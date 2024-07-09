08.07.2024, 18:33 15131
Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ - Минэнерго
Страна обещает компенсировать перевыполненные в I полугодии объемы нефти до сентября 2025 года
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами - участниками ОПЕК+, говорится в заявлении Министерства энергетики РК.
По итогам решения 37-й Министерской встречи ОПЕК+ Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в 1-м полугодии объемы нефти до сентября 2025 года. Как только будут получены полные данные из всех вторичных источников по производству за июнь 2024 года, будет предоставлен обновленный план компенсации в секретариат ОПЕК", - говорится в заявлении.
В ведомстве заверили, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации, и напомнили, что ранее страна продлила принятые добровольные обязательства до конца 2025 года.
Ранее сообщалось, что в мае Казахстан перевыполнил обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки. В связи с этим американское издание Bloomberg обвинило страну в мошенничестве из-за несоблюдения ограничений на добычу нефти.
В начале июня на 37-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, было принято решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год.
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09.07.2024, 16:03 6191
К концу года рост ВВП в Казахстане составит 4,3%
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экономический рост в Республике Казахстан ускорится во второй половине 2024 года, говорится в региональном экономическом обзоре Евразийского фонда стабилизации и развития.
Казахстан - это единственная страна, в которой экономический рост замедлился в первом квартале и оказался ниже ожиданий, конечно, с учетом наводнений. Но Казахстан это также единственная страна, в которой мы не прогнозируем замедления экономического роста. По существу, мы ожидаем, что во второй половине 2024 года экономический рост ускорится и останется на достаточно высоком уровне в 2025-2026 годах", - проинформировали аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщили на прошедшей сегодня презентации регионального экономического обзора ЕФСР.
Рост экономики обеспечивался за счет потребительского спроса, в то время как инвестиционная активность снижалась. Импорт сокращался быстрее экспорта на фоне снижения реэкспортных поставок в Россию, что привело к улучшению внешнеторгового сальдо и сокращению дефицита СТО до 0,3% ВВП.
По оценкам фонда, со второго квартала 2024 года экономическая активность ускорится и по итогу года рост реального ВВП составит 4,3%.
У нас есть оценка, что этот экономический рост все равно выше потенциального, что означает, что в республике будет оставаться положительный разрыв выпуска, то есть риск формирования определенных дисбалансов. В целом история экономического роста в Казахстане очень сильно подвержена влиянию стимулирующей бюджетной политики. Нас это немножко тревожит, мы считаем, что иногда она бывает чересчур стимулирующей, по большому счету направлена на рост именно в государственном секторе. У этого есть определенные плюсы и минусы. Структура роста может поменяться и стать менее оптимальной - и по сути дела уязвимость страны к внешним шокам экономического роста может повыситься в долгосрочной перспективе. Задача властей - обеспечить устойчивость экономического роста", - рассказали эксперты.
Темпы роста ВВП могут быть пересмотрены в сторону понижения в случае дальнейших задержек в сроках ввода новых месторождений нефти, а также изменения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Прогноз может быть пересмотрен как в сторону повышения, так и в сторону снижения в случае изменения параметров бюджетной политики - расширения либо, наоборот, сокращения дефицита бюджета по сравнению с запланированными параметрами. В случае более медленной реализации планируемых инвестиционных проектов и имплементации запланированных реформ по повышению конкурентоспособности экономики в сторону понижения может быть переоценен потенциальный рост экономики.
По-прежнему ключевым источником роста будет внутренний спрос. Бюджетные расходы на социальную сферу и крупные инвестиционные проекты поддержат потребительский и инвестиционный спрос. Инфляция продолжит замедляться и к декабрю 2024 года снизится до 8,6%. Это позволит НБРК продолжить нормализацию денежно-кредитной политики, базовая ставка в среднем за год составит 12,6%.
В обзоре также представлен экономический макропрогноз для других стран ЕФСР: России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.
09.07.2024, 15:43 6791
В Казахстане лекарства подорожали на 11,5 % за год
Производство медикаментов внутри страны выросло на 15,8 %
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В мае текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 11,5%.
По информации energyprom.kz, среди конкретных препаратов наиболее заметный рост цен зафиксирован для таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота (на 63,6% за год), активированный уголь (на 32,5%), парацетамол (на 28,4%), хилак форте (на 24,8%), раствор йода (на 21,5%), капли "Фенистил Нью" (на 21%), "Флемоксин Солютаб" (на 19,6%), "Азитромицин" (на 15,8%). Незначительно в годовой динамике выросли цены на корвалол (на 0,7%), "Амброксол" (на 0,8%), "Энап" (на 1,3%), "Нурофен" (на 1,3%), "Ацикловир" (на 1,4%).
По данным аналитиков, за январь-май текущего года в РК произвели лекарств на 70,9 млрд тенге, на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем в январе-мае прошлого года.
Импорт медикаментов в Казахстан за январь-апрель текущего года составил 10,5 тыс. тонн на сумму 590,6 млн долларов США. Рост в натуральном выражении достиг 7,8%, в денежном выражении - сразу 29,3%.
