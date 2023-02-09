08.02.2023, 15:26 4041
Казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За два года казахстанцы сняли 3,2 трлн тенге на покупку жилья и 322,2 млрд тенге на лечение, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.
За два года (с января 2021 года) по состоянию на 1 февраля 2023 года ЕНПФ исполнил 1 348 461 заявление. Сумма досрочных изъятий приближается к 3,2 трлн тенге. При этом средняя сумма, изъятая по одному заявлению, за период составляет порядка 2,4 млн тенге", - говорится в информации.
За январь 2023 года на спецсчета казахстанцев для улучшения жилищных условий из ЕНПФ было переведено более 7,1 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма единовременной пенсионной выплаты составила 2,3 млн тенге.
Чаще всего на пенсионные казахстанцы покупают готовое жилье (35,7% от всех исполненных заявлений, или 64,3% от перечисленных сумм) или строят дома.
21% заявителей сняли накопления на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. 20,87% использовали накопления по системе жилищных строительных сбережений. Еще 20% выплачивали ипотеку.
На лечение с января 2021 года по февраль 2023 года казахстанцы сняли 322,2 млрд тенге.
Средняя сумма изъятий на лечение за период составила порядка 0,8 млн тенге. В январе 2023 года было исполнено 2537 заявлений на сумму 3,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятий на лечение в январе 2023 года составила порядка 1,3 млн тенге", - сообщает ЕНПФ.
В частное управление за 2 года казахстанцы передали 8,8 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.
При этом общий объем средств, находящихся под управлением УИП, с учетом инвестиционного дохода составляет порядка 9,5 млрд тенге.
Напомним, по состоянию на 1 февраля 2023 года на рынке действуют пять УИП: АО "Jusan invest", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Halyk Global Markets", АО "Halyk Finance". Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте ЕНПФ в разделе "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем".
Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте ЕНПФ в разделе "Показатели" - "Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям".
В ЕНПФ напомнили, что после первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП.
50 заявителей воспользовались этим правом: по 70 заявлениям ЕНПФ осуществил перевод из одного УИП в другой на общую сумму 176 млн тенге", - отметили в фонде.
Ранее депутаты предложили предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ. Просроченные кредиты в Казахстане имеют 1,4 млн человек.
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04.02.2023, 10:54 32491
Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа
Получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты
Фото: nationalbank.kz
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
При разработке концепта дизайна специалистами Национального банка было принято решение применить в монете BALQASH ALABUǴASY новые технологии. Казахстанским монетным двором была апробирована инновационная чеканка с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний был получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что для художественной завершенности композиции монеты дизайнеры НБ изменили наклон оси рыбы по вертикали до 10 градусов, добавили деталей в ультравысоком рельефе и сделали зеркальную поверхность фона волнистой с нанесением радужного изображения чешуи Балхашского окуня.
Задача для Казахстанского монетного двора усложнилась, так как первоначальный инструмент предполагал разделение по одной плоскости, которому стали препятствовать нанесенные волны. Для решения этой задачи специалисты Монетного двора разработали уникальный штемпель-шайбу, который позволил отчеканить волнистую поверхность с нанесением радужного изображения и не препятствовал отделению готового изделия от чеканочного инструмента", - уточнили в Нацбанке.
Коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY изготовлены в двух видах:
1) из серебра 925/1000 пробы с применением технологии 3D и сверхвысокого рельефа, массой 100 граммов, диаметром 50 мм, номиналом 1000 тенге, тиражом 500 штук;
2) из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 20 000 штук.
Озеро Балхаш - одно из крупнейших озер Казахстана и 15-е по величине в мире. Является единственным в мире естественным водоемом, состоящим сразу из двух частей: соленой и пресной.
Балхашский окунь - одна из эндемичных рыб, обитающих в озере. Он обособился от ближайшего родственника - обыкновенного речного окуня около 5-7 миллионов лет назад. Внесен в Красную книгу Казахстана. Проблема исчезновения балхашского окуня в очередной раз ставит перед обществом вопрос о более ответственном отношении к сохранению нашей планеты. Потеря даже самого маленького звена в экосистеме, на формирование которого ушли миллионы лет, может привести к глобальной экологической катастрофе в будущем.
По данным Нацбанка, 3 февраля 2023 года в Берлине (Германия) состоялась премьера казахстанской монеты BALQASH ALABUǴASY в рамках участия Национального банка во Всемирной денежной конференции World Money Fair на Медиа-форуме.
