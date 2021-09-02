Сводка эпидситуации в РК: две области покинули красную зону

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 31 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 793 791 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За сутки зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 268;

в городе Алматы – 1259;

в городе Шымкенте – 140;

в Акмолинской области – 251;

в Актюбинской области – 263;

в Алматинской области – 270;

в Атырауской области – 149;

в ВКО – 161;

в Жамбылской области – 78;

в ЗКО – 68;

в Карагандинской области – 450;

в Костанайской области – 239;

в Кызылординской области – 76;

в Мангистауской области – 250;

в Павлодарской области – 260;

в СКО – 77;

в Туркестанской области – 61.

В Казахстане за сутки 7207 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 680 836 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 31 августа 2021 года зарегистрировано 9402 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 августа от КВИ скончались 98 человек.

30 августа 2021 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 19 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69 790, летальных случаев – 4464, выздоровевших – 58 459.

31 августа 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 669 969 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 438 316 человек.

Дополнено: Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 сентября 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская области. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

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