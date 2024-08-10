09.08.2024, 16:29 32451
БРК и JBIC намерены подписать соглашение по финансированию проектов на $200 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Банк развития Казахстана и Японский банк международного сотрудничества JBIC планирую подписать соглашение о намерениях по финансированию совместных проектов на сумму $200 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Японским банком международного сотрудничества JBIC профинансирована реализация в Казахстане 26 проектов на сумму $2,3 млрд в области энерго- и водоснабжения, горнодобывающей промышленности, а также транспортно-логистической сфере. Совместно с Банком развития Казахстана планируется подписание соглашения о намерениях по финансированию совместных проектов в энергетике, транспортной сфере, машиностроении, пищевой промышленности и других приоритетных отраслях на сумму $200 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии и на сегодня входит в топ-10 крупнейших инвесторов.
Товарооборот между Казахстаном и Японией в прошлом году вырос на 10,5% и достиг $2,1 млрд. В январе-мае показатель взаимной торговли составил $768 млн. С 1993 накопленный объем капиталовложений Японии в экономику Казахстана достиг порядка $8 млрд", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нацбанк Казахстана и Народный банк Китая договорились о сотрудничестве в области исследования цифровых валют.
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09.08.2024, 14:29 35831
Инвестор из Катара купит аэропорт Атырау
Правительство приняло постановление по отчуждению акций
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Атырау. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приняло постановление по отчуждению акций АО "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки" в пользу инвестора из Катара.
Разрешить компании Mağdenli Yer Hizmetleri ve Taşıma A.Ş. (турецкая фирма) совершить сделку по отчуждению находящихся в ее собственности 50% пакета акций, а также АО "Социально-предпринимательская корпорация "Атырау" совершить сделку по отчуждению находящихся в его собственности 50% пакета акций АО "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки" в пользу компании QazAir Investments LLC", - сказано в постановлении правительства от 7 августа.
Согласно данным из открытых источников, компания QazAir Investments LLC зарегистрирована в Дохе в апреле прошлого года.
Напомним, что катарский инвестор покупает Tele2 за 1,1 млрд долларов.
09.08.2024, 12:51 39321
Электроэнергия в Казахстане подорожала на 32% за год
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам июня 2024 года электроэнергия подорожала на 0,2% за месяц и 31,7% за год.
Виновной" в месячном удорожании стала Западно-Казахстанская область, где тарифы выросли на 7,9%, в то время как в других регионах они остались на уровне предыдущего месяца", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в годовой динамике удорожание было отмечено во всех регионах страны за исключением Улытауской области, где тарифы остались на уровне июня 2023 года.
Наибольший годовой рост тарифов наблюдался в Актюбинской области: сразу на 69,2%. Несладко пришлось также жителям Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в Мангистауской области: на 8%", - проинформировали они.
В среднем по РК цены на электроэнергию для населения составили 2,1 тысячи тенге за 100 киловатт в час для первого уровня, 2,8 тысячи тенге - для второго уровня, 3,5 тысячи тенге - для третьего уровня потребления.
По итогам первого полугодия в Казахстане произвели 60 млрд киловатт в час электроэнергии - на 3,9% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего электроэнергии традиционно произвели в Павлодарской области: 24,8 млрд киловатт в час, годовой рост - на 2%. В тройку регионов-лидеров также вошла Карагандинская области", - добавил аналитики.
Подчеркивается, что в целом за полный 2023 год в стране произвели 113,6 млрд киловатт в час электроэнергии - практически столько же, сколько и годом ранее.
Ранее президент Казахстана заявил, что страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии.
08.08.2024, 14:58 75441
Токаев и Мирзиёев приняли участие в церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан Дополнено
В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2%
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан из Сианя в Ташкент, сообщили в Акорде.
В рамках достигнутых в апреле этого года договоренностей в Хиве об организации грузовых перевозок по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан и развитию трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов. Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4486 км за рекордные 5 суток. Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент", - рассказали в пресс-службе президента РК.
Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры. В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.
