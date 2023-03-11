10.03.2023, 12:16 10921
Валютные активы Нацфонда сократились на $300 млн за месяц
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец февраля составил 57,4 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 300 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.
В прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 273 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 590 млн долларов США.
Финансовые рынки остаются волатильными. Снижение риск-аппетита в феврале отразилось на переоценке акций и облигаций, а также на негативной динамике цен на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в феврале составил (-)1,1 млрд долларов США после положительного значения в январе в размере 1,8 млрд долларов. Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по конец февраля составила 3,06%", - проинформировала зампред Нацбанка.
Отрицательная переоценка активов НФ была нивелирована значительными поступлениями в Национальный фонд. Так, валютные поступления в фонд в феврале составили 1,4 млрд долларов США.
Также Молдабекова сообщила, что за февраль золотовалютные резервы снизились на 2,2 млрд долларов США, до 34,6 млрд долларов США. Большая часть снижения обусловлена перенаправлением средств Министерства финансов в Национальный фонд.
То есть в прошлом месяце был приток средств, которые временно осели на валютном счете в Национальном банке, а уже в начале февраля эти средства были перенаправлены в Национальный фонд", - пояснил она.
Другим важным фактором послужило снижение цены на золото. За февраль котировки драгоценного металла снизились с 1905 до 1810 долларов за унцию. Цены на золото по-прежнему остаются очень чувствительными к политике ФРС США и ключевой статистике по экономической ситуации в США.
Также мы наблюдали небольшой отток по остаткам БВУ на валютных счетах в Национальном банке", - добавила эксперт.
Напомним, в феврале тенге укрепился на 3,2%.
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11.03.2023, 10:52 671
Новые рейсы в Египет запустят из Алматы и Астаны
Фото: МИИР РК
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Египетская авиакомпания "Air Cairo" запускает рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Авиакомпания "Air Cairo" планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Астана - Шарм-эль-Шейх с 13 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) и Алматы - Шарм-эль-Шейх с 14 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (вторник и суббота) на воздушных судах типа А-320", - говорится в информации.
Ранее МИИР сообщал, что в этом году Казахстан запустит десятки новых международных авиарейсов.
В частности, планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.
Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Также ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.
Напомним, в Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо".
09.03.2023, 21:02 20706
Правительство: динамика роста цен на лук заметно стабилизировалась
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел оперативное совещание с руководителями торговых сетей Казахстана по ценовой ситуации и ходу поставок овощей из стабфондов, сообщает пресс-служба главы правительства.
В прошлую субботу Серик Жумангарин поручил всем акиматам начать максимальный выпуск овощей из стабфондов в торговые сети. По данным Комитета торговли, по состоянию на 7 марта общий объем реализации овощей составил 19 688,22 тонны, из них картофеля - 7559 тонн, моркови - 3935,2 тонны, лука - 5234,72 тонны, капусты - 2959,3 тонны.
Увеличилось число торговых точек реализации - с 727 до 892. Добавились дополнительные торговые места в городе Шымкенте (с 5 до 25), Жамбылской (с 58 до 63), Западно-Казахстанской (с 27 до 56), Костанайской (с 21 до 52), Кызылординской (с 51 на 54), Мангистауской (с 26 до 29), Павлодарской (с 23 до 59) и Туркестанской областях (с 4 до 23), а также в областях Жетысу (с 53 до 55) и Улытау (с 19 до 34).
По данным статистики, динамика роста цен на лук заметно стабилизировалась. Снизились цены в Астане и Улытауской области - прежних антилидеров по росту цен. Стабилизация цен фиксируется в 10 регионах. Рост продолжается в Алматы, Акмолинской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской областях, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе по сдерживанию роста цен. По картофелю снижение отмечается только в Туркестанской области, по моркови - в Астане, Атырауской, Алматинской, Улытауской областях, по капусте - в Астане и Актюбинской области.
