В Казахстане начался новый учебный год

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане отмечают День знаний. Учебный год в организациях образования начинается в традиционном очном формате с соблюдением жестких санитарных требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, в новом учебном году школьники вернутся к традиционному формату обучения. Торжественные линейки на День знаний пройдут в Казахстане только для первоклассников с соблюдением санитарных норм. Для учеников со 2-го по 11-й классы будут организованы классные часы в кабинетах.
По данным МОН РК, в этом году около 394 тыс. детей пойдут в первый класс.
Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РК №36 от 25 августа 2021 года.
Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Министерству образования и науки Республики Казахстан, руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности поручено обеспечить следующие условия:
- соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- 100%-ной вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления);
- внедрение приложения "Ashyq" при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);
- соблюдение масочного режима;
- обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств; - увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;
- соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений; - ежедневный "входной" фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;
- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);
- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;
- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;
- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).
Также будет усилен контроль за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха.
В случаях отказов родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе.
Главным государственным санитарным врачам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента поручено:
1) обеспечить дифференцированный подход к введению карантина:
- при регистрации 1 случая заболевания COVID-19 в классе (группе) - класс (группа) подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;
- при регистрации в организации среднего образования в 1 инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 более чем в 30% классов одной смены - смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;
- при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев заболевания COVID-19 более чем в 30% групп одного потока - поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней.
В алматинских школах предусмотрено три варианта обучения. В новом учебном году контингент школ в Алматы составит около 300 тысяч учащихся, в первых классах будут обучаться более 30 тысяч детей. На сегодня учащиеся 2-11 классов на 100% обеспечены учебниками из библиотечных фондов, завершена также доставка учебников, в том числе эліппе и букваря для 1 классов. Бесплатным питанием будут обеспечены свыше 23 тысяч детей.
В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос. На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?". Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.
В Казахстане зарегистрирован 793 791 случай коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 69 790 случаев пневмонии с признаками КВИ с отрицательным ПЦР-тестом. За прошедшие сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства