Вузы РК готовы принять обучающихся в Турции казахстанцев

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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан". Документ опубликован на портале " - Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан". Документ опубликован на портале " Открытые НПА" для публичного обсуждения.





Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее изменения: в перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением: пункт 36 изложить в следующей редакции: "36. День учителя - 5 октября", - говорится в документе.





Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.





Напомним, в настоящее время День учителя в Казахстане празднуется в первое воскресенье октября.





Международный День учителя рекомендован к признанию всеми странами и является международным праздником. Он был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных Наций. 5 октября 1966 года была принята международная рекомендация "О положении учителей". Это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.





Всемирный День учителя отмечается в 100 странах мира, однако некоторые страны перенесли и установили свою дату празднования. Тем не менее праздник остается международным, ведь он посвящен всем просветителям за их важный вклад в развитие общества.





В День учителя педагоги и учителя принимают поздравления, букеты цветов, знаки внимания, грамоты. Специально для педагогов проводятся праздничные концерты, организовываются конкурсы. Также в этот день принято определять лучших педагогов, которые внесли весомый вклад в развитие сферы образования.