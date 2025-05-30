29.05.2025, 11:03 62166
Пилотная зона для покупки товаров и услуг за криптовалюту появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют создать пилотную зону CryptoCity для покупки товаров и услуг за криптовалюту, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия Международного форума "Астана".
Говоря о прогрессе Казахстана в цифровой трансформации, Касым-Жомарт Токаев сообщил о запуске самого мощного суперкомпьютера, который уже доставлен в страну.
Также мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей", - анонсировал президент.
Глава государства также подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание развитию искусственного интеллекта.
Наша цель - стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок", - сказал Токаев.
Напомним, порядка 15 млрд долларов нелегально потратили казахстанцы на криптовалюту.
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30.05.2025, 09:05 4391
МВФ прогнозирует инфляцию в Казахстане на уровне 10,5% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 23 мая Казахстан принял Миссию Международного валютного фонда (МВФ). По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей экономической ситуации, перспективы развития экономики, а также основные рекомендации, сообщили в Нацбанке.
По мнению МВФ, в Казахстане сохраняется высокий экономический рост на фоне высокой активности в секторах услуг, транспорта, строительства, обрабатывающей и добывающей промышленности. Также отмечается рост государственных инфраструктурных инвестиций и реализация инвестиционных проектов в сфере цифровых технологий, ИИ, агропромышленного комплекса и логистики.
В числе факторов риска для экономики отмечаются возможное замедление роста из-за задержек в реализации крупных инфраструктурных проектов, усиление инфляционного давления и неопределенность на фоне усиления торгового протекционизма. К дополнительным рискам относятся снижение цен на нефть и замедление роста в странах - торговых партнерах Казахстана.
Кроме того, эксперты МВФ отметили ускорение инфляции в апреле текущего года и прогнозируют ее сохранение на уровне 10,5% в 2025 году. МВФ подчеркивает важность сдерживающей денежно-кредитной политики в целях снижения инфляции до целевого показателя Национального банка.
Миссия МВФ положительно оценила планы по ужесточению макропруденциальной политики, что должно способствовать снижению рисков для финансовой стабильности на фоне роста потребительского кредитования.
Визит миссии МВФ по статье IV состоится в сентябре этого года.
29.05.2025, 15:16 49876
Объем взаимной торговли Казахстана и Франции достиг $5,5 млрд
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра-делегата по внешней торговле Франции Лорана Сен-Мартена
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем взаимной торговли Казахстана и Франции достиг 5,5 млрд долларов, увеличившись на 31%. С 2005 года по 2024 год объем французских прямых инвестиций в нашу экономику составил 20 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды по итогам встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с министром-делегатом по внешней торговле Франции Лораном Сен-Мартеном, президентом комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Бруно Фуксом и руководителями компаний EDF, SUEZ и Sanofi.
Встреча состоялась на полях Международного форума Астана.
Президент отметил, что Франция является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, в последние годы двусторонняя торговля и французские инвестиции в нашу страну продолжают неуклонно расти, что отражает общее стремление к укреплению экономических связей. Глава государства отметил необходимость сохранения такой позитивной динамики.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил итоги состоявшегося накануне казахско-французского бизнес-форума, на котором было подписано 17 соглашений. Он подчеркнул важность своевременной реализации достигнутых договоренностей.
В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия в сферах энергетики, атомной промышленности, здравоохранения и фармацевтики, управления водными ресурсами и других секторах.
Пользуясь случаем, глава государства передал слова приветствия президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Лоран Сен-Мартен сообщил, что вместе с ним в Астану прибыло более 40 руководителей французских компаний, представляющих различные отрасли, которые намерены расширять деловое сотрудничество с нашей страной.
29.05.2025, 13:27 55611
В июле между Астаной и Карагандой запустят электропоезд
Осенью электропоезд начнет курсировать по маршруту Астана - Боровое
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В июле планируется запуск электропоезда между Астаной и Карагандой, сообщил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК Жанибек Тайжанов.
С июля 2025 года между Карагандой и Астаной будет курсировать новый скоростной электропоезд вместимостью порядка 567 мест. А с осени этого еще один новый электропоезд будет курсировать по маршруту Астана - Боровое (время в пути 2,5 ч.) вместимостью 360 пассажиров", - проинформировал Тайжанов.
По данным Минтранса РК, в этом году ожидается закупка 226 новых вагонов.
