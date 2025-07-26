В Китае встретились главы фитосанитарных ведомств государств ШОС

Фото: МСХ РК

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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная организация по карантину и защите растений РК приняла участие во втором совещании руководителей фитосанитарных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в КНР, сообщает пресс-служба МСХ.





В рамках совещания состоялась встреча председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Сакена Каныбекова с заместителем председателя ГТУ КНР Чжао Чжэньлянем.





Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества по расширению номенклатуры казахстанской продукции, допущенной к экспорту в Китай, внедрению научно-обоснованных методов борьбы с вредными организмами, управлению фитосанитарными рисками и развитию цифровых решений.





Особое внимание было уделено ускорению согласований протоколов по поставкам казахстанской вишни, риса, семян хлопка и бахчевых культур.





Достигнута договоренность об обмене опытом между специалистами для изучения работы цифровых платформ КНР, включая "умный порт" Тяньцзиня, для последующего внедрения передовых практик в национальную систему фитосанитарного контроля РК.





Сакен Каныбеков также провел двусторонние встречи с руководителями фитосанитарных служб Узбекистана и Кыргызстана, по итогам которых достигнут ряд договоренностей.