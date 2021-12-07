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В Казахстане около 80% детсадов не прошли аттестацию

06.12.2021, 18:36 37099
В Казахстане около 80% детсадов не прошли аттестацию
Фото: kubnews.ru
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В Казахстане около 80% детских садов, в которых был проведен государственный контроль, не прошли аттестацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы Министерства образования и науки, первыми новый вид контроля, введенный МОН в этом году, прошли 77 детских садов. Подавляющее большинство из них (60 дошкольных организаций) не прошли аттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.
 

Поскольку детские сады находятся в ведении акиматов, ранее у нас не было каких-либо механизмов контроля за работой дошкольных организаций. Однако с учетом обращений граждан нами было принято решение о необходимости внедрения и проведения таких проверок. В итоге мы выявили многочисленные нарушения. Речь идет и об условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", - сообщила сегодня на аппаратном совещании МОН председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

 
Она отметила, что при выявлении нарушений, будь это вузы или детские сады, МОН предоставляет организациям образования достаточное количество времени для их устранения. 
 

По итогам госаттестации детским садам предоставляется не более одного года на устранение нарушений и приведение образовательной деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Местным исполнительным органам необходимо взять работу детских садов на особый контроль", - отметила Кобенова.

 
В пресс-службе также сообщили, что госаттестация детских садов будет проводиться посредством профилактического контроля один раз в пять лет, независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности. Госаттестация внедрена для внешнего контроля и установления порядка в деятельности организаций образования, а также в целях повышения качества образовательных услуг.
 
В случае выявления несоответствий организации образования получат определенные рекомендации. Но административное дело при этом не возбуждается, а значит, не будет и административных наказаний. Напротив, проверяющие будут разъяснять организациям образования порядок устранения нарушений, пояснили в МОН.
 

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Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы

03.12.2021, 18:29 105004
Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Переуплотненность классов в некоторых случаях продиктована желанием отделов образования сэкономить средства местных бюджетов, заявил глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава МОН РК на своей странице в Facebook, создание качественной инфраструктуры для организаций образования - одна из центральных тем в поручениях главы государства по развитию образования, озвученных на заседании НСОД. Президент поручил акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение земельных участков для строительства 1000 школ. Также поручено обеспечить исполнение норматива, предусматривающего открытие новых школ при строительстве жилых районов.
 

Речь идет не только о вопросе удобства для детей и родителей, но и о безопасности. Кроме того, Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на проблему с нарушениями действующих норм наполняемости классов. В последнее время данный вопрос является актуальным. Если, с одной стороны, переуплотненность классов связана с дефицитом ученических мест и является вынужденным решением, то, с другой - обнаруживаются прецеденты, продиктованные желанием отделов образования на местах сэкономить средства местных бюджетов. Хотя принятие такого решения в целях экономии негативно отражается на качестве обучения, что наглядно демонстрирует исследование PISA, не говоря и о других не самых лучших последствиях", - отметил глава МОН в сообщении.

 
По словам Аймагамбетова, президент дал задание при разработке Типовых проектов школ уделить больше внимания соответствию инфраструктуры и материальной базы количеству школьников.
 

Это значит, что количество мест в столовых, предметных кабинетах и спортзалах должно быть достаточным. К сожалению, у нас имеется практика, когда проекты заказывают местные управления строительства и при этом многие важнейшие для образовательного процесса аспекты остаются неучтенными. Поэтому, исходя из того, что в каждом классе, согласно школьной программе, еженедельно должны проводиться 3 урока физкультуры, количество спортзалов должно быть достаточным. Сейчас же во многих школах имеющихся спортзалов не хватает, поэтому учителя вынуждены одновременно проводить уроки сразу для нескольких классов", - сообщил он.

 
По информации министра образования, аналогичные задачи поставлены в отношении всей материально-технической базы. Особое внимание президент уделил вопросу обеспечения безопасности обучающихся школ, колледжей и вузов. Для этого поручено разработать единые требования к системам безопасности в организациях образования, включающие наличие специализированной службы охраны с заключением договора на 3 года. 
 
Отдельно глава государства остановился на вопросах досуга детей и создания условий для их дополнительного образования. 
 

Правительству поручено ограничить передачу дворцов школьников, музыкальных школ, государственных детских садов, организаций дополнительного образования в частный сектор. Для системного решения указанной проблемы теперь в рамках поручения президента музыкальные и художественные школы, дворцы школьников будут оставаться в госсобственности и служить во благо детей", - отметил глава МОН в соцсети.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы детские сады возвращают в госсобственность.
 
Также напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе VI заседания НСОД заявил, что должны быть единые требования к безопасности в образовательных учреждениях Казахстана.
 

В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения

25.11.2021, 13:01 361450
В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения
Фото: terabyte-club.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 ноября 2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - сообщает управление образования города Нур-Султана.

 
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", 25 ноября ожидаются низовая метель, гололед.
 
 

Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям

25.11.2021, 11:50 355348
Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям
Фото: www.metroguiltypleasures.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям, рассказали в пресс-службе МОН РК. 
 
К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие. 
 
Из классификатора также исключены такие специальности, как "Лаборант организации образования", "Патентоведение" и дугие. 
 

Мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций и с учетом их рекомендаций актуализировали Классификатор специальностей. Теперь помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким как "Робототехника и встраиваемые системы", "Технология изделий на основе наноматериалов", "Аддитивные технологии производства", "Дистанционно пилотируемая система", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Организация тепличного хозяйства", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн", "Камнеобрабатывающее производство", "Управление недвижимостью", "Управление дестинацией", "Сметное дело в строительстве", "Охрана труда и безопасность технологических процессов" и другие", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова. 


 

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