Если раньше ежегодно закупалось в районе 150-180 вагонов, то начиная с этого года и до 2029 парк будет пополняться на более чем 200 единиц вагонов ежегодно. Это позволит практически полностью обновить парк вагонов уже к 2029 году. Также с этого года к сборке вагонов приступил и завод Stadler Kazakhstan", - рассказали в пресс-службе ведомства.
29.05.2025, 12:43 57861
В Казахстане засеяно 72,4% сельхозугодий
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в Казахстане засеяно свыше 15,1 млн га сельскохозяйственных угодий. По структуре посевов наибольшую долю занимают зерновые культуры - 10,9 млн га, сообщили в пресс-службе МСХ РК.
Наибольшие площади засеяны в Акмолинской области - 3706 тыс. га, Костанайской - 3292 тыс. га, Северо-Казахстанской - 2566 тыс. га, Павлодарской - 1081 тыс. га, Карагандинской областях - 1032 тыс. га.
Под кормовые засеяно 782,7 тыс. га, овощные - 116,2 тыс. га, картофель - 108,1 тыс. га, бахчевые - 84,1 тыс. га, масличные - 2 747 тыс. га, хлопчатник - 141,6 тыс. га, кукурузу на зерно - 153,9 тыс. га, сахарную свеклу - 17,8 тыс. га, рис - 87 тыс. га", - уточнили в МСХ.
Заключены договоры на приобретение 1119,8 тыс. тонн минеральных удобрений, из которых 976,9 тыс. тонн уже отгружено. Сельхозпроизводителям выделено 368,8 тыс. тонн дизельного топлива, из которых 290,1 тыс. тонн уже доставлено в регионы.
28.05.2025, 16:16 108236
В Казахстане появится самостоятельный закон об эндаумент-фондах
Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)", передает корреспондент агентства.
Основным законом создается правовая основа для прозрачного формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. В состав активов эндаумент-фонда могут входить денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальная собственность. Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет. При этом стоимость переданного имущества должна быть сохранена, расходовать разрешается только инвестиционный доход от его управления", - сообщили в мажилисе.
Согласно закону, направления благотворительных программ включают: образование, науку и инновационную деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальную защиту населения.
При превышении активов установленного законом порога они в обязательном порядке подлежат передаче в доверительное управление профессиональной управляющей компании. По предложению депутатов порог установлен в размере 10 тысяч МРП, а срок на передачу активов - 3 месяца. Лимиты на административно-управленческие расходы фонда целевого капитала определены в пределах 15% от инвестиционного дохода, а в случае его отсутствия - не более 0,5% от средней стоимости чистых активов эндаумент-фонда за отчетный год", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.
28.05.2025, 16:00 108961
Эксперты пересмотрели прогнозы по инфляции и базовой ставке в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге, передает корреспондент агентства.
В мае текущего года участники опроса пересмотрели сценарные условия по цене нефти. На 2025 год медианная оценка стоимости нефти марки Brent снижена с 75 до 69,3 долларов США за баррель. На 2026 и 2027 годы ожидания стабилизировались на уровне 66 и 66,2 доллара США за баррель соответственно.
Прогнозы по темпам экономического роста Казахстана на 2025 год были пересмотрены в сторону повышения - с 4,7 до 5%. Ожидания на 2026 и 2027 годы остались неизменными - 4,5 и 4,3%, соответственно.
Инфляционные ожидания участников опроса продолжили смещаться вверх. На 2025 год ожидания повышены с 10,6 до 10,7%, на 2026 год - с 9 до 9,4%, на 2027 год - с 6,1 до 6,8%.
Вслед за изменением прогнозов по инфляции ожидания по базовой ставке также были пересмотрены. Медианные значения прогнозов на конец 2025 года повышены с 15,9 до 16,3%, на 2026 год - с 14,3 до 14,5%, на 2027 год - с 11,5 до 12,0%.
В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках", - отметили в Нацбанке.
28.05.2025, 15:08 112236
Более половины расходов в казахстанских семьях приходится на продукты
Доля расходов домохозяйств на продовольствие в пределах 40-50% говорит о низком уровне жизни в стране
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2004 году удельный вес расходов на еду составлял 45,7% от общих потребительских расходов домохозяйств, а в прошлом году он был уже почти на 10 процентных пунктов больше: 55,4%. При этом показатель рос постепенно, достигнув максимума в 2020 году (58%). С 2021 года наблюдается небольшое уменьшение, сообщает finprom.kz.
