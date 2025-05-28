Дополнительное финансирование для модернизации тепловых сетей просит Минэнерго

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов попросил правительство дополнительно выделить 103,3 миллиарда тенге на модернизацию тепловых сетей, передает корреспондент агентства.





Вице-министр заявил, что для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей в этом году предусмотрено 89,7 миллиарда тенге инвестиций (75,7 миллиарда тенге бюджетных средств и 14 миллиардов тенге в рамках тарифной сметы предприятий).





Также в этом году планируется привлечь инвестиции на общую сумму 98,7 миллиарда тенге для модернизации 129 километров тепловых сетей. Кроме того, на сегодня имеется дополнительная потребность в финансировании в объеме 103,3 миллиарда тенге для реализации 56 проектов реконструкции и модернизации тепловых сетей. В частности, 37,3 миллиарда тенге для завершения 28 проектов и 66 миллиардов тенге для реализации 28 новых проектов. В этой связи просим дать поручение Министерству финансов рассмотреть вопрос выделения финансовых средств в приоритетном порядке", - выступил Сунгат Есимханов.





По его словам, в рамках принятого нового Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предусмотрена модернизация 77,5 тысячи километров сетей электроснабжения и 1,6 тысячи километров сетей теплоснабжения на общую сумму 2,7 триллиона тенге и 1,3 триллиона тенге соответственно.





Кроме того, запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин на электрических станциях. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 19 котлах и 10 турбинах. На 1 энергоблоке, 2 котлах и 1 турбине ремонт завершен.





На ремонтные работы по энергетическим источникам планируется ожидается освоение 373 миллиардов тенге, что на 14 % выше уровня прошлого года (327 миллиардов тенге)", - отметил вице-министр.





По данным Минэнерго, реализация национального проекта снизит износ объектов генерации и электрических, тепловых сетей в среднем до 40 %.



