Создать единую цифровую платформу аграрной торговли ШОС предложил Казахстан

Фото: МСХ РК

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Пекин. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 69% внешнеторгового оборота агропродукции Казахстана пришлись на страны ШОС, что отражает высокий уровень взаимосвязанности и потенциал дальнейшего наращивания кооперации. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе X совещания министров сельского хозяйства государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, - В 2024 году 69% внешнеторгового оборота агропродукции Казахстана пришлись на страны ШОС, что отражает высокий уровень взаимосвязанности и потенциал дальнейшего наращивания кооперации. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе X совещания министров сельского хозяйства государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, сообщает пресс-служба МСХ РК.





Мы рассматриваем агросферу как пространство стратегического партнерства, а не конкуренции. Казахстан готов внести активный вклад в формирование единого аграрного пространства, основанного на принципах доверия, координации и взаимодополняемости", - сказал Ермек Кенжеханулы.





Он отметил, что в условиях глобальных вызовов сельское хозяйство приобретает ключевое значение для обеспечения устойчивости и продовольственной безопасности на пространстве ШОС.





В этой связи предложено создание единой цифровой платформы аграрной торговли ШОС, включающей механизмы электронной сертификации, логистического мониторинга и отслеживания происхождения продукции. Не менее важным направлением остается активизация научного сотрудничества в области селекции, семеноводства и аграрных НИОКР, включая учреждение координационного центра, проведение совместных исследований и образовательных программ.





Гармонизация технических регламентов и фитосанитарных стандартов, по мнению казахстанской стороны, также является важным условием расширения взаимной торговли и устранения нетарифных барьеров.





По итогам совещания был подписан протокол десятого заседания министров сельского хозяйства государств - членов ШОС, зафиксировавший готовность стран к расширению аграрного взаимодействия.



