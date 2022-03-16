Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Министерства не освоили 55 млрд тенге бюджетных средств с начала года. Об этом сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,9%, республиканского - на 97,7%, местных бюджетов - на 96%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2 трлн 683 млрд тенге. Неисполнение составило 64 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено 55 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, финансов и сельского хозяйства", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, основными причинами неосвоения стали: длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Расходы местных бюджетов составили 1 трлн 138 млрд тенге. Не исполнено - 47 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 марта им выделено 310 млрд тенге, из них освоено 96,8%. Не исполнено - 10 млрд тенге, в том числе экономия - 4 млрд тенге, не освоено - 6 млрд тенге", - сказал министр.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах Нур-Султане и Алматы, Туркестанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 2 трлн 724 млрд тенге, или план (2 548 млрд тенге) исполнен на 106,9%. В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило почти 2 трлн тенге, или план исполнен на 100,9%. План по доходам перевыполнен на 18 млрд тенге, из них налоги на 9 млрд тенге", - проинформировал Ерулан Жамаубаев.

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДПИ (8 млрд тенге), КПН (7 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (5 млрд тенге). На перевыполнение плана по НДПИ повлиял рост цен за два месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на основные экспортные позиции (медь - 20%, свинец - 13,2%, цинк - 33,1%, алюминий - 53,4%, уран - 24,6%) в среднем на 18,8%.

Также по результатам налогового администрирования недропользователей поступило порядка 16,5 млрд тенге (в том числе по АО "АрселорМиттал Темиртау" на сумму 16,2 млрд тенге).

Доходы местных бюджетов исполнены на 127,7% и составили 727 млрд тенге. План перевыполнен на 158 млрд тенге, из них по налогам - на 142 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены почти во всех регионах, за исключением Шымкента (5 млрд тенге).