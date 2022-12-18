В Казахстане отменят или пересмотрят около 10 тысяч мешающих бизнесу требований

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Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы

Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент принял премьер-министра. Алихан Смаилов доложил об основных направлениях деятельности правительства в 2023 году, сообщает пресс-служба - Президент принял премьер-министра. Алихан Смаилов доложил об основных направлениях деятельности правительства в 2023 году, сообщает пресс-служба Акорды





Касым-Жомарт Токаев был детально проинформирован о проводимой работе и планах по реализации его предвыборной программы, экономической политике правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.





Алихан Смаилов сообщил, что предусматривается отмена и пересмотр порядка 10 тысяч мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тысяч рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов и т.д.





Кроме того, президент был ознакомлен с планами по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан и др.





Премьер-министр также представил прогноз социально-экономического развития республики на 2023 год, предусматривающий рост экспорта, реальных зарплат и экономики в целом, а также снижение инфляции.





Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.