентов-магистров. Не менее именитая музыкальная школа Шеперда, расположенная в Хьюстоне, штате Техас, помимо специальных аудиторий включает концертный зал Stude Concert Hall на 1000 мест, знаменитый своей акустикой Duncan Recital Hall на 250 мест, органный зал и оперную студию. Дошкольные занятия для малышей здесь начинаются уже в возрасте двух лет. Мы не думаем, что в Казахстане нет талантов, нуждающихся в не меньших возможностях и оснащении. Но вот инфраструктуры под них действительно, увы, пока не построено", - пишет сайт.





Напомним, о проблемах музыкального образования в Казахстане говорили с президентом известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева и знаменитая пианистка и педагог Жания Аубакирова.





А сам президент, поздравляя в мае этого года творческих казахстанцев с Днем работников культуры и искусства, отметил , что в РК были выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций - впервые за три десятилетия.





Остается надеяться, что профильные ведомства обратят наконец внимание на проблемы в сфере нехватки музыкальных школ и инфраструктуры, и услышат слова президента: "Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство - это душа нации, а культура - ее духовный облик", - резюмирует источник.