Также лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии открытия филиала Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова в Чирчике и филиала Национального аграрного исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" в Алматы.
Напомним, ускоренная грузоперевозка организована по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан.
Дополнено 08.08.2024, 17.16
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане, сообщает Акорда.
По словам Касым-Жомарта Токаева, творчество Алишера Навои открыло новые горизонты для тюркской литературы, подняв ее на мировой уровень. Выдающиеся деятели казахского народа высоко ценили его произведения и труды.
Мы гордимся тем, что Шокан Уалиханов стал одним из первых исследователей творчества Алишера Навои, а великий Абай называл его своим учителем. Уникальный стиль, глубина мысли и художественное мастерство Алишера Навои вдохновляли и продолжают вдохновлять поэтов и писателей по всему миру. Навои оставил после себя не только литературное, но и богатое философское наследие. Его гуманистические идеи занимают особое место в мировой сокровищнице мысли. Трактаты мыслителя, отражающие многообразие его интересов и широту взглядов, актуальны по сей день", - завил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Алишер Навои остался в истории как талантливый государственный деятель, покровитель науки и искусства. Благодаря своему авторитету он занимался распространением образования и культуры, а также инициировал строительство медресе и библиотек.
08.08.2024, 13:48 77271
Казахстан и Узбекистан намерены довести взаимный товарооборот до $5 млрд
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании первого Высшего межгосударственного совета двух стран обсудили ключевые направления расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водохозяйственной и энергетической, культурно-гуманитарной сферах, информирует Акорда.
В прошлом году мы подписали исторический договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем программу стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, что эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами", - сказал президент Казахстана.
По его мнению, у государств имеются все возможности в короткие сроки довести взаимный товарооборот до 5 млрд долларов и в ближайшее время удвоить этот показатель
Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, коммуникации, цифровизация. В этом ключе необходимо как можно скорее запустить международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на казахско-узбекской границе", - призвал Токаев.
По его словам, на сегодня у Казахстана и Узбекистана имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше 3 млрд долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест.
Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса", - подчеркнул Токаев.
Вместе с тем президент Казахстана считает необходимым максимально эффективно использовать уникальные транзитно-транспортные преимущества. Немаловажной задачей он назвал совместную выработку мер по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур и сокращению сроков доставки грузов.
Ранее лидеры двух стран провели переговоры в узком составе.
08.08.2024, 12:49 79841
Порядка 80 млн тенге приносит аренда переданного в госсобственность элитного жилья
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по возврату активов на баланс управляющей компании передано 48 объектов на общую сумму 82 млрд тенге, сообщили в комитете по возврату активов.
Как рассказали в комитете, управляющей компанией уже реализована элитная недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге, а также заключен ряд договоров аренды по объектам в Алматы и области Жетысу.
Ожидаемые доходы от аренды составят около 80 млн тенге в месяц, первые платежи уже произведены", - сообщили в комитете.
Отмечается, что полученные денежные средства от продажи объектов и сдачи в аренду будут направлены в специальный государственный фонд с целью дальнейшего финансирования социальных и экономических проектов.
Ранее генпрокурор РК Берик Асылов рассказал, что государству вернули 312 млрд тенге незаконных активов, в том числе из-за рубежа - 63 млрд тенге. Изъяли 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге.
08.08.2024, 12:14 80936
Токаев: Центральноазиатская экономическая кооперация - ключевой источник роста наших национальных экономик
Взаимодополняемость экономик позволяет обеспечить их устойчивость к внешним шокам
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию" отметил, что формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия является неизменной задачей стран Центральной Азии.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня благодаря совместным усилиям стран региона и мощному экономическому потенциалу Центральная Азия становится пространством больших возможностей в торговле, инвестициях, науке и инновациях.
Общая территория государств составляет 3 882 000 квадратных километра, население - более 80 млн человек, совокупный внутренний валовой продукт достигает 450 млрд долларов. В регионе сосредоточено порядка 20% мировых запасов урана, 17,2% - нефти, 7% - природного газа. По производству угля и выработке электроэнергии Центральная Азия в мире занимает 10-е и 19-е место соответственно.
