Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан по дешевизне бензина оказался на пятой строчке с ценой в $0,46 за литр, сообщает - Казахстан по дешевизне бензина оказался на пятой строчке с ценой в $0,46 за литр, сообщает energyprom.kz





Среди стран СНГ в РК самый дешевый бензин. Чуть ниже, на седьмом месте, расположилась Россия: $0,53. В Азербайджане цена литра бензина составила $0,62, в Беларуси - $0,75, в Узбекистане - $0,89, в Армении - $1,2, в Украине - $1,44.





На 13 октября текущего года самый дешевый бензин в мире можно было купить в Египте: $0,32 за литр. Далее расположились такие страны, как Алжир ($0,32) и Кувейт ($0,34).





Самым дорогим бензин был в Гонконге ($2,88), Финляндии ($2,23) и Греции ($2,14).





energyprom.kz





По итогам января-августа текущего года в РК произвели 3,4 млн тонн бензина - на 5,4% больше, чем годом ранее.





В региональном разрезе больше всего бензина традиционно выпустили в Шымкенте: 1,3 млн тонн, минус 8,2% за год. В тройку регионов-лидеров также вошли Атырауская (1,2 млн тонн, плюс 30,4%) и Павлодарская (980,4 тыс. тонн, плюс 0,6%) области.





В целом за весь 2022 год производство бензина в стране составляло 5 млн тонн - на 3,1% больше, чем за 2021 год.





В сентябре текущего года цены на бензин выросли на 13,4% в годовой динамике. В том числе АИ-98 подорожал на 11,7%, АИ-92 - на 12,8%, АИ-95/АИ-96 - на 16,8%.





Средняя цена литра бензина АИ-92 составила 203 тенге, АИ-95/АИ-96 - 249 тенге, АИ-98 - 261 тенге.





В региональном разрезе сильнее всего по кошелькам граждан ударили цены на бензин в Алматы: плюс 15% к сентябрю прошлого года. В тройке антилидеров также оказались Алматинская и Карагандинская области: плюс 14,4% и плюс 14,3% соответственно.





Отмечается, что предпосылок для удорожания бензина, за исключением возможного роста цен в Российской Федерации, нет. По данным Минэнерго , в настоящее время спрос и потребление в Казахстане сбалансированы, сформирован необходимый резерв нефтепродуктов. С учетом производства этих видов нефтепродуктов дефицита не ожидается.





$1 = 479,4 тенге.