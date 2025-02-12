Картофель должен стоить 240 тенге - Минсельхоз

Рассказать друзьям

Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров прокомментировал повышение цен на картофель и рассказал, как освобождение от налога на добавленную стоимость может повлиять на цены передает корреспондент агентства.





По словам министра, в Казахстане картофеля достаточно. Сегодня сельхозпроизводители могут продавать его торговым точкам за 200 тенге.





Вчера я вице-министру поручал, там (в супермаркетах. - Прим. ред.) на самом деле ценник висит, но картофеля нет. Мы сразу можем 5-10 КАМАЗов привезти, пусть принимают. Мы можем по 200 тенге сдать, но картошка должна будет стоить 240 тенге за килограмм", - заявил Сапаров.





Журналисты спросили главу Минсельхоза, стоит ли казахстанцам ожидать снижение цен на продукты, в частности на картофель, после принятия поправок по полному освобождению аграриев от уплаты НДС.





Насколько подешевеет - не только от налогов зависит, но и от финансовых вложений фермеров в свою технологию. Сегодня себестоимость картофеля 90 тенге. Но потом: логистика, хранение, посредники - все это накладывается. То, что касается налогов - да, они были освобождены на 70%, плюс 30% (которые планируется внести в проект нового Налогового кодекса. - Прим. ред.), но это еще обсуждается. В любом случае, фермеры будут покупать ГСМ, семена и удобрения с НДС, наверное. Поэтому, я не скажу, что сегодня подешевеет, но на уровне скорее всего останется. Но все зависит от технологий и географического расположения фермерского хозяйства", - прокомментировал Сапаров.





Напомним, цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.





Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.





В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято





Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%





Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.





По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.