Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов

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НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Кайрат Келимбетов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы центра за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также глава МФЦА отчитался о выполнении поручений по репатриации капитала и редомициляции компаний из зарубежных юрисдикций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.
Президент обратил внимание на особую важность указанных процессов, подчеркнув, что они не только обеспечат возврат крупных активов в Казахстан, но и продемонстрируют конкурентоспособность МФЦА на региональном уровне.
На данный момент в МФЦА зарегистрировано 1236 компаний из 63 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций через площадку МФЦА составляет 6,2 млрд долларов. Через биржу МФЦА Astana International Exchange (AIX) привлечено порядка 321 млн долларов акционерного капитала и 1,65 млрд долларов долгового капитала. Торговыми членами биржи МФЦА являются 18 казахстанских и 11 международных брокеров", - рассказал Келимбетов.
Он также сообщил, что количество компаний, лицензируемых комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), удвоилось за 2021 год и достигло 46.
В прошлом году AFSA впервые выдал лицензию исламскому банку и компании исламского финансирования.
Кроме того, судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1000 споров, сообщил глава МФЦА.
Ранее президент дал ряд поручений главе Министерства культуры и спорта Абаеву.