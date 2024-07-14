Минфин планирует контролировать госзакупки в режиме реального времени

Введение маркировки на другие группы товаров позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге и обеспечит поступления в бюджет на 270 млрд тенге

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание, в ходе которого рассмотрены вопросы снижения теневой экономики за счет цифровизации торговли, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание, в ходе которого рассмотрены вопросы снижения теневой экономики за счет цифровизации торговли, сообщает пресс-служба правительства.





Мы однозначно должны идти к "обелению" экономики, полной прослеживаемости и прозрачности нашего рынка. При этом интересы бизнеса должны быть учтены. Необходимо разработать конкретный график и сроки перехода на маркировку товаров на среднесрочную перспективу. Предприниматели должны знать, что их ждет в ближайшем будущем. Если по отдельным группам товаров мы начнем "проседать", нужно проработать для наших производителей дополнительные меры государственной поддержки", - подчеркнул Олжас Бектенов, поручив отраслевым государственным органам усилить работу по информированию общественности и бизнеса о положительных эффектах внедрения маркировки.





На совещании были обсуждены планы по дальнейшему введению маркировки на другие группы товаров, реализация которых, согласно прогнозам на ближайшие 5 лет, позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге, долю наблюдаемой экономики увеличить на 23%, поступления в бюджет - на 270 млрд тенге.





По данным Министерства торговли и интеграции, после введения обязательной маркировки табачных изделий обеспечен рост поступления акцизов по всем видам табачных изделий на 25%. Помимо этого, увеличилась возможность выявления контрафактной продукции.





В частности, с 2022 года по первый квартал 2024 года в стране изъято нелегальной табачной продукции на 15 млрд тенге. При этом поступления НДС и таможенных пошлин от импортированной обувной продукции выросли на 293%: с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 30,7 млрд тенге в 2023 году.





Глава правительства поручил профильным министерствам усилить меры по выявлению контрафактной продукции, а также проработать вопросы ввода обязательной маркировки товарных групп по завершенным пилотным проектам и законодательного закрепления единого каталога товаров для обеспечения достоверного и оперативного мониторинга цен.



