29.07.2025, 14:09 36176
Нацбанк заявил о запуске особого режима регулирования по цифровым активам
В рамках режима запущен первый пул пилотных проектов
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил о запуске особого режима регулирования по цифровым активам и старте первых пилотных проектов, передает корреспондент агентства.
Соответствующее постановление правления Национального банка принято 25 июля 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
По данным банка, документ определяет порядок функционирования особого режима регулирования по цифровым активам, процедуру рассмотрения документов для запуска пилотных проектов, состав участников и базовые условия их деятельности.
Уточняется, что участниками особого режима определены:
- банки второго уровня;
- организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- платежные организации;
- иные юридические лица - резиденты Республики Казахстан.
Кроме этого, в рамках режима согласно заявкам, инициированным бизнес-сообществом индустрии цифровых активов, запущен первый пул пилотных проектов с высокой степенью готовности по четырем ключевым направлениям:
- "фиатные" стейблкоины, номинированные в тенге;
- токенизация недвижимости;
- токенизация реальных активов;
- обмен необеспеченных цифровых активов на деньги для оценки рисков, связанных с оборотом криптовалют, и последующей выработки регуляторных подходов.
Ранее в Казахстане стартовал проект "криптокарт" и пилот в сфере цифровых активов.
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30.07.2025, 15:00 7416
Курс доллара вырос до 550 тенге: Нацбанк начал валютные интервенции
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций, после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, передает корреспондент агентства.
Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций", - заявили в пресс-службе.
При этом подчеркивается, что базовые экономические условия остаются благоприятными.
Мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара. В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 23 июля курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках страны.
В конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
30.07.2025, 14:58 8091
Свыше 20 млрд тенге выделили на строительство и модернизацию сетей водоснабжения в Туркестанской области
В регионе ведется строительство Шардаринского группового водопровода
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана из специального государственного фонда выделено более 20 млрд тенге на строительство и модернизацию сетей водоснабжения в Туркестанской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.
В настоящее время в регионе ведется строительство Шардаринского группового водопровода стоимостью 5 млрд тенге. За счет средств фонда направлено 4,2 млрд тенге на проекты водоснабжения в населенных пунктах: Жібек жолы, Шеңгелді, Ақ үй, Қаратөбе, Жуантөбе, Жаңадәуір, Есікқорған, Құйған, Ақсу. Работа по обеспечению водоснабжением сельских населенных пунктов также проводятся в Сарыагашском, Казыгуртском, Келесском, Ордабасинском и Отырарском районах области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее на завершение реконструкции магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области было выделено свыше 2,5 млрд тенге.
Напомним, в Казахстане намерены построить и модернизировать 86 тысяч километров коммунальных сетей.
30.07.2025, 11:13 13881
Казахстан продолжает наращивать импорт картофеля
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает наращивать импорт картофеля. По данным Бюро национальной статистики (БНС), за январь-май текущего года объем закупок картофеля за границей достиг 145,3 тыс. тонн - в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. За пять месяцев 2025 года иностранные поставщики получили за продажу картофеля в РК $38,5 млн. Рост за год колоссальный: в 11,6 раза, сообщает energyprom.kz.
Ситуация с картофелем - следствие невзвешенной внешней торговой политики. В прошлом году на рынках соседних стран выросли цены на этот важный продукт, и Казахстан резко увеличил его экспорт за границу. За 2024 год из РК было вывезено 564 тыс. тонн картофеля - на 37% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет. Логично, что после такого большого оттока своих запасов стало не хватать. В январе 2025 года власти приняли решение ограничить вывоз картофеля из страны до конца июня", - отмечают аналитики.
По другим овощам значительного увеличения объемов импорта в текущем году не наблюдалось. Однако, если рассмотреть ситуацию в долгосрочном периоде, можно отметить рост по всем позициям, кроме моркови, свеклы, редиса. В 2024 году в сравнении с показателями пятилетней давности импорт огурцов увеличился в 2,3 раза, томатов - на 40,2%, капусты - на 22,4%, сообщили в energyprom.kz.
По данным аналитиков, большое увеличение стоимостного объема импорта картофеля в текущем году произошло не только из-за роста в тоннах, но и вследствие удорожания. Расчетная стоимость тонны импортного картофеля за период увеличилась на 47%. Это не могло не отразиться на ценах на внутреннем рынке Казахстана. Согласно данным БНС, с наступлением зимы рост стоимости килограмма картофеля в РК ускорился. В декабре индекс потребительских цен на этот продукт был самым высоким в сравнении с прочими овощами (137,7%) и затем увеличивался ежемесячно вплоть до апреля. Весной годовой прирост цен на картофель составлял уже 79%, в июне - 54,9%.
