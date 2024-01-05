04.01.2024, 14:30 12611
В 2023 году Самрук-Қазына направил в правительство рекордные 238 млрд тенге
Выделено 67 млрд тенге в общественный фонд "Қазақстан халқына"
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году АО "Самрук-Қазына" направило в правительство РК рекордную сумму дивидендов в размере 238 млрд тенге, сообщили в пресс-службе фонда.
Единственному акционеру также направлено 155 млрд тенге в виде прочих распределений. Эти средства, в том числе, выделены на строительство объектов здравоохранения, таких как Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы, Национальный координационный центр экстренной медицины и Перинатальный центр в Астане, проинформировали в пресс-службе фонда.
Также отмечается, что в рамках исполнения поручения главы государства АО "Самрук-Қазына" выделено 67 млрд тенге в общественный фонд "Қазақстан халқына".
Напомним, правительство РК намерено изъять из ЕНПФ 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений для инвестирования в крупные проекты.
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03.01.2024, 13:47 33566
В Казахстане годовая инфляция по итогам декабря составила 9,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в декабре 2023 года за год замедлилась и составила 9,8%, сообщает Бюро национальной статистики.
Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5%, непродовольственные товары - на 9,1%, платные услуги - на 12,4%", - проинформировали в бюро.
По сравнению с декабрем прошлого года повышение цен отмечено на рис на 34,3%, минеральную и питьевую воду - на 18,4%, молоко консервированное - на 16,9%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 15,6%, кефир 2,5% жирности, яйца - по 13,4%, масло сливочное - на 13,3%, молоко пастеризованное, фрукты и овощи свежие - по 12,8%, булочные и мучные изделия - на 12,3%, рыбу и морепродукты - на 12,1%, кондитерские изделия - на 10,7%.
Также снижение цен наблюдалось на крупу гречневую на 22,6%, масло подсолнечное - на 18%, сахар-песок - на 15,8%.
Уровень цен на товары личного пользования вырос на 12,4%, мебель и предметы домашнего обихода - на 11,8%, посуду - на 11,4%, одежду и обувь - на 11,3%, фармацевтическую продукцию - на 10,4%, строительные материалы - на 7,3%. Дизельное топливо подорожало на 15,2%, бензин - на 13,7%, сжиженный газ в баллонах - на 13,6%, уголь каменный - на 10,7%", - сообщили в пресс-службе.
Между тем цены на услуги организаций комплексного отдыха увеличились на 16,8%, услуги санаториев - на 15,8%, здравоохранения - на 13,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 13,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12,8%, услуги образования - на 9,6%, общественного питания - на 8%. Проезд в такси подорожал на 9,1%, городским автобусом - на 8,9%, междугороднем автобусе - на 8,8%, воздушным пассажирским транспортом - на 8,6%, железнодорожным - на 7,3%.
Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.
За год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 10,8%, мясо и мясопродукты - на 7% и внесли основной вклад в инфляцию 0,8 и 0,9 процентных пункта, соответственно. Удорожание яиц на 13,4%, безалкогольных напитков на 11,4% и внесли вклад по 0,2 п.п., молочных продуктов - в 0,4 п.п., фруктов и овощей - в 0,5 процентных пункта в годовую инфляцию", - проинформировали в бюро.
Услуги ЖКХ за год также подорожали на 13,9%, а их вклад в инфляцию составил 1,8 процентных пункта.
В декабре 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года отопление центральное стало выше на 26,1% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия - в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - в 0,2 процентных пункта", - добавили в пресс-службе.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?"
24% участников опроса ответили: "Более 80%"; 55% выбрали ответ: "От 50% до 70%"; 13% - "От 30% до 50%"; 4% - "Менее 30%"; 1% участников опроса выбрали ответ: "Мы не тратимся на еду и коммуналку"; 3% - "Мне все равно".
