Выпускница НИШ Караганды получила гранты в престижные вузы Азии

Караганда. 2 июня. Kazakhstan Today - Выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды Жания Смагулова получила полный грант на обучение со стипендией в топовые азиатские университеты, передает Kazakhstan Today.

В числе вузов - Ульсанский национальный университет науки и технологии (UNIST) в Южной Корее и Китайский университет Гонконга. После долгих раздумий выбор Жании пал на Ульсанский национальный университет науки и технологии, расположенный в Ульсане - промышленной столице Южной Кореи. Учебное заведение было основано в 2009 году, но, благодаря своим исследованиям, за короткое время смогло превратиться в университет мирового класса, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

UNIST - один из лучших университетов в Южной Корее, который ежегодно принимает всего около 40 международных студентов. И для меня большая честь оказаться в их числе. Думаю, что университет даст мне возможность развивать себя всесторонне и создавать новые проекты с креативными и талантливыми студентами", - рассказала Жания.

В университете девушка планирует изучать международную экономику и финансы.

В будущем я хочу продолжать развиваться в этой сфере и внести свой вклад в процветание нашей экономики", - отметила она.

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