На совещании Серик Жумангарин обратился к представителям торговых сетей с вопросом о том, есть ли проблемы с поставками овощей из стабфондов. Торговые сети Актюбинской области подняли вопрос недостаточного объема поставляемого лука, всего 2 тонны в неделю при спросе в 6 тонн. Аналогичные вопросы подняли представители и из других регионов.
Мы проработаем с акиматами регионов эти вопросы, при нехватке запасов переориентируем поставки из южных регионов. Неделю назад вернулась делегация из Таджикистана, законтрактовали 6,5 тысячи тонн лука по доступной цене, но это мало для межсезонья. Производители Таджикистана готовы к контрактации больших объемов. Более того, таджикская железная дорога дает 80% скидки на тариф для транспортировки по своим участкам. Кыргызстан готов поставлять капусту по низкой цене. Также есть договор о "зеленом коридоре" поставок ранних овощей из Узбекистана", - сказал Серик Жумангарин.
4 марта состоялось оперативное совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.
Серик Жумангарин отметил, что за прошедшую неделю темп роста цен на овощную группу замедлился, но не остановился, это свидетельствует о том, что на рынок из стабфондов выпустили недостаточно социально значимых товаров.
Годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%, непродовольственные товары подорожали на 20,5%, платные услуги - на 15%.
09.03.2023, 20:55 21056
Сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам
Фото: depositphotos
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ход финансирования сахарных заводов по оборотным схемам и ситуацию с производством отечественного сахара обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.
Как сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на сегодня 18 регионов обеспечили финансирование сахарных заводов для приобретения и переработки сахара-сырца в сумме 18,3 млрд тенге.
Завод "Аксу Кант" оставался последним, но с ним уже СПК Алматы подписали договор на сумму 2,6 млрд тенге", - информировал Арман Шаккалиев.
По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%.
В 2022 году обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счет переработки отечественного сырья составила 51%, из которых за счет свекловичного сахара - 6% (33 тысячи тонн). В этом году заводы планируют произвести порядка 400-450 тысяч тонн сахара, в том числе 50 тысяч тонн из свекловичного сырья, остальной объем - из тростникового сахара-сырца. В этих целях акиматы Жамбылской и Жетысуской областей проводят работу по расширению посевных площадей сахарной свеклы на 6,5 тысячи га (с 11,6 тысячи га до 18,1 тысячи га)", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
Наряду с этим для поддержки сахарной отрасли Минсельхоз увеличил нормативы субсидий за объемы сданной на переработку сахарной свеклы с 15 до 25 тысяч тенге за тонну.
В 2022 году работа Аксуского сахарного завода, расположенного в Жетысу, была приостановлена. Сейчас на заводе ведутся работы по установке линии по переработке тростникового сырца мощностью 10 тысяч тонн в месяц. По информации акимата Жетысу, на заводе уже закуплено 3 тысячи тонн тростникового сырца, готовность технологической линии по переработке тростникового сырца ТОО "Аксу кант" составляет 98%.
Из существующих проблем - высокая стоимость мазута, влияющая на конечную себестоимость сахара. Со своей стороны вице-министр энергетики Магзум Магауов информировал, что в настоящее время цена на мазут снизилась до 100-130 тенге/кг у крупных давальцев. Он подтвердил готовность владельцев сырья заключить контракт по данным ценам.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акимату обеспечить запуск Аксуского сахарного завода в кратчайшие сроки, а Министерству энергетики - оказать содействие сахарному заводу по заключению контракта на поставку мазута с производителем.
7 февраля заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин объяснил введение минимальных оптовых цен на социально значимые продукты.
Серик Жумангарин сообщил, что на сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы.
В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но по крайней мере не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге - это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках", - проинформировал он.
Годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%, непродовольственные товары подорожали на 20,5%, платные услуги - на 15%.
09.03.2023, 20:34 21876
В ВКО планируют запустить крупный завод по производству катодной меди
Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
В частности, обсуждены планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест. Ожидается, что новый завод внесет существенный вклад в увеличение экспорта Казахстана.