По информации аналитиков, в экономически более развитой Астане в прошлом году казахстанцы тратили на продукты чуть меньше 49,4% от всех своих потребительских расходов, а в самой густонаселенной Туркестанской области со слабой экономикой - сразу 62,6%. На этот показатель, по их словам, влияют несколько факторов. Помимо размера заработной платы, имеют значение рост ее покупательной способности, цены на продукты, число членов домохозяйств и т. д.
Можно предположить, что на рост доли расходов на продовольствие, в числе прочего, повлияло то, что казахстанцы стали есть в 2 раза больше мяса (82,6 кг на человека в год), на 79,5% больше рыбы и морепродуктов (14,2 кг), на 51,4% больше сладостей (сразу 43,1 кг). Уменьшение объема потребления отмечено только по двум категориям - фруктам (минус 41%) и картофелю (минус 8,5%)", - информируют обозреватели.
Эксперты обратили внимание, что согласно основанным на коэффициенте Энгеля международным стандартам ООН, которыми пользуются для оценки благосостояния страны, доля расходов домохозяйств на продовольствие в пределах 40%-50% говорит о низком уровне жизни в стране, когда удовлетворяются только основные потребности. Если граждане тратят на еду от 50% до 60% своего семейного бюджета, значит, уровень жизни в стране крайне низок, основные потребности едва удовлетворены.
В рейтинге, составленном международной компанией Euromonitor International в 2023 году, Казахстан попал в десятку аутсайдеров. С показателем в 49,4% РК расположилась на 99-й строчке из 105. Ниже оказались только беднейшие страны Африки. У всех ближайших соседей Казахстана дела обстояли лучше: в Узбекистане доля расходов на продукты составила 46,5%, в Туркменистане - 36,9%, в России - 29%. Наиболее благополучной была ситуация в развитых странах. В США, судя по данным источника, граждане тратили на продовольствие лишь 6,7% от всех своих потребительских расходов, в Сингапуре - 8,4%, в Великобритании - 8,7%", -привели данные аналитики.
28.05.2025, 13:39 115411
Казахстан и Италия подписали меморандумы на 180 млн евро
Объем двусторонней торговли между странами в прошлом году увеличился на 25% и достиг почти $20 млрд
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов выступил на казахстанско-итальянском бизнес-форуме по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области торговли и логистики, сообщает пресс-служба премьер-министра.
По его словам, выстроено успешное сотрудничество в сферах энергетики, машиностроения, химической промышленности, фармацевтики, АПК и др.
Объем двусторонней торговли в прошлом году увеличился на 25% и достиг почти $20 млрд, из них экспорт отечественных товаров превысил $18 млрд. По итогам первого квартала текущего года товарооборот составил $4,4 млрд. Также Италия входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана из стран ЕС. Всего за 20 лет в казахстанскую экономику вложено $7,6 млрд итальянских инвестиций, направленных на реализацию проектов в области нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетики, машиностроения и АПК", - говорится в информации
По словам Бектенова, Казахстан инвестирует в развитие транспортно-логистической инфраструктуры для усиления своих позиций на глобальном рынке. В этой связи отмечен потенциал казахстанско-итальянского сотрудничества по обеспечению устойчивости и диверсификации цепочек поставок. Отдельное внимание уделено трансформации экономики РК с упором на создание технологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Премьер-министр подчеркнул, что правительство готово оказать полное содействие итальянским инвесторам в реализации совместных проектов.
Правительство Казахстана проводит системную работу по повышению инвестиционной привлекательности страны. Наше законодательство предлагает ряд стимулов для инвесторов, включая налоговые и таможенные льготы, натуральные гранты и поддержку развития инфраструктуры. В то же время мы стремимся постоянно совершенствовать меры поддержки на основе отзывов инвесторов для обеспечения долгосрочного партнерства. Приглашаем итальянский бизнес расширять свое присутствие в Казахстане и активно участвовать в совместных проектах в приоритетных секторах экономики", - отметил Бектенов.
По итогам форума подписаны 10 меморандумов на 180 млн евро.
Напомним.сегодня Бектенов также выступил на открытии казахстанско-французского инвестиционного форума, где заявил, что товарооборот между Казахстаном и Францией за 2024 год вырос на 31%, достигнув рекордных $5,5 млрд.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?