Взаимодополняемость наших экономик позволяет обеспечить их устойчивость к внешним шокам, диверсифицировать торгово-производственные циклы. Способствовать этому процессу может эффективная реализация совместных экономических проектов", - убежден глава государства.
Также важной задачей является технологическое развитие экономик региона. Необходимо постепенно уходить от ресурсной зависимости. В этом контексте точками роста экономики могут стать цифровизация и креативная индустрия, которые охватывают медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий. У стран региона есть хороший потенциал для создания совместных проектов в данном направлении.
Бум цифровой и креативной индустрии будет способствовать последовательному переходу от сырьевой экономики к интеллектуальному производству.
Убежден, центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик", - подчеркнул Токаев.
07.08.2024, 18:45 106716
KASE и клиринговый центр KASE присоединились к Tabadul Hub
KASE является шестым фондовым рынком, ставшим членом Tabadul
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и АО "Клиринговый центр KASE" (KACC) объявили о том, что они официально присоединились к цифровому биржевому хабу Tabadul Digital Exchange Hub, созданному Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). KASE является шестым фондовым рынком, ставшим членом Tabadul, сообщает пресс-служба биржи.
Сотрудничество позволит осуществлять двустороннюю кросс-биржевую торговлю между организациями, укрепит их стратегическое партнерство и расширит возможности сотрудничества между двумя биржами. Кроме того, включение KASE в Tabadul Hub призвано оптимизировать торговые механизмы и расширить инвестиционные возможности для инвесторов, сделав ценные бумаги, котирующиеся на обеих биржах, доступными для перекрестной торговли.
Подключение Казахстанской фондовой биржи к Tabadul Hub расширяет инвестиционные возможности для участников казахстанского финансового рынка. Предоставление доступа к Tabadul Hub будет способствовать повышению ликвидности и увеличению количества иностранных инвесторов, как частных, так и институциональных, на казахстанском фондовом рынке. У казахстанских инвесторов появится доступ к торговле иностранными ценными бумагами на биржах, подключенных к Tabadul Hub, в том числе Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), Bahrain Bourse (BHB), Muscat Stock Exchange (MSX). В процессе подключения находятся еще несколько международных бирж. Расчеты по сделкам членов биржи будут проводиться через клиринговый центр KASE в казахстанской валюте тенге", - сообщила председатель правления KASE Алина Алдамберген.
Техническое подключение к Tabadul Hub планируется завершить до конца года, при этом казахстанские брокерские компании Freedom Finance Global и Halyk Finance уже имеют доступ к Tabadul, а нескольким других местных брокеров находятся в процессе подключения.
Это сотрудничество является частью нашей неизменной приверженности делу укрепления глобальных связей ADX путем расширения нашей сети партнерских бирж и учреждения Tabadul в качестве ведущей платформы для международных инвестиций. Благодаря присоединению KASE и KACC к платформе, инвесторы теперь имеют прямой доступ к инвестиционным возможностям как в Казахстане, так и в ОАЭ. Наше сотрудничество повысит ликвидность, сообщит импульс эффективности рынка и будет стимулировать участие инвесторов", - прокомментировал генеральный директор ADX Абдулла Салем Альнуайми.
06.08.2024, 14:12 141781
Казахстан оказался в хвосте рейтинга стран по качеству жизни
Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В середине текущего года Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге стран по качеству жизни по версии портала Numbeo.com.
В аутсайдерскую позицию Казахстан попадает не в первый раз: в прошлом году РК была на 74-м, а в 2022-м - на 76-м месте, сообщает портал ranking.kz.
Рейтинг независимого аналитического портала Numbeo.com сформирован на основе расчетного индекса качества жизни, на который влияют данные о стоимости жизни, покупательной способности, безопасности, экологии и разные социальные аспекты. У Казахстана общий индекс качества жизни в середине текущего года составил 102 при максимальном 219,3. Большинство составляющих формулы индекса у РК хромают. В сравнении с развитыми странами в Казахстане невысокая покупательная способность, дорогое жилье, плохая экология. Из хороших новостей: стоимость жизни в нашей стране относительно невысока, безопасность и здравоохранение находятся на среднем уровне, рассказали аналитики.
Список лидеров рейтинга в основном состоит из европейских государств. В июне 2024 года самые высокие индексы качества жизни были отмечены у Люксембурга (219,3), Нидерландов (207,5), Дании (205,6), Омана (204,3) и Швейцарии (204). Жизнь там дороже, чем в Казахстане. Однако, поскольку в этих странах более высокая покупательная способность, их граждане могут позволить себе купить больше товаров и услуг, нежели казахстанцы. А еще в этих государствах качество жизни оценивается выше из-за более чистых воздуха и воды, доступности жилья и медицины.
Всего в рамках исследования казахстанцам задали около 100 вопросов из разных аспектов жизни, от доступности медицинских услуг до миграции. По данным на июнь текущего года, доля респондентов, которые были полностью или частично удовлетворены своей жизнью, составила 96,5%. За год она поменялась лишь незначительно, всего на 0,1 процентного пункта. Доля недовольных была невелика: всего 3,5%.
Отвечая на вопрос "Как вы оцениваете текущие экономические условия в вашем городе, районе", все респонденты практически поровну разделились на тех, у кого стакан полон, и тех, у кого он пуст. 50,6% опрошенных считали, что они живут в хороших и очень хороших условиях. За прошедший год доля оптимистов уменьшилась почти на 6 процентных пунктов. 49,4% отметили, что экономическая ситуация в их населённом пункте плохая или очень плохая. Вместе с тем только 13,1% участвовавших в опросах выразили уверенность, что в ближайший месяц финансовое благополучие их семей улучшится. Основная часть опрошенных - 86,8% - сообщила, что не может откладывать деньги на будущее. Доля респондентов, которые смогли скопить что-то за год, изменилась совсем незначительно: с 11,3% до 13,2%. Стоит отметить, что в разные месяцы за последний год удельный вес таких опрошенных был выше: до 15%. Почти половина людей, сумевших отложить часть зарплаты на будущее (46%), ответили, что держат эти деньги дома, 52,4% откладывают и несут сбережения в банк", - рассказали обозреватели.
Отмечается, что национальные выборочные обследования качества жизни близки к выводам проекта Всемирного банка. Согласно результатам опросника Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в текущем году суммарная доля удовлетворенных или частично удовлетворенных своей жизнью составила 99,8%. Из них меньшая доля пришлась на первую категорию: полностью довольны были 43,8%. Если сравнивать эти данные с результатами прошлогодних опросов, выходит, что доля довольных своей жизнью увеличилась на 2 процентных пункта.
Сравнение результатов исследований БНС за 2023 и 2024 год показывают, как изменился расклад у городских и сельских жителей. В частности, ощутимо выросла доля сельчан, которые удовлетворены качеством своей жизни: 55,3%, против 46,5% в прошлом году. А вот среди горожан полностью довольных было меньше половины: всего 38,5%.
В разрезе разных социальных и экономических аспектов жизни казахстанцы менее всего были довольны тем, как им приходится покупать жилье. Всего четверть опрошенных устраивали их возможности приобретения квартиры или дома. Лишь 24,5% были удовлетворены поддержкой, которую им в этом вопросе оказывает государство. По данным сервиса Numbeo.com, в РК наблюдается достаточно высокое отношение цены квартиры к годовому доходу. Казахстанской семье необходимо копить деньги на покупку собственного жилья 10,6 года.
В целом довольны экономическим состоянием своих семей были только 36,6% опрошенных, своим финансовым положением - 34,8%. Показатель при этом был ниже у женщин (32,9%) и выше у мужчин (37,8%). Интересно, что доля довольных своими доходами среди самостоятельно занятых была больше, чем среди наемных работников. Полностью удовлетворены условиями своей жизни были 52,5% респондентов.
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