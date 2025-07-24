Поставки зерна на рынок Европы: Казахстан ведет переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов

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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Удвоение добычи медной руды до 300 млн тонн ожидается в Казахстане за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала. Также будет увеличена добыча железной руды. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании - Удвоение добычи медной руды до 300 млн тонн ожидается в Казахстане за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала. Также будет увеличена добыча железной руды. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании правительства





За счет расширения внутренней переработки и запуска новых проектов по производству горячебрикетированного железа объем добычи железной руды вырастет на 40% и достигнет 52 млн тонн", - сказал он.





По его данным, добыча металлургических руд в Казахстане выросла на 7,8%, а производство металлов - на 6,9%.





Особое внимание уделяется дальнейшей переработке базовых металлов, развитию смежных отраслей и выпуску продукции высоких переделов. В 2025 году планируется вдвое увеличить переработку меди, на 50% - алюминия, более чем в два раза - свинца, а также повысить производство цинка на 11%.





В целом доля горно-металлургического комплекса в ВВП составляет 8%, объем продукции превышает 14 трлн тенге, в отрасли занято порядка 224 тысяч человек. В 2024 год в металлургическую отрасль было инвестировано более 1,7 трлн тенге. Производительность труда в секторе выросла на 9,4%, достигнув $102 тыс. на одного работника.





Меры по обеспечению базовыми металлами отечественных производителей помогают загружать действующие предприятия, выпускающие продукцию средних и высоких переделов. Увеличивается производство катанки, кабельно-проводниковой продукции, аккумуляторов, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров. Также запущены новые проекты по производству биметаллических радиаторов отопления, промышленных аккумуляторов и латунных изделий", - отметил вице-министр.





В 2025 году в Казахстане планируется реализация 190 промышленных проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге. По информации вице-министра промышленности и строительства, это позволит создать порядка 23 тыс. постоянных рабочих мест.





Из них 28 проектов в горно-металлургической отрасли на сумму 444 млрд тенге обеспечат 6,5 тыс. новых рабочих мест. Среди них проекты по производству прямошовных труб и алюминиевых радиаторов в Караганде, алюминиевых профилей в Туркестанской области, алюминиевых изделий в Акмолинской области, ферросплавов в Павлодаре и катодной меди в Жамбылской области.