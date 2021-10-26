В Нур-Султане состоялось открытие представительства Всемирного клуба "Мост китайского языка"

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - В столице Казахстана прошла церемония открытия представительства Всемирного клуба "Мост китайского языка", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это великое событие для народов наших двух стран, так как оно способствует еще большему укреплению культурно-гуманитарных связей в свете вечного всестороннего стратегического партнерства. Сегодняшний день несет большую важность для любителей китайского языка и культуры, а также для тех, кто только намерен начать изучать язык. Китай и Казахстан в текущем году празднуют 30-летие установления дипломатических отношений, это огромный период крепкой дружбы не только между лидерами, но и народами наших стран. За эти годы обе страны добились больших высот в экономической и политической сферах сотрудничества", - заявила представитель молодого общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.

Как подчеркнула Д. Елеусизова, клуб "Мост китайского языка. Нур-Султан" поможет всем участникам больше узнать о культуре Китая, еще глубже и лучше проникнуться, понять и раскрыть ее для себя. Для нашего молодого общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР" большая честь представлять клуб "Мост китайского языка" в Казахстане".

Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" начинало свою деятельность в начале 2021 года "с гуманитарной помощи малообеспеченным семьям, которым раздавали наборы с масками и антисептическими средствами для защиты от коронавируса. С тех пор объединение успело провести множество важнейших мероприятий, среди которых были круглые столы по теме образования, 30-летия независимости Казахстана. Их проводили и в столице Коммунистической партии Китая, и с участием представителей китайских компаний в Казахстане. После этих мероприятий некоторые казахстанские эксперты были приглашены на конференцию в Китай".

До конца года ожидается еще два крупных мероприятия, организованных нашим сообществом. Это "Один пояс - один путь" и проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Сердечно приглашаем вас принять участие в этих мероприятиях. Кроме того, каждый месяц на нашей странице в Instagram мы проводим различные конкурсы, что подогревает интерес казахстанских китаистов, число которых постепенно увеличивается", - рассказала Д. Елеусизова.

Язык - это мост, который помогает нам общаться друг с другом. "Мост китайского языка" - это международный конкурс, который объединяет любителей китайской культуры всего мира. Он проходит в три этапа. Победитель всех трех отправляется на финальный тур конкурса в Китай. Студенты и школьники Казахстана также активно принимают участие в этом грандиозном меропоиятии. Число заявок ежегодно растет", - напомнила спикер.

Сегодня, когда по всему миру все еще бушует пандемия коронавируса, мы становимся ближе друг к другу, проводя подобные онлайн-мероприятия", - заключила Д. Елеусизова.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо принял участие в церемонии открытия клуба. По словам посла, он чувствует огромный и живой интерес к изучению китайского языка среди населения РК.

На встречах со мной президент Казахстана неоднократно подчеркивал важность распространения китайского языка в Казахстане, поэтому сегодня мы воплощаем в жизнь эти задачи. И Объединение, и клуб состоят из профессионалов. Ваши знания, ваш опыт обязательно найдут применение. Язык - универсальный ключ, который способен развеять существующие среди определенного слоя населения страхи и ошибочные представления и в конце концов проложить путь к взаимопониманию и добрососедству", - сказал посол.

Чжан Сяо особо отметил Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР", которое активно развивает свою общественно-гуманитарную деятельность и в скором времени отпразднует годовщину. За год оно сыграло позитивную роль в стимулировании молодежного обмена между Китаем и Казахстаном, а также в распространении китайского языка и культуры в Казахстане.

Как отметил посол, сегодня казахстанско-китайские отношения переживают наилучший период за всю историю. Взаимовыгодное сотрудничество в разных областях, несмотря на негативные последствия пандемии, набирает обороты. За девять месяцев 2021 года прирост товарооборота двух стран составил 20,8%.

Предстоящее 30-летие установления дипломатических отношений между РК и КНР и предстоящая зимняя Олимпиада в Пекине станут для объединения и клуба хорошими поводами для мобилизации сил и организации в первую очередь к этим событиям интересных мероприятий", - сказал дипломат.

Руководитель Центра изучения Китая Гульнара Шаймерденова, в свою очередь, отметила важность того, что "сегодня выпускники китайских вузов объединяются, становятся сплоченным сообществом, которое будет приносить реальную пользу Казахстану и сотрудничеству с Китаем". Она выразила готовность Центра оказывать всемерную поддержку миссии.

Знание китайского языка открывает казахстанцам огромный мир Китая, его историю, культуру, философию, экономику и невероятные возможности. Нашей стране нужны специалисты, которые знают китайский язык и понимают Китай, умеют работать с ним. Знание языка - это ключ к успешному и взаимовыгодному сотрудничеству с нашим восточным соседом", - подчеркнула Г. Шаймерденова.

Эксперт отметила, что Китай и отношения с ним имеют особое значение для экономического развития, политической стабильности и безопасности Казахстана, в частности, благодаря полезному опыту сверхбыстрого развития.

За последние сто лет в мировой истории такого рывка не делало ни одно государство. Китай протягивает руку сотрудничества и помощи всем своим партнерам. Совместное строительство инициативы "Один пояс - один путь", которая олицетворяет историю Великого шелкового пути, позволяет торговать, обмениваться опытом и сообща развиваться. Во время глобальной пандемии Китай оказал гуманитарную помощь десятками государств мира, в том числе и Казахстану. В нашей стране помощь КНР составила 80% от всего объема полученной зарубежной гуманитарной помощи", - напомнила Г. Шаймерденова.

По мнению эксперта, "объективно, взаимоотношения с Китаем имеют особое значение для экономического развития, политической стабильности и безопасности Казахстана. Студенты, которые сегодня для изучения выбирают китайский язык, уверена, вы сделали правильный выбор. Нам действительно есть, чему учиться у Китая и китайского народа. Высокое трудолюбие, стремление к результату, деловая жилка, накопленные знания и открытость к новому - все это традиционные ценности, которые помогают нашему соседу постоянно продолжать развитие".

Китай и его масштабы впечатляют. За период одного поколения наш восточный сосед превратился из бедной страны разивающегося мира в глобальную экономику номер два. За последние сто лет в мировой истории такого рывка не делало ни одно государство. Китай протягивает руку сотрудничества и помощи всем своим партнерам. Совместное строительство инициативы "Один пояс - один путь", которая олицетворяет историю Великого Шелкового пути, позволяет торговать, обмениваться опытом и сообща развиваться. Во время глобальной пандемии Китай оказал гуманитарную помощь десятками государств мира, в том числе и Казахстану. В нашей стране помощь КНР составила 80% от всего объема полученной зарубежной гуманитарной помощи", - отметила Г. Шаймерденова.

Руководитель Центра напомнила, что "Китай полностью сумел победить бедность. Это вдохновляющий пример для всех государств мира, как может и должно работать каждое правительство во благо своего народа. Это пример, когда идеология действительно приносит заявленный результат. Такова успешная работа Компартии Китая и реализация приложений социализма с китайской спецификой".

Дорогие друзья, знание китайского языка откроет вам современный Китай и его безграничные возможности. Это даст возможность развития для всего Казахстана. Желаем вам, чтобы вы сумели выгодно применить знания китайского языка и конвертировать их личный успех. Пусть конкурс "Мост китайского языка" станет хорошим трамплином ваших достижений", - пожелала Г. Шаймерденова.

Проректор по науке коммерциализации и интернационализации Евразийского национального университета имени Гумилева Гульнара Мерзадинова, принимая участие в церемонии открытия, рассказала о том, что дружба и добрососедство Китая и Казахстана имеют глубокие корни.

История Великого шелкового пути является настоящим свидетельством дружбы между двумя странами на протяжении всех веков. С этого момента отношения между странами стабильно развиваются в здоровом русле, выдерживая испытания, что свидетельствует о характере доверия, равноправии, взаимовыгоде и взаимодействии. Наши страны имеют сходные культуры, идеи, оба народа уважают старших, заботятся о младших. Оба народа очень трудолюбивы и открыты", - напомнила Мерзадинова.

По словам проректора, многими достижениями ЕНУ обязан сотрудничеству с КНР. Так, вуз регулярно появлялся в ряде значимых международных рейтингов. В Quiz world university ranking он занимает 328-е место. Также это единственный вуз Центральной Азии, входящий в рейтинг молодых вузов и занимающий 43-е место. На сегодняшний день ЕНУ имени Гумилева сотрудничает с 19 вузами Китая. Основные направления деятельности - это академическая мобильность, научно-исследовательская деятельность, обмен профессорско-преподавательским составом.

На базе Евразийского национального университета функционирует Институт Конфуция. Основанием для открытия послужило соглашение, подписанное 20 декабря 2006 года в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекин", - сообщила представитель учебного заведения.

Наряду с изучением китайского языка Институт Конфуция организовывает многочисленные выставки, олимпиады, конкурсы по китайскому языку, лекции ученых, мероприятия городского и республиканского масштаба, летние стажировки в китайских вузах, проводит научные семинары по вопросам преподавания в Казахстане.

С 2013 по 2016 годы в Институте Конфуция осуществлен проект по переводу комплексно-учебного пособия нового практического курса китайского языка на казахский язык. В 2017 году была издана книга "Шакарим", переведенная на китайский язык. В 2018 году презентована книга "Учебная миграция из Казахстана в Китай как одно из стратегических направлений сотрудничества между странами".

Студенты Института Конфуция ежегодно занимают призовые места в республиканском конкурсе "Мост китайского языка". Одним из знаменательных событий стало занятое четвертое призовое место Амины Тулебаевой в международном конкурсе "Мост китайского языка" среди 300 участников всего мира", - рассказала проректор.





В ходе открытия представительства Всемирного клуба "Мост китайского языка" состоялась церемония символического перерезания красной ленты.



