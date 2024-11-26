Глава Минэнерго подтвердил рост потребления электроэнергии в Казахстане
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил увеличение объемов закупа электроэнергии из России и рост энергопотребления в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Системный оператор KEGOC исходит из общей потребности в электроэнергии, которая складывается из работы внутренних станций. То есть, в целом мы фиксируем, что максимум генерации, который могут в настоящее время осуществить наши энергоисточники, не покрывает пиковых нагрузок, но тем не менее, обладает определенной возможностью экспорта профицита того же в ночные провалы. Понятно, что у нас потребление идет именно в пиковые часы, то есть в вечерние часы, когда мы потребляем наибольшие объемы электроэнергии, именно в этот период осуществляется закупка электроэнергии извне. Цифры известны и открыты. Связывать с теми или иными факторами (переводом времени. - Прим. ред.) я бы их не хотел, то есть мы исходим из общего энергобаланса", - рассказал министр.
По словам главы Минэнерго, Казахстан стал покупать больше электроэнергии, потому что в этом году была проведена "масштабная ремонтная кампания" энергообъектов страны.
На самом деле впервые за многолетнюю историю Казахстана беспрецедентные меры были приняты по поддержке энергоисточников. То есть, в полном объемы были проведены капитальные ремонты, причем не только на системообразующих ГРЭС и на теплоэнергоцентралях. Были выделены масштабные деньги собственниками, достаточно большие деньги были выделены из средств республиканского и местного бюджета. Были подняты зарплаты персоналу станций, которые на период именно ремонта подразумевалось вывести из эксплуатации. В этот период закупалась электроэнергия из-за рубежа", - объяснил Саткалиев.
Между тем казахстанцы стали жаловаться на возросшее энергопотребление после перевода времени и сокращения светового дня. В ответ на недовольства народа в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Энергетик Асет Наурызбаев и экономист Петр Своик высказались, что перевод стрелок в Казахстане увеличит счета казахстанцев.
Ранее издание КазТАГ со ссылкой на АО "KEGOC" сообщало, что объемы закупа электроэнергии у России резко выросли после перевода времени в Казахстане на единый часовой пояс. Позже стало известно, что импорт электроэнергии из России в Казахстан составил более 1,5 млн кВт.
В Минэнерго в свою очередь сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.