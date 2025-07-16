15.07.2025, 16:00 28241
В Казахстане намерены построить и модернизировать 86 тысяч км коммунальных сетей
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил о ходе реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тысяч км коммунальных сетей, сообщает Акорда.
Также в рамках проекта предусмотрен ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики.
Главе государства также рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами для обеспечения населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.
Кроме того, Канат Бозумбаев доложил о внедрении системы региональных стандартов, что позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов.
Президент подчеркнул, что сбалансированное развитие регионов является одной из важнейших задач. Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры, внедрению единой цифровой экосистемы ЖКХ, цифровизации водной отрасли и применению водосберегающих технологий.
Ранее сообщалось, что Минэнерго просит дополнительное финансирование для модернизации тепловых сетей.
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15.07.2025, 17:35 21351
Казахстан не рассматривает выход из сделки ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан не рассматривает вариант выхода из сделки ОПЕК+, сообщил в ходе брифинга в правительстве премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Считаем, что эта сделка полезна, в определенной степени способствует стабильности на нефтяном рынке. Поэтому этот вопрос не рассматривается. Будем максимально стараться выполнить свои обязательства, но с учетом, конечно, национальных интересов", - заявил глава правительства.
Он подчеркнул, Казахстан не является членом ОПЕК, страна - участник сделки ОПЕК+.
В рамках ОПЕК+ мы максимально стараемся выполнять свои обязательства. В данном конкретном периоде это у нас не всегда получается в связи с введением в текущем году проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз (...) Мы всегда коллегам говорили об этом по ОПЕК+, что у нас, когда будет ПБР, мы будем прогнозно превышать свои обязательства. В прошлые годы мы, наоборот, не добирали свой код в рамках ОПЕК+. То есть здесь это все заранее, на каждой встрече ОПЕК+ с нами проговаривалось. Мы не можем требовать от наших партнеров по, к примеру, Тенгизу, снижение добычи. Они инвестировали в проект будущего расширения 49 млрд долларов. Естественно, рассчитывают на увеличение добычи, получение возврата своих инвестиций, получение прибыли", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в августе.
15.07.2025, 17:10 23211
В Казахстане может появится агропродовольственный маркетплейс
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил заинтересованным государственным органам внести предложения по созданию специализированного агропродовольственного маркетплейса, сообщает пресс-служба правительства.
Формирование цифровой инфраструктуры должно поддержать дальнейшее развитие торговой сферы. Это не только расширит внутреннюю торговлю, но и обеспечит выход нашей продукции на внешние рынки", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС запустят механизм финансовой поддержки АПК.
15.07.2025, 14:09 33691
ТЭЦ в Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве.
Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, и поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому", - заявил Олжас Бектенов.
Также он высказался о строительстве ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.
Мы пока также ожидаем ответ от российской стороны. Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов, потому что они очень важны, мы долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия", - добавил глава правительства.
Напомним, в начале ноября 2023 прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
15.07.2025, 12:02 40646
В Казахстане отмечается самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет
В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-июня 2025 года рост экономики достиг показателя в 6,2%, ускорился на 0,2 процентного пункта по сравнению с первыми пятью месяцами. Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы - транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки - на 5,5%, сельского хозяйства - на 3,7%", - сказал Жумангарин.
По его словам, инвестиции в основной капитал выросли на 19,3%. Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего, - образовании в 3,5 раза, финансовой деятельности - на 86,2%, обрабатывающей промышленности - на 48,9%, здравоохранении - на 32,8%, транспорте - на 16,2%.
Он отметил, драйвером устойчивого роста экономики остается реальный сектор.
Мы концентрируем усилия на ключевых капиталоемких и перспективных отраслях: это обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, агропромышленный комплекс и инфраструктура. Государственная поддержка в этих секторах будет точечной, направленной и максимально результативной", - добавил глава МНЭ.
Он сообщил, что в ближайшее время правительством будет разработана программа эффективного роста экономики. В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений. Только за первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии "Байтерека" составил 2,9 трлн тенге. В планах - довести финансирование до конца года до 8 трлн тенге. Это даст экономике дополнительный рост - порядка 1,3 процентного пункта.
Завершена работа по новому Налоговому кодексу, в июне документ принят парламентом. С 2026 года новые налоговые механизмы дадут порядка 3-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет. Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики.
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге по итогам заседания правительства ответил на вопросы журналистов по поводу достижения поставленных главой государства целей по росту экономики к 2029 году до $450 млрд.
Задача амбициозная, но достижимая. В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд. В этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в $300 млрд. При условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы нам вполне по силам достичь $450 млрд. Для этого проводится большая работа по развитию промышленного потенциала страны, диверсификации экономики, развитию производств высокого передела для того, чтобы больше объема стоимости, валютной выручки оставалось в стране. Большая программа запущена по линии холдинга "Байтерек", которая позволяет привлечь в экономику дополнительно порядка 8 трлн тенге инвестиций. В планах - запуск 190 промышленных проектов на 1,5 трлн тенге. Если мы в этом направлении будем работать, то вполне сможем достичь поставленных целей", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Правительством обозначен ряд направлений по стимулированию роста экономики. Это нефтепереработка, модернизация металлургии, обновление инфраструктуры ЖКХ, электроэнергетика, сельское хозяйство и наращивание минерально-сырьевой базы, в том числе редкоземельных металлов. Также большой потенциал имеется в развитии новых отраслей, среди которых нефтегазохимия, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство удобрений и др. Ежегодно вводятся новые проекты в обрабатывающей промышленности и АПК. Развитие точек роста будет обеспечиваться соответствующей промышленной и транспортной инфраструктурой, где главная роль отводится реализации национального инфраструктурного плана.
Кроме того, с текущего года значительно увеличивается финансирование приоритетных секторов по линии холдинга "Байтерек". Начата реализация 17 крупных проектов с запуском новых производств до 2029 года. Среди них заводы по производству автомобилей, бутадиена, аммиака и карбамида в химической промышленности, металлургический кластер, медеплавильный завод, а также расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ.
15.07.2025, 10:10 47301
Госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге Дополнено
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.
Основной фактор роста - финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов. Кроме того, размещение 24 июня текущего года Министерством финансов евробондов на сумму $2,5 млрд позволило полностью рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года - без увеличения совокупного долга. Тем самым получен ориентир доходности для будущих заимствований субъектов квазигосударственного сектора на внешнем рынке", - уточнил министр.
Он сообщил, что по итогам первого полугодия доходы государственного бюджета составили порядка 11 трлн тенге, или 106,4% к плану. Республиканский бюджет исполнен на 100,5%, с перевыполнением более чем на 31 млрд тенге.
Местные бюджеты также показали уверенный рост: исполнение по доходам на 117%, или на 656,6 млрд тенге.
Темп роста доходов по государственному бюджету к аналогичному периоду прошлого года составил 118,8%, по республиканскому бюджету 122% и по местному бюджету 114,3%.
Наряду с этим за счет мер по цифровизации, аналитическому отбору и контролю обеспечены дополнительные поступления в размере 492 млрд тенге.
С начала года объем возврата НДС составил 768 млрд тенге, или на 12% больше уровня прошлого года.
Расходы государственного бюджета исполнены на 92%, республиканского - на 91,5%, местных бюджетов на 96,3%", - сказал глава Минфина.
Основные расходы республиканского бюджета направлены на:
• социальный блок - 4,3 трлн тенге;
• поддержку регионов - 3,6 трлн тенге;
• реальный сектор - 800 млрд тенге.
Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг. Всего на 8 трлн тенге", - отметил он.
Дополнено 15.07.2025, 16.30
Зачем Республике Казахстан нужен государственный долг, пояснил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве.
Уровень государственного долга - 21,1% от ВВП - это приемлемый госдолг. Он считается по международным меркам низким. Во многих странах (...) уровень госдолга превышает размер ВВП в 100 с лишним процентов. В некоторых крупных экономиках тоже, в европейской в том числе, порядка 80%. У нас 21%. Почему вообще привлекается государственный долг? Привлечение заимствованного финансирования от международных финансовых организаций дает возможность сделать залповые инвестиции в ту или иную сферу", - заявил глава правительства.
Он также пояснил, для чего привлекается госдолг.
Не потому, что мы в каком-то ужасающем финансовом положении. Нет, это нормальная практика. Любая компания привлекает кредитные финансы для того, чтобы профинансировать какой-то проект (...) И уровень госдолга у нас приемлемый. Понятно, что он требует, конечно, обслуживания. Ежегодно мы выплачиваем суммы из бюджета на погашение задолженности. Но это нормально. Опять же работать надо с государственным долгом. Мы активно работаем. В Министерстве финансов есть специальное подразделение. Сидят профессионалы, которые под лупой рассматривают каждый кредитный договор, который государство берет на себя (...) чтобы не было невыгодных для государства условий", - добавил Олжас Бектенов.
15.07.2025, 09:19 50746
Сдерживание нагрузки на население: правительство пересмотрит прогнозный рост тарифов ЖКХ в сторону снижения
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках политики "Тариф в обмен на инвестиции" в 2025 году повышение тарифов на регулируемые услуги составило в среднем 14%. Это дало ресурс для модернизации коммунальной инфраструктуры: с начала года в сферу ЖКХ уже направлено более 150 млрд тенге инвестиций, а до конца года объем вложений превысит 1 трлн тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
По его словам, одновременно с этим принимаются меры по сдерживанию нагрузки на население. Прогнозный рост тарифов ограничен за счет пересмотра ранее запланированных повышений.
Мы сдерживаем нагрузку на население: прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15-20% благодаря пересмотру плановых повышений: по электро- и теплоснабжению с 35 до 20%; по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению с 50 до 30%", - сказал Жумангарин.
Ранее сообщалось, что платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%.
14.07.2025, 16:10 94791
Поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром"
Фото: Пресс-служба Казатомпром
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания "Казатомпром" и крупнейший производитель электроэнергии в Словакии компания Slovenské elektrárne a.s. подписали меморандум о взаимопонимании, отражающий обоюдную заинтересованность сторон в развитии долгосрочного сотрудничества в атомной энергетике, сообщает пресс-служба "Казатомпрома".
Меморандум закрепляет намерение сторон наладить поставки природного уранового концентрата и потенциальные поставки диоксида урана для нужд словацких АЭС, а также определить возможные направления дальнейшего партнерства", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что это первый официальный документ, подписанный между "Казатомпромом" и SEAS, знаменующий собой новый этап взаимодействия.
С подписанием данного меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами (...) Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" будет поставлять урановый концентрат в Чехию.
14.07.2025, 14:29 84526
Кабальные условия МФО: просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане
До введения предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Так называемая долгая просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане, сообщает Finprom.
Кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец апреля текущего года составил почти 1,7 трлн тенге. С начала года портфель вырос на 9,5%, а по сравнению с апрелем прошлого года - сразу на 29,5%. При этом доля "токсичных" кредитов в ссудном портфеле МФО увеличилась с 6,5% до 7,5% с начала года, а объем микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней с начала года увеличился сразу на 25,4% (за год - на 26,7%), достигнув на конец апреля 2025 года 126,8 млрд тенге.
В структуре кредитного портфеля МФО РК в значительной степени преобладают микрокредиты, выданные физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей): 1,4 трлн тенге, или 82,9% от всего кредитного портфеля. С начала года их объем увеличился на 8,4%, а за год - на 25,4%", - пишет сайт.
Таким образом, рынок микрофинансирования в Казахстане в значительной степени ориентирован на удовлетворение потребительских нужд физических лиц, что может быть связано с высоким спросом среди населения на быстрые и доступные займы, особенно для тех, кто может не соответствовать требованиям банков.
С учетом получения одобрения от АРРФР на преобразование в банк от двух крупнейших МФО (KMF и BNK Finance Kazakhstan), еще две МФО (Solva и "Береке") заявили о своем намерении трансформироваться в банк. Все они преимущественно работают с бизнесом, а значит, доля розничных микрокредитов в портфеле МФО может вырасти еще значительнее. Такой существенный перекос в сторону розничного кредитования увеличивает уязвимость кредитного портфеля МФО к просрочкам и ухудшению платежеспособности населения", - считают авторы публикации.
Они подчеркивают: доминирование розничных микрокредитов указывает на то, что МФО РК в основном ориентированы на предоставление небольших займов населению для личных нужд, таких как потребительские расходы, а не на финансирование бизнеса, и свидетельствует о низкой диверсификации кредитного портфеля.
У МФО, работающих в сфере онлайн-займов "до зарплаты" велики доли "токсичных" кредитов, с учетом кабальных условий. Еще до введения по ним предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%. Существуют и многочисленные схемы обхода предельных ГЭСВ с включением комиссий за услуги сторонних организаций при получении микрозайма. Яркий пример - расследование в отношении шести МФО, две из которых уже лишили лицензий (Creditum и Sofi Finance), а четырем приостановили лицензии сроком на 3 месяца ("Салем Кредит", Sf Offline, Hava Finance и POS Credit)", - напомнили авторы статьи.
В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тыс. граждан, которым был причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредитов. Установлено, что шесть МФО действовали как единая структура и использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - сообщает источник.
На конец первого квартала текущего года в Казахстане было зарегистрировано 213 МФО, а наибольшие доли микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней наблюдались у четырех МФО, в отношении которых продолжается расследование и которым приостановили лицензии: POS Credit (89,9%), Hava Finance (83,5%), Sf Offline (80,6%) и "Салем Кредит" (77,3%). Все они работали в сфере онлайн-займов "до зарплаты".
Следом идет Ath Finance, также работающая в сфере онлайн-кредитования "до зарплаты". На долю микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней пришлось чуть более половины кредитного портфеля этой МФО. Значительная доля "токсичных" кредитов - 42,6% - пришлась и на Batys kapital, чья лицензия также приостановлена на 3 месяца.
Напомним, предельные ставки по микрокредитам планируют снизить в 3 раза.
Ранее АФМ сообщило, что за 5 лет казахстанцы переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.
Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.
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