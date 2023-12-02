"Байтерек" продлит займы и спишет неустойки пострадавшим от погодных условий аграриям

На текущий момент уже списаны неустойки для 1,4 тысячи заемщиков на сумму около 82 млн тенге

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году дочерние и зависимые компании АО "НУХ "Байтерек" АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" принимают заявки на реструктуризацию обязательств от пострадавших заемщиков и лизингополучателей, сообщили в пресс-службе холдинга.





По данным пресс-службы "Байтерека", в настоящее время поступили на рассмотрение заявки от 884 сельхозтоваропроизводителей на сумму 42,5 млрд тенге, из них уже одобрено 675 заявок на 27 млрд тенге.





Сотрудники филиалов АКК и КАФ консультируют по данным вопросам, принимают и рассматривают заявки на пролонгацию обязательств в индивидуальном порядке с учетом анализа конкретной ситуации у заявителя.





Кроме этого, сейчас в АКК и КАФ действует акция по списанию неустоек в размере 100% за несвоевременное исполнение денежных обязательств по договорам займа и финансового лизинга. На текущий момент уже списаны неустойки для 1,4 тысяч заемщиков на сумму около 82 млн тенге.





Также в этом году сельхозтоваропроизводители, заключившие договоры добровольного страхования в растениеводстве, получили страховые выплаты в результате засухи и обильных дождей на сумму около 3,8 млрд тенге. Доступность страховых продуктов для фермеров обеспечивается субсидированием 80% от суммы страховой премии (оператором по субсидированию является АКК).





Ранее сообщалось, что пострадавшим от непогоды аграриям выделят более 31 млрд тенге из резерва правительства.





Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука . Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал



