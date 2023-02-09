Казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение

Чаще всего на пенсионные казахстанцы покупают готовое жилье или строят дома

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За два года казахстанцы сняли 3,2 трлн тенге на покупку жилья и 322,2 млрд тенге на лечение, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.





За два года (с января 2021 года) по состоянию на 1 февраля 2023 года ЕНПФ исполнил 1 348 461 заявление. Сумма досрочных изъятий приближается к 3,2 трлн тенге. При этом средняя сумма, изъятая по одному заявлению, за период составляет порядка 2,4 млн тенге", - говорится в информации.





За январь 2023 года на спецсчета казахстанцев для улучшения жилищных условий из ЕНПФ было переведено более 7,1 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма единовременной пенсионной выплаты составила 2,3 млн тенге.





Чаще всего на пенсионные казахстанцы покупают готовое жилье (35,7% от всех исполненных заявлений, или 64,3% от перечисленных сумм) или строят дома.





21% заявителей сняли накопления на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. 20,87% использовали накопления по системе жилищных строительных сбережений. Еще 20% выплачивали ипотеку.





На лечение с января 2021 года по февраль 2023 года казахстанцы сняли 322,2 млрд тенге.





Средняя сумма изъятий на лечение за период составила порядка 0,8 млн тенге. В январе 2023 года было исполнено 2537 заявлений на сумму 3,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятий на лечение в январе 2023 года составила порядка 1,3 млн тенге", - сообщает ЕНПФ.





В частное управление за 2 года казахстанцы передали 8,8 млрд тенге пенсионных накоплений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.





При этом общий объем средств, находящихся под управлением УИП, с учетом инвестиционного дохода составляет порядка 9,5 млрд тенге.





Напомним, по состоянию на 1 февраля 2023 года на рынке действуют пять УИП: АО "Jusan invest", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Halyk Global Markets", АО "Halyk Finance". Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте ЕНПФ в разделе "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем".





Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте ЕНПФ в разделе "Показатели" - "Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям".





В ЕНПФ напомнили, что после первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП.





50 заявителей воспользовались этим правом: по 70 заявлениям ЕНПФ осуществил перевод из одного УИП в другой на общую сумму 176 млн тенге", - отметили в фонде.



