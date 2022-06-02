В Казахстане откроется филиал НИЯУ "МИФИ"

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе визита в Алматы посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главе государства презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Ученые и студенты рассказали Токаеву о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий, сообщает Акорда.

Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.

В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учеными и студентами КазНУ, в том числе иностранными.

Студенты поблагодарили главу государства за внимание, которое он уделяет молодежи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.