Из стран СНГ в Казахстан завезли 4 тыс. тонн медикаментов, что на 38% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Среди этих стран наибольшие поставки пришлись на Россию - 2,9 тыс. тонн. Также среди основных поставщиков лекарств в РК стабильно числятся Беларусь (670,9 тонны) и Украина (233,7 тонны). Из остальных стран Казахстан импортировал 6,5 тыс. тонн медикаментов, на 4,9% меньше, чем годом ранее.
09.07.2024, 14:33 7526
Карабаев ответил на заявления о высоких кредитных рисках "Қазақстан темір жолы"
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстана Марат Карабаев ответил на заявления Высшей аудиторской палаты по задолженности национальной компании "Қазақстан темір жолы" в 2,9 трлн тенге и о ее высоких кредитных рисках.
По словам главы Минтранспорта, с 2020 года КТЖ является прибыльной компанией, а до этого предшествовал убыточный период.
Он заверил, что сейчас все проекты, обновление локомотивного парка осуществляется за счет собственных средств нацкомпании. В определенный случаях государство субсидирует часть затрат.
Объем кредита в 2,9 трлн тенге был потрачен на то, чтобы обновить подвижной состав и реализовать крупные инфраструктурные проекты. До сегодняшнего дня КТЖ не просрочила ни один кредитный заем. Все кредиты национальной компании выплачиваются вовремя", - заверил Карабаев.
По его словам, в 2023 году чистая прибыль компании после выплаты всех долгов и обязательств составила 134 млрд тенге.
Напомним, 12 июня на пленарном заседании мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что КТЖ находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге", - сказал Смаилов.
06.07.2024, 16:05 60446
Токаев предложил создать совет тюркских центральных банков
Также он предложил создать общетюркскую патентную организацию
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Баку. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере.
Необходимо создать совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы", - сказал президент РК.
Он отметил необходимость расширения объема товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами.
Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 65%, или почти 3 млн тонн. Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии", - сказал президент РК.
Следующим важным направлением в выступлении было названо развитие коммуникаций.
В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба", - заявил глава государства.
Президент подчеркнул важность сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать "Большую языковую тюркскую модель".
Также, по словам Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.
По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе", - отметил глава государства.
05.07.2024, 19:35 78246
В "КазМунайГазе" прокомментировали ситуацию на рынке сжиженного газа
Фото: pnhz.kz
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заводы "КазМунайГаза" производят сжиженный газ в полном объеме по плану поставки Минэнерго РК, сообщает пресс-служба компании.
В июне Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) произвел 16,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 1,9 тыс. тонн больше основного плана поставки сжиженного углеродного газа (СУГ) Министерства энергетики), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) - 13,1 тыс. тонн (на 1,2 тыс. тонн больше плана), Шымкентский НПЗ (ПКОП) - 29 тыс. тонн (на 2,7 тыс. тонн больше плана). Отгрузка СУГ в регионы произведена в соответствии с распределением Минэнерго.
По состоянию на 4 июля АНПЗ произвел 1,5 тыс. тонн газа, ПКОП - 3 тыс. тонн (из них в Шымкент отгружено 1,7 тыс. тонн). Производство и отгрузка идут по плану. Всего в июле на Атырауском НПЗ планируется произвести 16 тыс. тонн СУГ, на Шымкентском - 28 тыс. тонн.
В КМГ подчеркнули, что среднемесячное производство СУГ для товарного рынка на трех НПЗ "КазМунаГаза" составляет 67 тыс. тонн (в том числе на АНПЗ: 18 тыс. тонн, на ПНХЗ 22 тыс. тонн, на ПКОП 27 тыс. тонн, без учета ремонтных месяцев). При суммарном среднемесячном производстве в РК порядка 130-140 тыс. тонн, 3 НПЗ производят не более 50%.
Поэтому для покрытия потребности Туркестанской области дополнительно из ресурса АО "СНПС-Актобемунайгаз" выделено - 2052 тонны, с ПКОП - 684 тонны. Также с ПКОП для покрытия потребности Шымкента дополнительно выделено 726 тонн СУГ.
05.07.2024, 18:21 79851
Валютные активы Нацфонда Казахстана стали соразмерны с госдолгом страны
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Валютные активы Национального фонда Казахстана стали соразмерны государственному долгу страны, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.
Пик накоплений НФРК в долларовом эквиваленте был достигнут в конце 2014 года, составив 77,3 млрд долларов, или 35% ВВП указанного года. Максимум накоплений относительно ВВП фонд достиг в 2016-м. Оба показателя и сегодня свидетельствуют о значительном объеме фонда и наличии "подушки безопасности" для государственных финансов как на текущий момент, так и на будущее", - заявили аналитики.
По их данным, в структуре госдолга Казахстана преобладают обязательства в национальной валюте.
По мере повышения всех номинальных макропоказателей в тенге, включая дефицит госбюджета с необходимостью его финансирования, государственный долг также рос, ежегодно увеличиваясь в среднем на 25% с 2008 по 2023 год против 15%-ного роста номинального ВВП в тенге. По итогам большинства лет за этот период темпы роста выходили на двузначные процентные показатели, а максимальный уровень в 60% был зафиксирован в 2015 году", - сообщили аналитики.
