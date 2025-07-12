Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и сохраняющаяся неопределенность во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Вместе с тем комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - заявили в банке.
По данным пресс-службы, годовая инфляция в июне составила 11,8%. Рост цен отмечается по всем компонентам.
Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных. Продовольственная инфляция также вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции", - сообщили в Нацбанке.
Также отмечается, что месячная динамика инфляции замедлилась до 0,8%.
Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция - 1,0%. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования. Инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными. Сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что внешнее инфляционное давление несколько ослабло из-за замедления инфляции в ключевом торговом-партнере - России. При этом, мировые цены на продовольствие остаются высокими.
Вместе с тем во внешнем секторе сохраняется повышенная волатильность на финансовых и сырьевых рынках на фоне торговых разногласий и геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке. В этих условиях цены на нефть складываются ближе к уровню оптимистичного сценария", - отметили в банке.
Также сообщается, что рост экономики РК за январь-май 2025 года составил 6% г/г.
Высокие темпы роста наблюдаются в транспорте, строительстве, торговле, также растет деловая активность в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в июне Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.