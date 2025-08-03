02.08.2025, 13:20 53421
Создать единую цифровую платформу аграрной торговли ШОС предложил Казахстан
Фото: МСХ РК
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Пекин. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 69% внешнеторгового оборота агропродукции Казахстана пришлись на страны ШОС, что отражает высокий уровень взаимосвязанности и потенциал дальнейшего наращивания кооперации. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе X совещания министров сельского хозяйства государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Мы рассматриваем агросферу как пространство стратегического партнерства, а не конкуренции. Казахстан готов внести активный вклад в формирование единого аграрного пространства, основанного на принципах доверия, координации и взаимодополняемости", - сказал Ермек Кенжеханулы.
Он отметил, что в условиях глобальных вызовов сельское хозяйство приобретает ключевое значение для обеспечения устойчивости и продовольственной безопасности на пространстве ШОС.
В этой связи предложено создание единой цифровой платформы аграрной торговли ШОС, включающей механизмы электронной сертификации, логистического мониторинга и отслеживания происхождения продукции. Не менее важным направлением остается активизация научного сотрудничества в области селекции, семеноводства и аграрных НИОКР, включая учреждение координационного центра, проведение совместных исследований и образовательных программ.
Гармонизация технических регламентов и фитосанитарных стандартов, по мнению казахстанской стороны, также является важным условием расширения взаимной торговли и устранения нетарифных барьеров.
По итогам совещания был подписан протокол десятого заседания министров сельского хозяйства государств - членов ШОС, зафиксировавший готовность стран к расширению аграрного взаимодействия.
Как сообщалось ранее, в Китае встретились главы фитосанитарных ведомств государств ШОС.
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03.08.2025, 19:05 4986
Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти
Фото: Depositphotos
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Вена. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 547 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба организации.
Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие благоприятные рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, и в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам на 2,2 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц будет осуществлена корректировка добычи на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре 2025 года с требуемого уровня добычи в августе 2025 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке. В частности, согласно договоренности, Казахстан сможет нарастить добычу нефти до 1,55 млн баррелей в сутки.
Напомним, Казахстан не рассматривает выхода из сделки ОПЕК+.
03.08.2025, 18:41 6196
Транспортировка газа идет в штатном режиме - Минэнерго прокомментировало информацию о повреждении газопровода Средняя Азия - Центр
Нарушений в транзите и функционировании газотранспортной инфраструктуры не зафиксировано
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали информацию о повреждении газопровода Средняя Азия - Центр, передает корреспондент агентства.
В связи с распространением информации об инцидентах на магистральном газопроводе Средняя Азия - Центр сообщаем, что на территории Республики Казахстан транспортировка газа осуществляется в штатном режиме. Нарушений в транзите и функционировании газотранспортной инфраструктуры не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что поставки природного газа в направлении Узбекистана через территорию Казахстана выполняются согласно установленным объемам и графикам.
Как отмечает "Sputnik Ближнее зарубежье", Минэнерго Узбекистана также опровергло информацию о повреждении газопровода.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что на территории в Волгоградской газопровод вышел из строя после взрывов.
02.08.2025, 15:53 47696
Казахстан экспортировал 12,4 млн тонн зерна и муки
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанского зерна и муки демонстрирует положительную динамику. По данным КТЖ, с сентября 2024 года по июль 2025 года экспортировано 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% выше аналогичного периода 2023/2024 года (9,3 млн тонн), сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Отмечается, что значительно увеличены поставки зерна и муки нового урожая в Узбекистан на 28,2% (с 3384 тыс. тонн до 4338 тыс. тонн), Таджикистан на 39,2% (с 1039 тыс. тонн до 1446 тыс. тонн), Кыргызстан в 2,5 раза (с 156 тыс. тонн до 398 тыс. тонн), Иран в 17,3 раза (с 56 тыс. тонн до 974 тыс. тонн), Азербайджан в 120 раз (с 6 тыс. тонн до 723 тыс. тонн).
По данным МСХ, ключевым достижением сезона 2024-2025 годов стало расширение географии экспорта зерновых культур за счет выхода на новые рынки. Казахстан впервые начал поставки в некоторые европейские страны, которые ранее не входили в список импортеров зерна: Бельгию, Польшу, Португалию, Норвегию и Великобританию.
Активный интерес к казахстанской продукции проявляют покупатели из ОАЭ, Вьетнама и стран Северной Африки. Только по линии национального зернового оператора АО "НК "Продкорпорация" в Северную Африку (Марокко) и Вьетнам было отправлено на экспорт порядка 60 тыс. тонн и 15 тыс. тонн пшеницы соответственно", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, казахстанские зерноотправители возобновили поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет. Значительно увеличился экспорт твердой пшеницы в Италию.
