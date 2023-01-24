Токаеву доложили о подготовке Air Astana к IPO в 2024 году

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Air Astana Питера Фостера и был проинформирован об операционных и финансовых показателях авиакомпании за 2022 год, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Air Astana Питера Фостера и был проинформирован об операционных и финансовых показателях авиакомпании за 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.





Питер Фостер рассказал о перспективах работы подразделения компании - лоукостера FlyArystan, а также о подготовке к IPO в 2024 году.





Также президенту было доложено о планах компании на 2023-2027 годы. Air Astana планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.





Президент положительно оценил деятельность Air Astana и поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов.





Также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.





Напомним, Токаев утвердил концепцию развития финсектора до 2030 года.





Одно из стратегических направлений - это развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.





Будут реализованы мероприятия по повышению институционального и розничного спроса, проведению IPO, улучшению позиций Казахстана в международных индексах.