Впрочем, рекорды по удорожанию в первом летнем месяце демонстрировал не только картофель, но и такие овощи, как лук (на 90,2%) и капуста (на 67,4%). Не настолько серьезно, но все же ощутимо выросли цены на свеклу (на 30,2%) и морковь (на 36,3%). Не подорожали только огурцы. Это частично связано с тем, что к июню у фермеров с юга страны уже поспели тепличные огурцы и они смогли поставлять этот товар в регионы", - говорится в сообщении.
По данным БНС, в прошлом году валовой сбор овощей, корнеплодов и клубнеплодов составил 10,2 млн тонн. Прирост на 4,2% в сравнении с предыдущим годом дает ложное ощущение благополучия, так как именно в 2023 году этот сектор сельского хозяйства сильно просел (минус 16,5%). Поэтому мизерный рост на фоне низкой базы вряд ли можно считать достижением. В предыдущие годы в Казахстане собирали намного больше овощей: от 11,2 млн до 11,9 млн тонн.
И если сравнить объемы собранного урожая того же картофеля, то в прошлом году его валовой сбор уменьшился на 32,7% в сравнении с показателем 2019 года. Овощей открытого грунта стали собирать на 13,7% меньше, тепличных - на 2,8% меньше.
По информации energyprom.kz, в прошлом году выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов принесло крестьянам на 19% меньше денег в сравнении с 2023 годом. Сокращение идет по всем "фронтам": за картофель фермеры получили всего 364,3 млрд тенге, то есть на треть меньше. Выращивание овощей принесло 982,6 млрд тенге (минус 13,4%). С плюсом год закончили только производители сахарной свеклы.
На сокращение валового сбора в свою очередь влияют производственные факторы в сельском хозяйстве. По данным БНС, в прошлом году убранная площадь овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов уменьшилась практически по всем категориям. На 19% меньше стали поля с овощами открытого грунта. Именно там выращивается весь "борщевой" набор: убранная площадь свеклы сократилась на 28,8%, моркови - на 16,5%, лука - на 15,3%, томатов, огурцов - на 21,8%, перцев - на 18,4%. Картофельные поля, напротив, увеличились.
Используемая площадь теплиц под овощи выросла на 13,3%. В основном это произошло благодаря тому, что фермеры стали сажать больше огурцов (плюс 25,6%).
29.07.2025, 16:23 32206
В Казахстане аудиторы выявили финнарушения на 310,6 млрд тенге за полгода
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане государственные аудиторы выявили финансовые нарушения на 310,6 млрд тенге за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Казахстан.
За текущий период проведено 672 аудиторских мероприятия, охвативших свыше 921 миллиарда тенге. По итогам работы выявлены финансовые нарушения на 310,6 миллиарда тенге и 1699 процедурных нарушений. Усовершенствование применяемого риск-ориентированного подхода позволило добиться большей точности проверок и более прицельного выявления нарушений", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что принятые меры для защиты госфинансов позволили восстановить значительную часть средств.
Нарушения на сумму 279,5 миллиарда тенге были устранены: часть средств возвращена в бюджет, другая компенсирована поставленными товарами, выполненными работами и оказанными услугами, остальная отражена по бухгалтерскому учету", - добавили в министерстве.
Ранее ВАП выявила нарушения на 747 млн тенге по итогам аудита налогового и таможенного администрирования.
29.07.2025, 12:55 36841
Казахстан возобновит поставки угля в Европу
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки казахстанского угля в Европу вывели из-под санкций, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
По его данным, запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов был введен в феврале 2025 года в рамках 16-го пакета санкций ЕС.
Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу. В целях урегулирования сложившейся ситуации Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством иностранных дел РК и представительством Республики Казахстан при Европейском союзе проведена работа с европейской стороной, включая консультации на различных уровнях. В адрес Европейской комиссии направлено официальное ходатайство о внесении соответствующих изменений в санкционный режим ЕС", - рассказали в ведомстве.
По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля.
Исключение применяется при соблюдении следующих условий:
- уголь должен иметь происхождение исключительно из Республики Казахстан;
- право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры;
- порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки - без закупки или производства товара на ее территории.
Для справки
В 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн на сумму $419,2 млн (доля - 45% от общего экспорта угля);
В 2023 году - 6,1 млн тонн на $382 млн (54,3%);
В 2024 году - 5,2 млн тонн на $312,5 млн (51,8%);
В январе-мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн на $82,9 млн, или 38,5% от общего объема экспорта угля.
Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов", - подчеркнули в министерстве.
29.07.2025, 11:38 39936
Около трети населения Казахстана трудоустроено неофициально
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов доложил о ситуации на рынке труда в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Еще одним вызовом является теневая экономика. По итогам 2024 года около 30% занятого населения не участвуют в пенсионной системе. Отсутствие трудовых нормативов в отдельных секторах также способствует сохранению теневой формы занятости", - сообщил вице-министр.
По его словам, прогнозируемая потребность в кадрах в среднесрочном периоде составляет почти 3 миллиона человек.
Отраслевая структура спроса показывает, куда нужно направлять усилия. На первом месте находятся общественные услуги - государственное управление, образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Эти направления составляют 29% от общего спроса на рабочую силу. Далее следуют бизнес-услуги (21%), транспортировка и логистика (16%), промышленность (13%), строительство и сельское хозяйство - по 7% по каждой сфере", - проинформировал Аскар Биахметов.
Он дополнил, что с 2024 года реализуется концепция развития рынка труда до 2030 года. Внедрена система учета качественных рабочих мест, соответствующих определенным критериям. На сегодня количество качественных рабочих мест достигло 2,6 миллиона.
Перед нами стоит задача до 2030 года обеспечить трудоустройством 3,3 миллиона человек. С начала этого года трудоустроено более 250 тысяч человек", - сказал вице-министр.
Кроме того, внедряется цифровой банк навыков. Следующим шагом станет внедрение искусственного интеллекта в процесс разработки профессиональных стандартов. Это позволит оперативно анализировать изменения на рынке труда, минимизировать рутинные процессы и обеспечить своевременное обновление стандартов в режиме реального времени.
28.07.2025, 19:14 54801
В Казахстане в первом полугодии налоговые поступления выросли на 1,3 трлн тенге
За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил обзор бюджетного баланса РК за I полугодие 2025 года.
На фоне ускорения экономической активности (до 6,2% с 3,2% годом ранее), более слабого курса тенге, низкой базы по КПН и НДС в связи с авансовыми платежами и возвратами экспортерам совокупные налоговые поступления (Нацфонд + МБ + РБ) по итогам первого полугодия 2025 года показали двухзначный рост, заметно улучшив фискальную позицию.
За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов, в сравнении с показателем в 11,2 трлн тенге за аналогичный период 2024 года (+11,2%, или 1,3 трлн тенге).
В абсолютных параметрах наибольший рост налогов отмечается в республиканском бюджете (+1,3 трлн тенге). Около 90% этого прироста приходятся на поступления по КПН (+538 млрд тенге), НДС (+465 млрд тенге) и таможенной пошлине на нефть (+117 млрд тенге) за счет значительного увеличения ее добычи (за 6М25 добыто 49,9 млн тонн, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года).
Однако поступления налогов значительно упали в НФ (-22%, или 507 млрд тенге), главным образом приходящиеся на КПН (-389 млрд тенге) и долю РК по разделу продукции (-78 млрд тенге), что напрямую связано с более низкими ценами на нефть. Отметим, что в НФ упали все виды налоговых платежей.
Таким образом, за 1 полугодие исполнение годового плана по налоговым сборам в стране улучшилось до 45% против показателя за аналогичный период прошлого года в 40%.
Расходы республиканского бюджета выросли на 12,1% или 1,3 трлн тенге, где основной прирост приходится на соцпомощь и обеспечение, обслуживание долга и трансферты.
В бюджете не исполнены расходы еще на 1,1 трлн тенге, главным образом из-за недофинансирования средств из бюджета, связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.
Для финансирования дефицита бюджета и погашения займов (было погашено на 1,8 трлн тенге) привлечены новые займы на 3,4 трлн тенге (-387 млрд) при годовом плане привлечений 8,6 трлн тенге. Таким образом, годовой план исполнен на 40% (55% в первом полугодии 2024 года), что предполагает возможное увеличение объема заимствований в оставшиеся два квартала.
Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в отчетном периоде составил 3,1 трлн тенге, или 59% от годового плана в 5,3 трлн тенге.
28.07.2025, 16:20 53416
Курс доллара снизился на 3,5 тенге в Казахстане
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 3,5 тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 28 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 541,35 тенге. Также средневзвешенный курс российского рубля составил 6,81 тенге.
Напомним, 23 июля курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках страны.
В конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
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