03.01.2024, 11:50 36871
В январе Нацбанк планирует продать до $1,1 млрд из Нацфонда
Фото: pexels.com
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В январе Национальный банк Казахстана планирует продать от $1 до 1,1 млрд из Национального фонда, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в январе 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до $1,1 млрд. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в январе 2024 года ожидается в размере от $100 до 200 млн, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере до $30 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Нацбанке сообщили, что по итогам декабря курс тенге укрепился на 0,8%, до 454,69 тенге за доллар.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с $192 до 176 млн. Общий объем торгов составил $3,5 млрд", - отметили в банке.
Кроме того, продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз" за декабрь составили $646 млн.
Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов и не более $34 млн в день", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года.
03.01.2024, 11:23 38221
В Казахстане с января 2024 года изменится регулирование ставок по депозитам физлиц
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан с января 2024 года изменится регулирование ставок по депозитам физических лиц, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
КФГД регулирует ставки с 2008 года, а с 2024 года ввиду укрепления банковского сектора и развития системы управления рисками в банках КФГД переходит от директивного к более рыночному механизму регулирования ставок по депозитам населения", - проинформировали в пресс-службе.
Разработанная реформа предполагает, что предельные ставки будут устанавливаться только для определенной категории банков, наиболее подверженным рискам ликвидности и, соответственно, склонным к проведению агрессивной депозитной политики.
Данный подход к установлению предельных ставок успешно применяется Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC, США). Фонд, как и прежде, будет публиковать размеры предельных ставок на своем официальном сайте, но исключительно для сведения соответствующих банков", - сообщили в КФГД.
Вместе с тем, отмечается, что ориентир для установления ставок по депозитам физических лиц будет формироваться рынком.
Банки, как и прежде, будут устанавливать ставки по своим депозитным продуктам самостоятельно, но при этом будут оплачивать взнос за системный риск в зависимости от спреда между ставкой банка и средневзвешенной рыночной ставкой: чем больше отклонение ставок банка от ставки, сложившейся на рынке, тем больше будет размер его взноса в резерв КФГД для будущих выплат", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что банки приняли заявки на выплату компенсации по депозитам более чем на 300 млрд тенге.
02.01.2024, 14:42 53831
Срок сдачи трассы Астана - Алматы вновь перенесли
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Срок сдачи трассы Астана - Алматы переносится на 2024 год. Задержку строительства в Министерстве транспорта связывают с недобросовестными подрядчиками.
Коридор "Центр - Юг" разделен на 3 основных участка. Они расположены на территории Карагандинской и Жамбылской областей. На сегодня только четвертая часть из менее, чем тысячи километров дороги сдана в эксплуатацию, сообщает телеканал 24KZ.
По словам автовладельцев, раньше путь по маршруту от Караганды до Алматы занимал в среднем 13 часов, ремонт дороги увеличил это время почти вдвое.
Дорога желает лучшего. Особенно на границе Жамбылской области и Карагандинской, там вообще дорога очень плохая (...) У нас бетонное покрытие, оно не особо, то есть это больше колеса изнашиваются, чем надо бы, а дорога в некоторых местах вообще ужасная", - рассказал водитель с многолетним стажем Еркеулан Тойболдин.
Участок дороги Караганда - Балхаш из-за частых аварий народ прозвал "трассой смерти". Масштабная реконструкция 300,5 километров началась в 2019 году. Тогда строительство четырехполосного автобана оценивалось почти в 250 миллиардов тенге. Однако за это время сменился генеральный подрядчик и подорожал сам проект. Строительство автобана должны были завершить в прошлом году, но только "укатали" асфальт первым слоем. Не доделаны и другие участки дороги Астана - Алматы, информирует телеканал.
По участку Балхаш - Бурылбайтал, протяженность у нас 288 километров. Там на 72 километрах движение осуществляется по существующей дороге. Задержка там связана с недобросовестным подрядчиком, с которым нам пришлось расторгнуть контракт. На всем проекте работают иностранные компании. В 2020 году, во время коронавируса границы были закрыты. Подрядные компании не могли завезти технику, запасные части, и вот это повлияло на ход реализации проекта", - прокомментировал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Амангельды Беков.
