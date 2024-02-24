Казахстан намерен привлечь средства ЕАБР для среднего ремонта дорог

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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан привлечет средства Евразийского банка реконструкции и развития для среднего ремонта дорог, сообщил на расширенной коллегии Министерства транспорта Казахстана глава ведомства Марат Карабаев.





Необходимо привести в нормативное состояние существующие дороги, где не проводились ремонтные работы с момента их строительства. Для этого впервые будут привлечены средства ЕАБР на проведение по стране масштабной программы по среднему ремонту (дорог. - Прим. ред.) с усилением конструкции на протяженности 5 тыс. км", - сказал Карабаев.





В целом, по его словам, в 2023 году строительно-монтажными работами было охвачено 10,7 тыс. км автодорог, в том числе 6,5 тыс. км дорог республиканского значения. Строительство и реконструкция велась на 3,6 тыс. км, из них введено в эксплуатацию 856 км, обеспечен проезд на 923 км.





Основные усилия были направлены на завершение строящихся проектов Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Атырау - Астрахань. В результате движение на этих участках было открыто, уточнили в Минтранспорта.





Капитальным и средним ремонтом было охвачено 2,9 тыс. км, из них завершено 1,1 тыс. км (200 км капитального ремонта, 900 км среднего ремонта) автомобильных дорог. На местной сети ремонтом было охвачено 4,2 тыс. км, из них завершено 3,6 тыс. В результате доля дорог в нормативном состоянии на республиканской и местной сети доведена до 87%", - рассказали в пресс-службе ведомства.





В ходе мероприятия было отмечено, что на сегодня главной задачей является преобразование Казахстана в международную транзитную страну в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По сравнению с прошлым годом объемы перевозок по данному коридору выросли на 65% и составили 2,8 млн тонн. В том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции по ТМТМ.





Наравне с экспортом отмечается рост и импортного грузопотока. Это в свою очередь показывает заинтересованность европейских компаний в маршруте ТМТМ. Также ведутся переговоры с уполномоченными органами и компаниями соседних государств по привлечению экспорта на маршрут ТМТМ, в том числе по вопросам предоставления мер государственной поддержки данным перевозкам", - добавили в Минтранспорта.





Напомним, инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд.