Участники совещания затронули вопросы налогообложения, электроснабжения, защиты прав инвесторов, привлечения иностранной рабочей силы, соблюдения экологических требований и норм законодательства республики в целом.
По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам в рабочем порядке обеспечить активное взаимодействие с инвесторами для успешной реализации данного перспективного проекта.
09.03.2023, 17:18 24021
Не пользоваться услугами посредников при оформлении банкротства призвали в КГД
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день поступило 11 177 заявлений на внесудебное банкротство, из них 10 462 - через eGov, 715 - через e-Salyq Azamat, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
Там напомнили, что заявления на применение процедуры внесудебного банкротства можно подать не только придя в ЦОН. Это можно сделать онлайн через e-Gov, ИС ЦОН и мобильное приложение e-Salyq Azamat.
Вместе с тем в КГД сообщили, что возле отдельных ЦОНов участились случаи предложения посреднических услуг для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение.
В ведомстве напомнили, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.
Нужно просто обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры банкротства. Также можно задать вопросы, позвонив по номеру 1414 или написав в Telegram чат-бот", - напомнили в КГД.
Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК и Комитета госдоходов.
Также есть видеоинструкция.
Напомним, прием заявок на банкротство стартовал в Казахстане 3 марта.
С учетом международной практики введены 3 вида процедур банкротства: внесудебное, судебное и восстановление платежеспособности.
За признанием себя банкротом последуют следующие меры:
- невозможность брать кредиты в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);
- повторное банкротство возможно только через семь лет;
- финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.
При восстановлении платежеспособности такие ограничения не предусмотрены.
09.03.2023, 09:28 28891
Более 1 млрд тенге долгов по зарплате выплатили казахстанцам
Защищены права 7,9 тысячи работников
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года госинспекторами труда защищены права почти 8 тысяч работников. Выплачено 1,3 млрд тенге долгов по зарплате, передает корреспондент агентства.
По состоянию на 1 марта т.г. государственными инспекторами труда на 175 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 10 тысячами работников на сумму более 1,7 млрд тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 189 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 24,6 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 7,9 тысячи работников. Им выплачено 1,3 млрд тенге.
08.03.2023, 20:46 32926
Казахстан намерен увеличить прокачку нефти по КТК
Фото: cpc.ru
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
Мы доставили по КТК более чем 50 миллионов тонн сырой нефти. В этом году наша цель доставить около 60 миллионов тонн сырой нефти для наших клиентов по всему миру", - цитирует РИА Новости главу Минэнерго Казахстана.
Акчулаков также сообщил о планах страны увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года.
Конец двадцать четвертого года, но Тенгиз заканчивает расширение. Там 40 миллионов только Тенгиз будет давать", - уточнил он сроки увеличения добычи.
Напомним, в 2022 году более 80% экспорта нефти пришлось на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума.
08.03.2023, 17:34 33996
СМИ: добыча нефти на Тенгизе сокращена из-за остановки технологической линии
Производственная деятельность на этой установке будет возобновлена после завершения работ по техническому обслуживанию
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Атырау. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча на одном из крупнейших в Казахстане месторождений Тенгиз сокращена из-за остановки одной из шести установок подготовки нефти, сообщил Bloomberg во вторник вечером со ссылкой на уведомление оператора проекта "Тенгизшевройл".
Тенгизшевройл" временно вывел из эксплуатации одну из шести технологических линий для проведения работ по техническому обслуживанию, сообщает Kapital.kz со ссылкой на портал "Интерфакс".
Производственная деятельность на этой установке будет возобновлена после завершения работ по техническому обслуживанию", - сказал представитель "Тенгизшевройл", добавив, что компания не комментирует уровень текущей добычи.
В начале февраля на месторождении уже происходило снижение добычи на Тенгизе в результате незапланированного ремонта установки на одной из шести технологических линий, информирует издание.
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