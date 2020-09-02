В новом учебном году в первый класс пошли более 350 тыс. детей

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - В новом учебном году 352 091 ребенок принят в первый класс. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, подводя итоги первого дня учебы, передает Kazakhstan Today.

В МОН рассказали, что в начальных классах обучаются более одного миллиона учеников, 60% из которых начали учебу в дежурных классах.

Более чем из 7 тыс. школ порядка 3 тыс. работают в традиционном режиме. В дистанционном формате обучаются около 2,6 млн учеников", - уточнили в ведомстве.

В министерстве также проинформировали, что по состоянию на 15.00 1 сентября количество просмотров в системе "Кунделік" составило 3,7 млн.

На основных образовательных платформах отмечается 2,2 млн сессий, количество просмотров размещенного контента составляет 6,8 млн.

По информации Минобразования, школьникам передано 435 тыс. компьютерной техники. До 15 сентября планируется осуществить передачу дополнительно 250 тыс. единиц техники.

В ведомстве также рассказали, что дошкольным образованием охвачены почти 900 тыс. детей. В условиях карантинных ограничений по желанию родителей детские сады посещают 18,7% детей от их общего количества.

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