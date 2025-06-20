Электронная коммерция и логистическая инфраструктура: Wildberries & Russ и ЕАБР заключили соглашение
Одним из приоритетных направлений соглашения станет развитие центров обработки данных
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международная финансовая организация "Евразийский банк развития" и компания РВБ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов в сфере электронной коммерции и развития цифровой и логистической инфраструктуры в странах евразийского пространства, сообщает пресс-служба банка.
Одним из ключевых направлений деятельности ЕАБР является расширение транспортно-логистических маршрутов на евразийском пространстве. В этом году мы перезапустили мегапроект "Евразийская товаропроводящая сеть", который направлен на создание сети современных складских комплексов с помощью предоставления гибких моделей финансирования для девелоперов в странах - участницах банка. Партнерство с РВБ открывает возможности для масштабирования эффективных решений в электронной торговле и логистике, что укрепит связность региона, а создаваемая инфраструктура будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Евразийском регионе", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Подчеркивается, что ЕАБР реализует масштабные интеграционные проекты в ключевых отраслях - от транспорта и энергетики до цифровых платформ, а РВБ предоставляет экспертизу и технологические решения в сфере электронной коммерции, включая складскую логистику и внедрение инновационных моделей в управлении поставками.
Мы видим большой потенциал в синергии между нашими технологическими наработками и институциональной экспертизой ЕАБР. Уверены, совместные усилия позволят ускорить развитие электронной коммерции и повысить доступность цифровой инфраструктуры во всем Евразийском регионе", - отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.
По данным банка, одним из приоритетных направлений соглашения станет развитие центров обработки данных, где РВБ предложит технологические решения и модели управления, а ЕАБР обеспечит инвестиционную и стратегическую поддержку. Кроме того, партнеры намерены активно участвовать в отраслевых инициативах и обмене лучшими практиками в области электронной коммерции. Соглашение знаменует собой шаг к созданию более устойчивой, интегрированной и цифровой евразийской экономики.
Справка:
Wildberries & Russ (ООО "РВБ") образована в результате слияния двух лидеров рынка - IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".