На третьем участке коридора "Центр - Юг": Бурылбайтал - Курты, протяженностью почти 300 километров сдали в эксплуатацию только треть. Здесь также, по данным Министерства транспорта, подвел подрядчик. В ведомстве обозначили новые сроки сдачи стратегического проекта. Теперь долгострой планируют полностью завершить в конце 2024 года и обеспечить движение по всем 4 полосам автобана.
Ранее министр транспорта Марат Карабаев в числе прочих долгостроев отметил и трассу Алматы - Караганда. Также он сообщил, что теперь за качество дорожного полотна помимо подрядчика будет отвечать и технадзор, одобривший ввод дороги в эксплуатацию соразмерно с авторским надзором, то есть с компанией, которая делала проектно-сметную документацию. Таким образом, финансовые расходы по устранению неполадок будут распределены между подрядчиком, техническим и авторским надзором.
Напомним, в послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что качество строительства автомобильных дорог не выдерживает никакой критики.
Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция - это "родовые болезни" данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог", - заявил президент.
01.01.2024, 13:15 72181
В Казахстане истекает мораторий на проверки бизнеса
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года завершается мораторий на проверки бизнеса и начинает работать автоматизированная система управления рисками в сферах госконтроля и надзора. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.
Напомним, с 2020 года в стране действовал мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который был продлен до 2024 года.
После завершения моратория будет сформирован график проверок на основе автоматизированных систем управления рисками. Внедряется регулирование "с чистого листа", в рамках которого будут отменены 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.
Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля", - отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что плановые проверки бизнеса сократятся вдвое, а количество штрафов - в несколько раз.
Он добавил, что с 2019 по 2023 год участие казахстанского малого и среднего предпринимательства в экономике выросло с 31,7% до 36,4%, на 4,7 процентного пункта, а общая численность занятых в 2023 году увеличилась на 23,8% и достигла 4,2 млн человек.
01.01.2024, 12:11 73776
Тарифы автострахования изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на стоимость автостраховки теперь будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
При определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).
Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения, сохраняются", - пояснили в ведомстве.
АРРФР утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства. Ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны, в частности в Алматы на 18%, в Атырауской области на 29%. Повышение ожидается в 7 регионах, например в Астане на 5%, Шымкенте на 9%. В Карагандинской и Улытауской областях тарифы не изменятся.
При этом в ведомстве отметили, что страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год. Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию.
01.01.2024, 10:41 75641
Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2024 год
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года размер месячного расчетного показателя составляет 3692 тенге. Данный размер МРП установлен законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
В соответствии с Налоговым кодексом месячный расчетный показатель применяется при исчислении ряда налогов и других обязательных платежей в бюджет. Это касается налогов, регистрационных и разрешительных сборов, всех плат и государственной пошлины. При исчислении данных платежей и налогов будет применяться размер МРП, который будет действовать с 1 января 2024 года, то есть 3692 тенге.
Напомним, 5 декабря президент Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
С 1 января 2024 года минимальная заработная плата (МЗП) установлена в размере 85 000 тенге.
Кроме того, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 28 215 тенге, минимальный размер пенсии - 57 853 тенге.
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
30.12.2023, 13:22 114416
Названа причина гибели лебедей на озере Караколь
Результаты теста подтвердили наличие вируса птичьего гриппа
Фото: inaktau.kz
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Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты озвучили причину гибели 30 лебедей, найденных у берегов озера Караколь близ Актау.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира (...) провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа", - сообщает lada.kz.
Также отмечается, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Напомним, недавно у берегов Караколя обнаружили десятки мертвых лебедей-шипунов.
Стоит отметить, что мертвых лебедей на озере находили и в 2022 году. Тогда специалисты назвали причиной их гибели холод и голод.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?