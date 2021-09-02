В Казахстане начался новый учебный год

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане отмечают День знаний. Учебный год в организациях образования начинается в традиционном очном формате с соблюдением жестких санитарных требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, в новом учебном году школьники вернутся к традиционному формату обучения. Торжественные линейки на День знаний пройдут в Казахстане только для первоклассников с соблюдением санитарных норм. Для учеников со 2-го по 11-й классы будут организованы классные часы в кабинетах.





По данным МОН РК, в этом году около 394 тыс. детей пойдут в первый класс.

Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РК №36 от 25 августа 2021 года.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Министерству образования и науки Республики Казахстан, руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности поручено обеспечить следующие условия:

- соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- 100%-ной вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления);

- внедрение приложения "Ashyq" при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

- соблюдение масочного режима;

- обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств; - увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

- соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений; - ежедневный "входной" фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);

- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).

Также будет усилен контроль за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха.

Главным государственным санитарным врачам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента поручено:

1) обеспечить дифференцированный подход к введению карантина:

- при регистрации 1 случая заболевания COVID-19 в классе (группе) - класс (группа) подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

- при регистрации в организации среднего образования в 1 инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 более чем в 30% классов одной смены - смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

- при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев заболевания COVID-19 более чем в 30% групп одного потока - поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней.

В алматинских школах предусмотрено три варианта обучения. В новом учебном году контингент школ в Алматы составит около 300 тысяч учащихся, в первых классах будут обучаться более 30 тысяч детей. На сегодня учащиеся 2-11 классов на 100% обеспечены учебниками из библиотечных фондов, завершена также доставка учебников, в том числе эліппе и букваря для 1 классов. Бесплатным питанием будут обеспечены свыше 23 тысяч детей.

В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос. На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?". Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.

В Казахстане зарегистрирован 793 791 случай коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 69 790 случаев пневмонии с признаками КВИ с отрицательным ПЦР-тестом. За прошедшие сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства