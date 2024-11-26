Глава Минэнерго подтвердил рост потребления электроэнергии в Казахстане  

Роман Скляр и Алексей Миллер обсудили ход и перспективы сотрудничества

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили ход и перспективы сотрудничества, - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили ход и перспективы сотрудничества, сообщили в управлении информации российской компании.





В ходе рабочей встречи стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, в области поставок и транспортировки газа.





На встрече было подписано соглашение об основных условиях переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения на 2025-2026 годы.





В компании напомнили, что в октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.





В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.





Напомним, QazaqGaz и "Газпром" заключили договоры на транзит природного газа через территорию Казахстана.



