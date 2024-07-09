Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ - Минэнерго

Ожидается, что во второй половине 2024 года экономический рост ускорится и останется на достаточно высоком уровне в 2025-2026 годах

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экономический рост в Республике Казахстан ускорится во второй половине 2024 года, говорится в региональном экономическом обзоре Евразийского фонда стабилизации и развития.





Казахстан - это единственная страна, в которой экономический рост замедлился в первом квартале и оказался ниже ожиданий, конечно, с учетом наводнений. Но Казахстан это также единственная страна, в которой мы не прогнозируем замедления экономического роста. По существу, мы ожидаем, что во второй половине 2024 года экономический рост ускорится и останется на достаточно высоком уровне в 2025-2026 годах", - проинформировали аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщили на прошедшей сегодня презентации регионального экономического обзора ЕФСР .

ЕФСР

Рост экономики обеспечивался за счет потребительского спроса, в то время как инвестиционная активность снижалась. Импорт сокращался быстрее экспорта на фоне снижения реэкспортных поставок в Россию, что привело к улучшению внешнеторгового сальдо и сокращению дефицита СТО до 0,3% ВВП.





По оценкам фонда, со второго квартала 2024 года экономическая активность ускорится и по итогу года рост реального ВВП составит 4,3%.





У нас есть оценка, что этот экономический рост все равно выше потенциального, что означает, что в республике будет оставаться положительный разрыв выпуска, то есть риск формирования определенных дисбалансов. В целом история экономического роста в Казахстане очень сильно подвержена влиянию стимулирующей бюджетной политики. Нас это немножко тревожит, мы считаем, что иногда она бывает чересчур стимулирующей, по большому счету направлена на рост именно в государственном секторе. У этого есть определенные плюсы и минусы. Структура роста может поменяться и стать менее оптимальной - и по сути дела уязвимость страны к внешним шокам экономического роста может повыситься в долгосрочной перспективе. Задача властей - обеспечить устойчивость экономического роста", - рассказали эксперты.





Темпы роста ВВП могут быть пересмотрены в сторону понижения в случае дальнейших задержек в сроках ввода новых месторождений нефти, а также изменения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Прогноз может быть пересмотрен как в сторону повышения, так и в сторону снижения в случае изменения параметров бюджетной политики - расширения либо, наоборот, сокращения дефицита бюджета по сравнению с запланированными параметрами. В случае более медленной реализации планируемых инвестиционных проектов и имплементации запланированных реформ по повышению конкурентоспособности экономики в сторону понижения может быть переоценен потенциальный рост экономики.





По-прежнему ключевым источником роста будет внутренний спрос. Бюджетные расходы на социальную сферу и крупные инвестиционные проекты поддержат потребительский и инвестиционный спрос. Инфляция продолжит замедляться и к декабрю 2024 года снизится до 8,6%. Это позволит НБРК продолжить нормализацию денежно-кредитной политики, базовая ставка в среднем за год составит 12,6%.



