Сводка эпидситуации в РК: две области покинули красную зону

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 31 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 793 791 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 268;
в городе Алматы – 1259;
в городе Шымкенте – 140;
в Акмолинской области – 251;
в Актюбинской области – 263;
в Алматинской области – 270;
в Атырауской области – 149;
в ВКО – 161;
в Жамбылской области – 78;
в ЗКО – 68;
в Карагандинской области – 450;
в Костанайской области – 239;
в Кызылординской области – 76;
в Мангистауской области – 250;
в Павлодарской области – 260;
в СКО – 77;
в Туркестанской области – 61.
В Казахстане за сутки 7207 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 680 836 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 31 августа 2021 года зарегистрировано 9402 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 августа от КВИ скончались 98 человек.
30 августа 2021 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 19 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69 790, летальных случаев – 4464, выздоровевших – 58 459.
31 августа 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 669 969 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 438 316 человек.
Дополнено: Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 сентября 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская области. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.
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