Нацбанк заявил о запуске особого режима регулирования по цифровым активам

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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает наращивать импорт картофеля. По данным Бюро национальной статистики (БНС), за январь-май текущего года объем закупок картофеля за границей достиг 145,3 тыс. тонн - в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. За пять месяцев 2025 года иностранные поставщики получили за продажу картофеля в РК $38,5 млн. Рост за год колоссальный: в 11,6 раза, сообщает - Казахстан продолжает наращивать импорт картофеля. По данным Бюро национальной статистики (БНС), за январь-май текущего года объем закупок картофеля за границей достиг 145,3 тыс. тонн - в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. За пять месяцев 2025 года иностранные поставщики получили за продажу картофеля в РК $38,5 млн. Рост за год колоссальный: в 11,6 раза, сообщает energyprom.kz









Ситуация с картофелем - следствие невзвешенной внешней торговой политики. В прошлом году на рынках соседних стран выросли цены на этот важный продукт, и Казахстан резко увеличил его экспорт за границу. За 2024 год из РК было вывезено 564 тыс. тонн картофеля - на 37% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет. Логично, что после такого большого оттока своих запасов стало не хватать. В январе 2025 года власти приняли решение ограничить вывоз картофеля из страны до конца июня", - отмечают аналитики.





По другим овощам значительного увеличения объемов импорта в текущем году не наблюдалось. Однако, если рассмотреть ситуацию в долгосрочном периоде, можно отметить рост по всем позициям, кроме моркови, свеклы, редиса. В 2024 году в сравнении с показателями пятилетней давности импорт огурцов увеличился в 2,3 раза, томатов - на 40,2%, капусты - на 22,4%, сообщили в energyprom.kz.





По данным аналитиков, большое увеличение стоимостного объема импорта картофеля в текущем году произошло не только из-за роста в тоннах, но и вследствие удорожания. Расчетная стоимость тонны импортного картофеля за период увеличилась на 47%. Это не могло не отразиться на ценах на внутреннем рынке Казахстана. Согласно данным БНС, с наступлением зимы рост стоимости килограмма картофеля в РК ускорился. В декабре индекс потребительских цен на этот продукт был самым высоким в сравнении с прочими овощами (137,7%) и затем увеличивался ежемесячно вплоть до апреля. Весной годовой прирост цен на картофель составлял уже 79%, в июне - 54,9%.





Впрочем, рекорды по удорожанию в первом летнем месяце демонстрировал не только картофель, но и такие овощи, как лук (на 90,2%) и капуста (на 67,4%). Не настолько серьезно, но все же ощутимо выросли цены на свеклу (на 30,2%) и морковь (на 36,3%). Не подорожали только огурцы. Это частично связано с тем, что к июню у фермеров с юга страны уже поспели тепличные огурцы и они смогли поставлять этот товар в регионы", - говорится в сообщении.









По данным БНС, в прошлом году валовой сбор овощей, корнеплодов и клубнеплодов составил 10,2 млн тонн. Прирост на 4,2% в сравнении с предыдущим годом дает ложное ощущение благополучия, так как именно в 2023 году этот сектор сельского хозяйства сильно просел (минус 16,5%). Поэтому мизерный рост на фоне низкой базы вряд ли можно считать достижением. В предыдущие годы в Казахстане собирали намного больше овощей: от 11,2 млн до 11,9 млн тонн.





И если сравнить объемы собранного урожая того же картофеля, то в прошлом году его валовой сбор уменьшился на 32,7% в сравнении с показателем 2019 года. Овощей открытого грунта стали собирать на 13,7% меньше, тепличных - на 2,8% меньше.









По информации energyprom.kz, в прошлом году выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов принесло крестьянам на 19% меньше денег в сравнении с 2023 годом. Сокращение идет по всем "фронтам": за картофель фермеры получили всего 364,3 млрд тенге, то есть на треть меньше. Выращивание овощей принесло 982,6 млрд тенге (минус 13,4%). С плюсом год закончили только производители сахарной свеклы.





На сокращение валового сбора в свою очередь влияют производственные факторы в сельском хозяйстве. По данным БНС, в прошлом году убранная площадь овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов уменьшилась практически по всем категориям. На 19% меньше стали поля с овощами открытого грунта. Именно там выращивается весь "борщевой" набор: убранная площадь свеклы сократилась на 28,8%, моркови - на 16,5%, лука - на 15,3%, томатов, огурцов - на 21,8%, перцев - на 18,4%. Картофельные поля, напротив, увеличились.









Используемая площадь теплиц под овощи выросла на 13,3%. В основном это произошло благодаря тому, что фермеры стали сажать больше огурцов (плюс 25,6%).