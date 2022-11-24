Спрос на тенге позволит укрепить нацвалюту - Куантыров

Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана согласились с поправками, внесенными сенатом, по бюджету РК на 2022-2024 годы.





Всего сенаторы внесли 107 поправок.





Поправки не изменяют основные параметры республиканского бюджета на 2022-2024 годы. Так, за счет перераспределения резерва правительства увеличены расходы республиканского бюджета в 2022 году на 64,5 млрд тенге, в 2023 году - на 15,1 млрд тенге, в 2024 году - на 6,4 млрд тенге. Также осуществлено перераспределение расходов между отдельными госорганами", - сказал депутат Анатолий Бойчин, представляя бюджет в мажилисе.





Также были внесены изменения и дополнения, направленные на повышение качества жизни населения, развитие регионов и проекта по поддержке одаренных детей "Ел үміті" ("Надежды народа"), развитие теплоснабжения и водоснабжения, строительство реабилитационного центра.

Также перераспределены средства на повышение зарплаты отдельных категорий гражданских служащих, на реализацию проекта "Ауыл - ел бесігі".

Общий объем доходов в бюджет планируется:





в 2023 году - 13 трлн 911,3 млрд тенге, с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге;

в 2024 году - 15 трлн 020 млрд тенге;

в 2025 году - 16 трлн 303,4 млрд тенге.



Общий объем расходов планируется:





в 2022 году - 15 912 млрд тенге;

в 2023 году - 15 624 млрд тенге;

в 2024 году - 16 029 млрд тенге.

На общегосударственные расходы предусмотрено 11 187 млрд тенге, в том числе на 2022 год - 3589 млрд тенге, на 2023 год - 3771 млрд тенге, на 2024 год - 3827 млрд тенге.





На расходы социальной сферы предусмотрено 26,7 трлн тенге, из них на 2022 год - 8 трлн тенге, или 50,8% от общего объема расходов, с увеличением на 643 млрд тенге к уровню текущего года. К 2024 году этот показатель составит 59,8%. Основными факторами роста являются индексация социальных выплат (пенсий, пособий) и повышение заработной платы педагогов и врачей. Также значительную долю расходов социальной сферы составляют социальное обеспечение и социальная помощь. Так, 80 млрд тенге будет потрачено на реализацию плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов. Из них в 2022 году - 22,7 млрд тенге.

Расходы на систему здравоохранения на 2022-2024 годы составят 5,6 трлн тенге, из них в 2022 году - 1,7 трлн тенге.

На развитие системы образования и науки в проекте бюджета предусмотрено 7 трлн тенге, в том числе на 2022 год - 1 812 млрд тенге.

Расходы на развитие культуры и спорта в 2022-2024 годах составят 412 млрд тенге, из них на 2022 год - 173 млрд тенге.

На поддержку и развитие реального сектора экономики, включая развитие дорог республиканского и местного значения, обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов, жилье для малообеспеченных многодетных семей, развитие газотранспортной системы, развитие и повышением эффективности АПК и т.д. предусмотрено 3,5 трлн тенге.

На развитие аграрного сектора выделено 524 млрд тенге.

На развитие транспортной инфраструктуры - 859 млрд тенге.

На газификацию - 99 млрд тенге.

На обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности, обеспечение защиты населения и устойчивости управления в кризисных ситуациях на трехлетний период предусмотрено 4,5 трлн тенге.

Сенат внес следующие изменения в проект бюджета:

внедрение факторно-балльной шкалы государственным служащим в 2022 году - 44,4 млрд тенге;

реконструкция и развитие дорог на общую сумму 8,2 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 4,5 млрд тенге;

строительство и ремонт водопроводных сетей на общую сумму 8,1 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 3,8 млрд тенге;

газоснабжение в 2022 году на сумму 1,2 млрд тенге;

строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства в общей сумме 3,3 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 2,6 млрд тенге.





Кроме того, перераспределены средства между государственными органами в связи с передачей функций, а также поддержаны другие предложения депутатов.

Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 86 млрд тенге, в том числе в 2022 году на 64,5 млрд тенге.

Закон направлен на подпись президенту Казахстана.