World Money Fair является крупнейшей нумизматической выставкой в Европе с 1971 года. В выставке участвуют представители монетных дворов и центральных банков Японии, Австралии, Италии, Греции, а также корпораций, производящих монеты, и дилеры из разных стран мира. Национальный банк участвует в WMF ежегодно с 2000 года.
01.02.2023, 13:02 47546
Глава Нацбанка доложил президенту о ситуации в экономике Казахстана
Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает Акорда.
Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года.
Пирматов проинформировал президента о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.
Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.
30.01.2023, 19:10 62206
Kaspi.kz - № 1 по приросту депозитов за 2022 год
По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге.
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге.
Всего за год казахстанцы увеличили свои сбережения в Kaspi.kz на 895,2 млрд тенге. Это самый большой показатель годового прироста среди всех банков Казахстана.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал:
Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами! Мы с большой ответственностью относимся к доверию наших любимых клиентов и сделаем все, чтобы превзойти ваши ожидания и дальше радовать нашими технологичными и инновационными сервисами".
Самый популярный в Казахстане "Kaspi Депозит" можно открыть в мобильном приложении Kaspi.kz за пару секунд. Минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу тенге или $10. Эффективная ставка вознаграждения - 15% годовых в тенге и 1% в долларах США.
30.01.2023, 16:49 63486
По итогам торгов на KASE тенге укрепился по отношению к доллару Дополнено
Обменники принимают доллары по 457,5 тенге
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 0,51 тенге и составил 459,92 тенге за $1, сообщает на KASE.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 января курс доллара составил 459,92 тенге.
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 457,5 тенге, продают по 461-462 тенге.
Дополнено. 30.01.2023. 17.15
По данным Нацбанка, на фоне сбалансированности спроса и предложения в декабре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 460,58-473,51 тенге за один доллар США.
В декабре дополнительному предложению на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора (328,7 млн долл. США) и конвертация трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет (461 млн долл. США). Валютные интервенции не проводились.
Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США снизился на 11,3% м/м (снижение на 26,0% г/г) до 10,9 млрд долл. США, при этом объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 1,5% м/м (снижение на 30,7% г/г) до 3,0 млрд долл. США.
Спрос со стороны населения на иностранную валюту по сравнению с ноябрем повысился. В декабре нетто-покупка иностранной валюты населением выросла на 18,3% м/м до 264,3 млрд тенге. При этом общий объем нетто-покупок в годовом выражении снизился на 46,0%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей.
Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 89,1% или 235,3 млрд тенге, на российский рубль - 2,3% или 6,0 млрд тенге и на покупку евро - 8,5% или 22,5 млрд тенге. В декабре нетто-покупка российского рубля выросла в 2 раза м/м (снижение в 13,2 раза г/г).
В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США выросла на 15,0% м/м (снижение на 37,8% г/г), нетто-покупка евро выросла на 44,2% (снижение на 28,6% г/г).
Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1%, до 462,66 тенге за доллар США. В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты.
Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов США, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов США.
25.01.2023, 09:36 87831
В Казахстане в 2022 году выплачено более 440 млрд тенге на пособия по инвалидности и потере кормильца
Более 538 тысяч человек получают пособия по инвалидности в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - С января по декабрь 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено более 341 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 99,9 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 января 2023 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 538,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца - порядка 189,9 тысячи человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Напомним, с 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.
С 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1-й группы - 77 889 тенге, 2-й группы - 62 068 тенге, 3-й группы - 42 190 тенге.
24.01.2023, 08:56 93406
Банки приняли заявки на выплату компенсации по депозитам более чем на 300 млрд тенге
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20 января 2023 года банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) по тенговым вкладам на 304,4 млрд тенге. Это составляет 92,3% от потенциальной суммы компенсации, положенной государством, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).
Напомним, постановлением правительства РК от 30 декабря 2022 года был продлен срок подачи заявлений на выплату компенсации, теперь вкладчики могут обратиться в банки до 10 февраля 2023 года включительно.
Всего компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов, отмечают в КФГД. По статистике, 94% граждан, владеющих депозитом на сумму более 1 млн тенге, подали заявления на получение компенсации.
Мы хотим напомнить, что вне зависимости от размера премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы, разработанной Министерством финансов и Национальным банком Казахстана. Депозиторы, которые еще не подтвердили в банках согласие на получение компенсации, могут сделать это до 10 февраля 2023 года включительно. Подать заявление можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения. Банки начнут выплачивать компенсацию после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке", - рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.
КФГД напоминает, что важным условием для получения премии является сохранение вклада до 23 февраля 2023 года включительно. Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите в течение года.
Дополнительную информацию о процедуре выплаты можно узнать в банках, где размещен вклад, либо направить свои вопросы на почту info@kdif.kz, в Telegram-чат @kdif_ask или обратиться в call-центр КФГД по бесплатному номеру 1460.
18.01.2023, 20:30 116691
Внесены изменения в условия по применению налоговых конвенций
Изменения в статью 667 Налогового кодекса будут применяться в строгом соответствии положениям международных договоров
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внесены изменения в условия применения международных договоров при выплате пассивных доходов нерезидентам (дивиденды, роялти вознаграждения), сообщает КГД МФ РК.
С 1 января 2021 года в Казахстане действует многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Целью многосторонней конвенции является исключение не налогообложения или пониженного налогообложения посредством избежания или уклонения от уплаты налогов.
Внесение изменений в статью 667 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" предполагает наличие дополнительных условий для применения налоговым агентом двусторонних налоговых соглашений (изменения вступили в силу с 01.01.2023 г.).
Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 4 Налогового кодекса, если международным договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Налоговом кодексе, применяются правила указанного договора", - сообщили в ведомстве.
В КГД подчеркнули, что в связи с вышеизложенным изменения в статью 667 Налогового кодекса будут применяться в строгом соответствии положениям международных договоров.
Работа по дальнейшему совершенствованию международного налогообложения будет продолжена", - добавили в комитете.
18.01.2023, 13:12 117076
Мажилисмен: Главная неудача года - галопирующая инфляция
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими, заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат мажилиса Айкын Конуров.
Инфляция за прошлый год составила 20,3%, т.е. в 3-5 раз превышает заявленную цель 4-6%. Реальный рост потребительских цен на товары, определяющие благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3%, притом что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств. Фактически происходит возврат к уровню середины 90-х годов. Все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами", - сообщил мажилисмен.
По его словам, отчасти инфляцию можно объяснить рядом объективных внешних факторов - в первую очередь ростом глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, достигнет беспрецедентного значения 7,4%.
Но все же ее темпы в два с половиной раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не "импортируем" инфляцию, а успешно "производим" ее сами благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей. При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры", - заявил депутат.
Он напомнил, что ранее вся ставка была сделана на создание так называемой национальной товаропроводящей системы, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров. Но эта инициатива, призванная сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными.
По мнению Конурова, истинная причина вовсе не в подорожании материалов, а в изначально неверном подходе, когда во главу угла было поставлено не производство, а распределение. Хотя финансирование распределительной сферы при дефиците производимой в стране товарной массы лишь дополнительно разгоняет инфляцию.
Иными словами, это попытка тушить пожар бензином. Существующая политика инфляционного таргетирования также давно устарела и не отвечает современным реалиям", - подчеркнул Конуров.
Он отметил, что сейчас даже в странах с наиболее либеральным рыночным режимом признали бесполезной борьбу с инфляцией чисто монетарными методами. В пример он привел США, где новый закон о снижении инфляции ставит во главу угла стимулирование инвестиций в отечественные производственные мощности, научно-исследовательские разработки по критически важным технологическим направлениям, особенно в сфере "зеленой" энергетики, для кардинального снижения затрат экономики на энергоресурсы.
Казахстану также требуется коренным образом поменять подходы к управлению инфляцией и заниматься не последствиями, а причинами. Пора выйти за узкомонетарные рамки, а также прекратить сводить всю борьбу с инфляцией к рейдам по базарам, наказанию отдельных руководителей и искусственному сдерживанию цен без инвестиций в производство. Инфляция порождается не на базарах, а при выработке приоритетов экономической политики", - считает депутат.
Фракция "Народная партия Казахстана" считает необходимой выработку системных комплексных мер по снижению инфляционного давления на население и экономику, включающих следующие направления:
- повышение производительности труда, особенно в агропромышленном комплексе;
- сокращение непроизводительных расходов в государственном и квазигосударственном секторе;
- снижение производственных издержек, в том числе за счет модернизации критически изношенной энергоинфраструктуры;
- стимулирование сбережений и внутренних инвестиций.
Считаем, что антиинфляционные меры должны стать зоной ответственности всего правительства, в первую очередь блока, отвечающего за реальный сектор экономики. Устранение причин галопирующей инфляции должно стать ключевой задачей исполнительной власти", - резюмировал мажилисмен.
Напомним, вчера представитель Нацбанка РК Игорь Осипов, говоря об инфляционных тенденциях в республике, отметил, что в декабре 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 20,3%.
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