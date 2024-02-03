Правила формирования тарифов на воду и отопление изменились в Казахстане

В целях дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители будут делиться на группы

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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики внесло поправки в правила формирования тарифов на воду и отопление, передает корреспондент агентства.





Согласно нововведениям, теперь в целях дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители будут делиться на группы:





первая группа - физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;





вторая группа - прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп;





третья группа - организации, содержащиеся за счет бюджетных средств.





В целях стимулирования физических лиц к ресурсосбережению тариф первой группы дифференцируется по следующим категориям потребителей:





1-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 кубометров в месяц на 1 человека;





2-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 3 до 5 кубометров в месяц на 1 человека;





3-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 кубометров в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;





4-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги выше 10 кубометров в месяц на 1 человека.





Тариф на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией дифференцируется по группам потребителей, в том числе в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии и (или) общей отапливаемой площади помещения", - сказано в документе.





Отмечается, что тарифы для групп потребителей определяются исходя из тарифа, определенного в соответствии с особенностями механизма расчета тарифа на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией с учетом:





уровня платежеспособности населения соответствующего региона;

влияния на инфляцию;

структуры потребления тепловой энергии;

уровня развития промышленного производства;

создания стимулов для энергосбережения.





В рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади потребители первой группы - физические лица, относящиеся к категории населения, подразделяются на три подгруппы:





1-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 квадратных метров;





2-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 квадратных метров;





3-я подгруппа - физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 квадратных метров.





С формулами расчета тарифов можно ознакомиться здесь



