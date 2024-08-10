БРК и JBIC намерены подписать соглашение по финансированию проектов на $200 млн

В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2%

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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан из Сианя в Ташкент, сообщили в Акорде.





В рамках достигнутых в апреле этого года договоренностей в Хиве об организации грузовых перевозок по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан и развитию трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов. Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4486 км за рекордные 5 суток. Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент", - рассказали в пресс-службе президента РК.





Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры. В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.





Также лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии открытия филиала Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова в Чирчике и филиала Национального аграрного исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" в Алматы.





Напомним, ускоренная грузоперевозка организована по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан.





Дополнено 08.08.2024, 17.16





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане, сообщает Акорда





По словам Касым-Жомарта Токаева, творчество Алишера Навои открыло новые горизонты для тюркской литературы, подняв ее на мировой уровень. Выдающиеся деятели казахского народа высоко ценили его произведения и труды.





Мы гордимся тем, что Шокан Уалиханов стал одним из первых исследователей творчества Алишера Навои, а великий Абай называл его своим учителем. Уникальный стиль, глубина мысли и художественное мастерство Алишера Навои вдохновляли и продолжают вдохновлять поэтов и писателей по всему миру. Навои оставил после себя не только литературное, но и богатое философское наследие. Его гуманистические идеи занимают особое место в мировой сокровищнице мысли. Трактаты мыслителя, отражающие многообразие его интересов и широту взглядов, актуальны по сей день", - завил глава государства.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что Алишер Навои остался в истории как талантливый государственный деятель, покровитель науки и искусства. Благодаря своему авторитету он занимался распространением образования и культуры, а также инициировал строительство медресе и библиотек.