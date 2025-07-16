В Казахстане намерены построить и модернизировать 86 тысяч км коммунальных сетей

Главе государства рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил о ходе реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тысяч км коммунальных сетей, - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил о ходе реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тысяч км коммунальных сетей, сообщает Акорда.





Также в рамках проекта предусмотрен ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики.





Главе государства также рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами для обеспечения населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.





Кроме того, Канат Бозумбаев доложил о внедрении системы региональных стандартов, что позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов.





Президент подчеркнул, что сбалансированное развитие регионов является одной из важнейших задач. Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры, внедрению единой цифровой экосистемы ЖКХ, цифровизации водной отрасли и применению водосберегающих технологий.



