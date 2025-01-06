Нацбанк изменил правила проведения валютных операций

Еще больше, почти на 5%, за ноябрь 2024 года сократились активы в валюте - до $18,9 млрд

Рассказать друзьям

Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые резервы Казахстана за ноябрь 2024 года сократились на $1,6 млрд и составили $44,2 млрд, говорится в отчете Национального банка РК.





Как следует из отчета, валовые резервы сократились на $1632 млн, или почти на 4%.





Еще больше, почти на 5%, за ноябрь 2024 года сократились активы в валюте в валовых резервах - до $18,9 млрд.





Активы в золоте сократились на 2,5%, до $25,29 млрд.





Чистые международные резервы сократились на 3,8%, до $42,2 млрд.