Подчеркивается, что активы НФРК в два раза превышали госдолг в 2007-2009 годах и почти вдвое - в 2016 году, на момент пиковой величины активов фонда в процентах от ВВП.
Однако к 2022-2023 годам данное превышение стало незначительным как статистически, так и с точки зрения аналитической сути", - добавили они.
Напомним, госдолг Казахстана составил более 27 трлн тенге.
05.07.2024, 13:14 87466
Китай заинтересован в импорте свинины из Казахстана
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс компании EMC Agro в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Гостям показали весь цикл переработки - от забоя скота до момента фасовки для дальнейшего вывоза на внутренний рынок. Весь процесс автоматизирован и соответствует международным санитарно-эпидемическим нормам. Контроль качества обеспечивается круглосуточно лабораторией, оборудованной немецкими анализаторами. Готовая продукция хранится в специальном морозильном цехе", - рассказали в Минсельхозе.
Осмотрев работу предприятия, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Китайская мясная ассоциация выразила заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн свинины в год.
В свою очередь промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции.
Китайская сторона также заинтересована в поставках баранины и говядины.
Готовы поделиться своим опытом для помощи казахстанцам в развитии животноводства и экспорте мяса крупного и мелкого скота в Китай", - заявил президент клуба импортеров и экспортеров говядины Китайской мясной ассоциации Ма Гуаншэн.
Руководитель компании ЕМС agro Ержан Елеубаев подчеркнул, что требования у Китая большие.
Объемы поставок должны быть стабильными, сырье безопасным. Наше мясо высокого качества, мы не сомневаемся в своей продукции, готовы к плодотворному сотрудничеству. Соседний рынок сбыта важен для нас", - сказал Елеубаев.
Для справки
Китайская мясная ассоциация - крупнейшая национальная ассоциация по производству и дистрибуции мяса в КНР. Включает порядка 1300 членов.
EMC agro - крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Казахстане. Компания ориентирована на производство и поставку высококачественной, экологически чистой продукции для конечного потребителя и полного охвата спроса на мясном рынке страны. Производственные мощности мясокомбината позволяют вырабатывать 20 000 тонн мяса в год и 30 тонн в сутки готовой продукции.
Напомним, в июне Казахстан после двухлетнего перерыва возобновил экспорт говядины в Китай.
05.07.2024, 11:34 85801
Часть активов КФГД передали в доверительное управление частным компаниям
Программа призвана увеличить доходность активов
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" передадут в доверительное управление частным управляющим компаниям, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Передача средств осуществляется в рамках стратегии НБК по развитию рынка ценных бумаг и постепенному отходу от управления активами дочерних организаций", - сообщили в Нацбанке.
Церемония подписания соответствующего соглашения с представителями нескольких управляющих компаний состоялась сегодня в Алматы.
На пресс-конференции по итогам подписания соглашения председатель КФГД Адиль Утембаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению сохранности передаваемых активов.
Мы оценили риски и разработали инвестиционную политику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги Республики Казахстан, облигации субъектов квазигосударственного сектора и международных финансовых организаций со сроком погашения до трех лет, а также операции обратного РЕПО. Мы ожидаем, что данная программа увеличит доходность активов. Хочу отметить, что главная задача для фонда - сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности", - сообщил глава фонда.
По договору управляющие обязаны превысить показатель доходности установленного эталонного портфеля (бенчмарка).
При возникновении рисков в договоре для КФГД предусмотрена возможность его одностороннего расторжения. При передаче активов частным управляющим риски также будут минимизированы за счет осуществления дополнительного надзора со стороны кастодианов, обеспечивающих учет и хранение активов, а также контроль за соблюдением частными управляющими требований инвестиционной политики", - пояснил Утембаев.
В свою очередь директор департамента монетарных операций НБК Нуржан Турсунханов отметил, что по инициативе НБК на площадке Казахстанской фондовой биржи разработан и запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами КФГД.
Мы провели большую работу совместно с КФГД и Казахстанской фондовой биржей и сегодня, без преувеличения, мы находимся на пороге исторического момента. Впервые в Казахстане к активам крупного институционального инвестора в лице КФГД будет применен широко использующийся в международной практике индексный подход, но на базе именно локального бенчмарка, внедренного на площадке Казахстанской фондовой биржи. Передача активов даст существенный импульс отечественному рынку ценных бумаг, будет способствовать развитию рынка частных управляющих компаний за счет возможности увеличения объема активов под управлением, а также повышению эффективности управления переданными активами за счет усиления конкуренции среди управляющих", - сказал Турсунханов.
По данным Нацбанка, на сегодня размер активов спецрезерва КФГД составляет 1,2 трлн тенге. На первоначальном этапе будет передано 200 млрд тенге. Дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.
Ранее сообщалось, что средства Нацфонда разрешили вкладывать в акции компании "Казатомпром".
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