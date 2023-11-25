Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд  

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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите глав государств - участников Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии заявил, что РК готова увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму $2,3 млрд, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите глав государств - участников Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии заявил, что РК готова увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму $2,3 млрд, сообщает Акорда.





Создание "зеленых" коридоров, устранение различных барьеров придадут существенный импульс нашему торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров", - подчеркнул глава государства.





Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации. Перспективным в этом плане представляется объединение опыта и усилий машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства. Президент уверен, что реализация на паритетных началах масштабных проектов в производственной сфере укрепит глобальную конкурентоспособность государств региона.





Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. За последние пять лет мы удвоили объемы производства сельхозпродукции и сейчас экспортируем ее в более чем 80 государств. Мы намерены активно работать в этом направлении со странами СПЕКА. Отдельное внимание следует уделить созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами СПЕКА. В этой связи видится крайне актуальным учреждение целевого трастового фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции. Учитывая важность специальной программы, Казахстан готов внести финансовый вклад в фонд", - сообщил лидер Казахстана.





По его мнению, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов. Глава государства полагает, что страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией.





Фото: Акорда





Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом "Пояса и пути", а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле. Наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора Север - Юг", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.





По его словам, за последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более $35 млрд.





В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Фото: Акорда





Наряду с этим большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии. Лидер Казахстана считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. По его словам, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА и добиться успеха в одиночку здесь невозможно. Наглядное тому подтверждение - трагедия Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.





Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Он призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии и поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.





Лидер Казахстана отметил, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА, призванный в полной мере раскрыть ее огромный потенциал для эффективного продвижения многопланового торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона.





Более того, в будущем были бы рады видеть новых участников СПЕКА - представителей государств-партнеров и институтов ООН. Предлагаю правительствам наших стран создать специальную рабочую группу СПЕКА. Кроме того, пользуясь возможностью, предлагаю провести специальную панельную сессию СПЕКА на полях очередного международного форума "Астана", который состоится в июне следующего года", - добавил Касым-Жомарт Токаев.





В завершение своего выступления президент выразил уверенность, что сегодняшний саммит позволит выработать конкретные механизмы повышения эффективности специальной программы, еще больше укрепит дружбу и стратегическое партнерство между странами.



