В Казахстане стартовал проект "криптокарт" и пилот в сфере цифровых активов

Потребители смогут совершать любые безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов МФЦА

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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы Национальный банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой был обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. В ходе диалога были рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования, - В Алматы Национальный банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой был обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. В ходе диалога были рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.





В ходе встречи был дан старт реализации проекта "криптокарт" - платежных карточек, позволяющих потребителям совершать любые безналичные транзакции (оплата онлайн и в терминале, снятие наличных и т.д.) с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра "Астана". Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.





Как пояснили в Нацбанке, механизм "криптокарты" предусматривает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент совершения платежной транзакции с моментальным зачислением их стоимости на "криптокарту" (стандартная платежная карта, привязанная к банковскому счету клиента), т.е. фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов. Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса криптокошелька на стороне лицензированного криптопровайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и криптопровайдера МФЦА.





В текущем году участниками рынка при координации Нацбанка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:





выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;





токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;





организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;





организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;





другие инновационные финансовые сервисы.





Совместно с заинтересованными государственными органами Нацбанком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.



