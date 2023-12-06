Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутовНепогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов
05.12.2023, 14:36 21191
Как будет функционировать программа "Келешек", рассказали в Миннауки
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на брифинге в правительстве ответил на вопросы журналистов по поводу работы накопительной программы "Келешек".
По словам министра, для работы программы "Келешек" в настоящее время принимаются необходимые законодательные изменения в законы об образовании и накопительной системе.
Банки второго уровня еще не определены, которые станут партнерами программы "Келешек". Это будут банки, которые имеют самую высокую финансовую устойчивость, там тоже будут свои жесткие требования, определенные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком", - сказал Нурбек.
В качестве партнеров участие в работе программы будут принимать 6-7 топовых банков.
Со следующего года родитель сможет прийти в один из банков-партнеров и открыть специальный защищенный счет. Министр уточнил, что минимальная сумма накопления составит 1 МРП ( 3450 тенге).
Государство в лице нашего министерства дает стартовый капитал, для того чтобы мотивировать родителей, чтобы деньги стали копить", - подчеркнул глава Миннауки.
В дальнейшем, продолжил министр, деньги, накопленные по программе "Келешек", можно будет объединить со средствами, накопленными по программе "Нацфонд - детям", для получения образования.
Если же ребенок получит образовательный грант, то средства, накопленные по программе "Келешек", можно будет использовать на покупку жилья либо передать младшим братьям и сестрам.
Напомним, в рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
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05.12.2023, 20:17 12376
Глава государства подписал закон о республиканском бюджете
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", сообщает пресс-служба Акорды.
Также президент подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы".
Закон разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге, или 80% от общей суммы доходов. В 2024 году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов.
При этом направления расходов формируются следующим образом: 5,4 трлн тенге предусмотрены на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 года. На эти цели на следующий год запланировано 93,3 млрд тенге. 2,4 трлн тенге будут направлены на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". На развитие сферы образования, в том числе реализацию национального проекта "Комфортная школа", будет выделено 1,7 трлн тенге. На развитие регионов из республиканского бюджета предусмотрено более 7 трлн тенге.
Расходы силовых структур на 2024 год запланированы в размере 2,6 трлн тенге.
05.12.2023, 15:54 18351
Актауский битумный завод закрылся на плановый ремонт
Выход предприятия на технологический режим с производством дорожного битума намечен на первые числа января будущего года
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Актау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "СП "Caspi Bitum" в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности начались планово-предупредительные работы, сообщили в пресс-службе НК "КазМунайГаз".
На заводе запланировано проведение комплекса мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов, работающих под давлением. Самые крупные работы включают замену рекуператора печей и шлемовых труб на колоннах", - рассказали в компании.
Отмечается, что график работ утвержден Министерством энергетики РК. В соответствии с требованием законодательства во время планового ремонта требуется полная остановка эксплуатации технологических объектов Актауского битумного завода, пояснили в пресс-службе.
В КМГ добавили, что выход предприятия на технологический режим с производством дорожного битума намечен на первые числа января будущего года.
05.12.2023, 11:20 24976
Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в пять раз
Для переориентации грузов будут приняты меры по созданию бондовых складов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу по своей территории в пять раз к 2029 году, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания объемов транзитных грузов из Китая в Европу. При сохранении текущей динамики уровень транзита по территории РК к 2029 году увеличится в пять раз, что положительно повлияет на развитие экономики страны", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что положительная динамика наблюдается и в транзитных перевозках. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на уровне 44% - с 2,5 до 3,6 млн тонн. Основной объем приходится на КНР - грузоперевозки по данному направлению увеличились в 2 раза, до 1,5 млн тонн.
Для переориентации грузов, доставляемых морским транспортом на автомобильные коридоры, и увеличения в перевозках доли отечественных операторов будут приняты меры по созданию бондовых складов, повышению мощности пунктов пропуска, расширению внутреннего автопарка, а также внедрению эффективной системы распределения разрешительных документов", - добавили в пресс-службе.
Ранее премьер поручил для развития грузоперевозок провести цифровизацию пунктов пропусков.
04.12.2023, 21:23 40126
Индекс деловой активности снизился в ноябре до 49,0 - Нацбанк РК
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре индекс деловой активности снизился, составив 49,0, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Улучшение деловой активности отмечено в производстве и строительстве, где показатели составили 51,4 (в октябре - 51,6) и 50,2 (в октябре - 48,8) соответственно. В строительстве увеличился объем новых заказов, уровень занятости. В производстве также вырос объем новой продукции и товарно-материальных запасов.
В секторе услуг и горнодобывающей промышленности отмечено ухудшение, индексы снизились до 48,3 (с 49,4 в октябре) и 47,4 (с 48,3 в октябре) соответственно. В услугах отмечено снижение объема новых заказов и уровня занятости, в горнодобывающей промышленности - снижение всех компонентов, кроме объема товарно-материальных запасов.
Напомним, инфляция в Казахстане в ноябре 2023 года за год составила 10,3%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%.
04.12.2023, 18:56 44036
АО "КазТрансОйл" повысит в 2024 году тариф на транзит нефти по нефтепроводу ТОН-2
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) составит 11,28 доллара за 1 тонну на 1000 км (без НДС), сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода ТОН-2 составляет 4292,4 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС), действует с 1 апреля 2018 года.
С 1 января 2024 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода ТОН-2 составит 2,1 доллара за 1 тонну (без НДС). С 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2023 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода ТОН-2 составляет 799,455 тенге за 1 тонну (без НДС).
Ранее сообщалось, что АО "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Германию на 54%.
04.12.2023, 16:52 46296
В Казахстане построят 43 соцобъекта посредством государственно-частного партнерства
План содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд новых социальных объектов планируется открыть в Казахстане в ближайшие годы посредством механизма государственно-частного партнерства. Соответствующее постановление об утверждении комплексного плана развития ГЧП в социальной сфере на 2024-2028 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Документ принят во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Комплексный план предусматривает софинансирование проектов государством в размере 30% от сметной стоимости. Оставшиеся 70% должен будет привлечь частный партнер, рассказали в пресс-службе правительства.
В целом план содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение. После строительства частные партнеры будут управлять и обеспечивать их техническое обслуживание на протяжении 10 лет. При этом сами объекты после ввода в эксплуатацию передаются в собственность государства.
Планируется строительство 9 студенческих общежитий на 7,9 тысячи койко-мест. Параллельно с этим новые общежития будут открываться в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана. В частности, в 2023 году запланирован ввод 43 общежитий на 10,4 тысячи койко-мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тысячи койко-мест.
Наряду с этим предусматривается открытие трех новых поликлиник и трех реабилитационных центров. Это позволит расширить охват граждан медицинскими и специальными социальными услугами.
В сфере спорта запланирован запуск 8 новых спортивных залов. В системе просвещения будут реализованы проекты по строительству 5 учебно-оздоровительных центров, 5 дворцов школьников и 10 школ искусств. Общая стоимость новых объектов по всем направлениям предварительно составит свыше 261 млрд тенге.
04.12.2023, 16:16 47726
Казахстан и Иран подписали план мероприятий по доведению товарооборота между странами до $3 млрд
Производители Казахстана готовы поставить иранскому потребителю продукцию по 75 товарным позициям на общую сумму порядка $250 млн
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Тегеран. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Тегеране состоялось 19-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В ходе заседания заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин напомнил, что главами двух государств поставлена задача по достижению трехмиллиардного рубежа в торговле между Казахстаном и Ираном.
Первым шагом к исполнению этого поручения станет подписание плана мероприятий по доведению взаимного товарооборота до $3 млрд. Документ предусматривает поддержку предприятий-экспортеров по нескольким направлениям: увеличение объемов взаимной торговли, снятие торговых ограничений, внедрение двустороннего клирингового механизма и другое", - сказал вице-премьер и добавил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта несырьевых товаров на рынок Ирана.
Производители готовы поставить иранскому потребителю продукцию по 75 товарным позициям на общую сумму порядка $250 млн.
Также в ходе заседания Жумангарин положительно оценил успехи, достигнутые странами в заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между государствами - членами ЕАЭС и Ираном.
По словам министра сельского хозяйства Ирана Мохаммада Али Никбахта, иранские предприятия могут наладить поставки рыбной и молочной продукции, меда, фруктов и овощей, зелени, сухофруктов и других продуктов питания в Казахстан. Иранская сторона также проявила интерес к казахстанским инвестициям и выразила готовность предоставить особые условия для ведения бизнеса в свободных экономических зонах Ирана.
В рамках межправкомиссии также обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север - Юг. Ключевым звеном в этом направлении может стать Каспийский узел.
По завершении пленарного заседания Серик Жумангарин и Мохаммад Али Никбахт подписали протокол 19-й совместной межправительственной комиссии и план мероприятий по доведению товарооборота между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран до $3 млрд.
Кроме того, по итогам МПК подписаны документы в сферах сельского хозяйства и метрологии:
- меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии между министерствами сельского хозяйства Казахстана и Ирана;
- меморандум о взаимопонимании в сфере метрологии между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Национальным центром метрологии Иранской национальной организации по стандартизации.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов.
04.12.2023, 12:15 47436
"Казатомпром" заключил контракт на поставку концентрата урана с крупной энергокомпанией ОАЭ
Заключение контракта послужит новым импульсом для сотрудничества между атомными компаниями обеих стран
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" и энергетическая компания Объединенных Арабских Эмират Emirates Nuclear Energy Corporation подписали первый в истории контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для энергетических нужд атомной электростанции ОАЭ "Барака", сообщает пресс-служба "Казатомпрома".
Заключение данного контракта с крупной энергетической компанией ОАЭ послужит новым импульсом для сотрудничества между атомными компаниями обеих стран, а также откроет новую страну в географии продаж "Казатомпрома", - проинформировали в компании.
Также отмечается, что объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными и не подлежат публичному раскрытию.
Мы гордимся тем, что первый в истории коммерческий контракт между "Казатомпромом" и компанией ENEC ознаменует начало важного и перспективного сотрудничества между нашими компаниями. Мы очень рады, что география наших продаж дополнилась ОАЭ и высоко ценим признание роли "Казатомпрома" в обеспечении энергетической безопасности ОАЭ и достижении нулевого уровня выбросов, что свидетельствует об устойчивой репутации нашей компании как надежного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - сообщил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.
Подписание состоялось в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе которого делегация "Казатомпрома" приняла участие в конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP28.
Ранее "Казатомпром" заключил долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией.
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