01.08.2025, 18:00 85661
США ввели пошлины в 25% для Казахстана: в Минторговли сделали заявление
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сделало заявление после введения Соединенными Штатами Америки 25-процентной импортной пошлины на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок, передает корреспондент агентства.
Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США. В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.
Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - добавили в Минторговли.
В ведомстве напомнили, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.
Казахстан экспортирует в США такую продукцию, как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений. Под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина, нитрат аммония", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на казахстанскую продукцию.
01.08.2025, 17:11 87226
В Казахстане 2,7 млн га сельхозугодий обработали против саранчи
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 2,7 млн га сельскохозяйственных угодий обработали против саранчи, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Организация своевременной и качественной борьбы с саранчовыми вредителями является одним из приоритетных направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. Защитные мероприятия по борьбе со стадными саранчовыми вредителями проведены на площади 2,7 млн га, что на 400 тысяч га меньше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день обработки полностью завершены во всех регионах", - сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК заместитель председателя КГИ в АПК Саят Сакмолдин.
По данным министерства, для повышения эффективности мониторинга в обследованиях было задействовано 4625 специалистов - в два раза больше, чем в прошлом году.
Все препараты, использованные в ходе обработок, соответствуют требованиям безопасности и обладают высокой биологической эффективностью", - заверили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан совместно обследуют приграничные территории для выявления саранчи.
01.08.2025, 11:20 97636
Рост ВВП по итогам 2024 года пересмотрен в сторону повышения до 5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Итоговый рост экономики страны по итогам 2024 года составил 5%. Ранее, по предварительной оценке, рост ВВП составлял 4,8%, сообщает пресс-служба правительства.
По информации Бюро национальной статистики РК, экономический рост в 2024 году в значительной степени обеспечен развитием ненефтяного сектора. Производство товаров увеличилось на 6,3% (предварительные данные - 5,5%), сектор услуг продемонстрировал рост на 4,6%.
Одним из ключевых факторов стало увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 6,8% (ранее - 5,9%). Это наивысший показатель с 2011 года. Существенный вклад внесли также строительный сектор на 15,3% (ранее - 13,1%) и сельское хозяйство - 13,7% (ранее - 13,3%). Позитивную динамику продемонстрировали и смежные отрасли. Объемы внутренней торговли выросли на 8,9% (ранее - 8,8%), услуги транспорта и складирования - на 9,4% (ранее - 8,5%)", - говорится в сообщении.
Достигнутые результаты стали возможны благодаря мерам поддержки реального сектора, развития транспортно-логистической инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности и расширения доступности финансовых инструментов.
Комплексная реализация экономической политики способствовала укреплению внутреннего спроса, росту предпринимательской активности и расширению производственного потенциала. Таким образом, создается база для дальнейшего устойчивого роста и диверсификации экономики за счет положительной динамики ключевых отраслей, в частности, в обрабатывающей промышленности - 12,4% от ВВП, превышающая долю горнодобывающей промышленности (12%)", - сообщили в кабмине.
Ранее Азиатский банк развития пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана в сторону улучшения - до 5,1% в 2025 году и 4,3% в 2026 году, тогда как в апреле ожидалось 4,9% и 4,1% соответственно.
31.07.2025, 16:40 134626
В пять трлн тенге оценили транзитный потенциал Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве заявил, что транзитный потенциал Республики Казахстан оценен в пять трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно расчетам, до 2030 года по линии автодорог должны получать около 400 млрд тенге прибыли. По линии воздушного транзита мы ранее получали 80 млрд тенге, сейчас где-то около 160-180 млрд тенге. Итого 5 трлн тенге в среднем - это минимальный потенциал, который Казахстан может зарабатывать, используя свою территорию как транзитный потенциал", - отметил Нурлан Сауранбаев.
Министр подчеркнул, что вложения в такие проекты, как расширение участка Достык - Мойынты, не только окупятся, но и принесут значительный мультипликативный эффект для экономики. По оценкам АО "НК "КТЖ", к 2035 году прибыль составит порядка 4,4 трлн тенге.
Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн.
31.07.2025, 16:02 132006
Курс доллара снизился на 5,42 тенге в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 5,42 тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 31 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 540,78 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.
Напомним, 30 июля Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций. Это произошло после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.
Сегодня на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Роман Скляр заявил, что курс доллара откатится назад.
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