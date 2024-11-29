КТЖ и РЖД договорились о стратегическом сотрудничестве в транспортно-логистической сфере

Пока, по прогнозам Нацбанка, на конец 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8-9%

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О рисках для прогноза инфляции, который сейчас ожидается в диапазоне 8-9%, заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, выступая с докладом на пленарном заседании мажилиса, посвященном рассмотрению законопроекта "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".





По его словам, причинами рисков остаются отрицательный баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда, а также инфляция платных услуг.





Наблюдаются существенные риски прогноза, которые имеются как во внешнем секторе, так и внутри экономики. Из внутренних проинфляционных факторов особо отмечу пересмотр объемов трансфертов из Нацфонда. Необходимо отметить, что бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда. Как результат - ненефтяной дефицит остается высоким. Напомню, что эта важная для Казахстана метрика сбалансированности государственных финансов. В текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составит 5,6 трлн тенге, а общее изъятие средств превысит 6 трлн тенге. В итоге баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления. Мы с вами уже обсуждали, что этот серьезный проинфляционный фактор не дает нам возможности быстрее смягчать монетарную политику, делать базовую ставку ниже, а значит и ставку по кредитам банков, в том числе для бизнеса", - подчеркнул Сулейменов.





Он также отметил, что основной вклад в ускорение инфляции вносит инфляция платных услуг - 14,3% на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг. Рост цен на непродовольственные товары также ускорился - 7,8% в условиях роста издержек производства и импортных цен.





При этом сдерживающее влияние на инфляцию оказывает дезинфляция продовольственных товаров - 4,9%. В целом динамика цен в текущем году соответствует прогнозу. Это результат умеренно-жестких денежно-кредитных условий и антиинфляционных мер правительства.





Влияние на инфляцию оказывает и геополитическая нестабильность.





Мы наблюдаем высокую волатильность на рынках, изменения в торговых отношениях и перераспределение капиталов как последствия целого ряда военных конфликтов. Это сказывается на общей экономической динамике. Отдельно отмечу реализацию риска определенного снижения цен на нефть, что является важным фактором для экономики нашей страны", - сообщил спикер.





По его словам, несмотря на риски, текущая экономическая ситуация в Казахстане характеризуется положительной динамикой роста ВВП. За 9 месяцев этого года он вырос до 4,0% за счет роста во всех секторах экономики. Инфляция снизилась более чем 2,5 раза в сравнении с пиковыми значениями февраля 2023 года. Однако этот показатель все еще далек от таргета Национального банка 5%. А в октябре после продолжительного замедления инфляция ускорилась до 8,5%.





По итогам 2024 года инфляцию мы ожидаем в диапазоне 8-9%", - добавил Сулейменов.





Он заявил, что в этой связи крайне важно использовать новый Налоговый кодекс как инструмент для принятия системных мер по повышению ненефтяных доходов республиканского бюджета и балансировки бюджета государства.





Инфляция - это ключевой фактор, который влияет на покупательную способность населения и устойчивость экономики. Нестабильная и высокая инфляция приводит к обесценению сбережений и трудовых доходов граждан, перемещению в иностранные активы. Для бизнеса это затрудняет долгосрочное планирование, ведет к падению стимулов к инвестированию, замедляет темпы экономического роста. Поэтому борьба с инфляцией и ее стабилизация остаются основными приоритетами нашей экономической политики. По поручению главы государства мы будем продолжать сотрудничество с правительством для обеспечения тесной координации наших политик. Национальный банк будет принимать обоснованные и сбалансированные решения для достижения цели по инфляции в 5%", - резюмировал спикер.



