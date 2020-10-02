В Казахстане запустили удаленную биометрическую идентификацию личности для получения банковских услуг

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана с 1 октября 2020 года запускает в промышленную эксплуатацию сервис удаленной биометрической идентификации для получения финансовых услуг, передает Kazakhstan Today.

Данный сервис предусматривает возможность получения финансовых услуг без физического посещения финансовой организации с применением технологии "распознавания лица", - пояснили в Нацбанке.

Оператором системы является дочерняя организация Национального банка - РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (КЦМР).

Удаленная биометрическая идентификация позволяет участникам финансового рынка дистанционно идентифицировать клиентов и оказывать им такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карточек, кредитование.

Внедрение удаленной биометрической идентификации отвечает новым вызовам на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире. Использование сервиса финансовым сообществом расширит список услуг, которые предоставляются населению дистанционным способом", - сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Есжан Биртанов.

Сервис доступен как банкам, так и страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, платежным и микрофинансовым организациям.

Напомним, сервис разработан Национальным банком совместно с участниками финансового рынка. Система была запущена в пилотном режиме в апреле текущего года. За это время сервис позволил 11 банкам второго уровня оказать населению 2,8 млн банковских услуг.

Механизм удаленной идентификации, реализуемый Национальным банком РК, является еще одним шагом на пути к цифровизации финансового сектора Казахстана.

В случае заинтересованности в подключении к сервису ЦОИД (Центр обмена идентификационными данными) участники финансового рынка могут обратиться в КЦМР по телефону +7-7272-50-66-26.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства