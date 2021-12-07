В АРРФР разъяснили порядок урегулирования проблемной задолженности

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Для защиты прав заемщиков, испытывающих сложности с погашением займов и микрокредитов, с 1 октября текущего года законодательно введен обязательный для банков и МФО механизм урегулирования просроченной задолженности граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, для начала процедуры урегулирования проблемной задолженности заемщику следует обратиться с соответствующим заявлением к кредитору, то есть к банку или МФО. В заявлении необходимо указать ФИО, ИИН, контактные данные, сведения о займе, причины возникновения просрочки и приложить имеющиеся подтверждающие документы.

Для удобства граждан заявления могут быть поданы как письменно, так и дистанционно, то есть без посещения отделений банков и МФО, посредством официальных интернет ресурсов и электронной почты кредитора", - уточнили в ведомстве.

В течение 15 календарных дней со дня получения заявления и подтверждающих документов банки и МФО в индивидуальном порядке анализируют финансовое и социальное положение должника. В указанный срок заемщику должно быть сообщено о согласии банка или МФО с реструктуризацией займа.

При согласии кредитора по условиям реструктуризации займа банки и МФО обязаны в течение следующих 15 календарных дней внести необходимые изменения в условия договора займа или микрокредита и принять новый график погашения кредита", - разъяснили в агентстве.

В случае недостижения взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа или микрокредита заемщику следует обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На основании обращения заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении финансовой организации, в рамках которой будет проведен анализ соблюдения кредитором законодательных требований к процессу урегулирования проблемной задолженности и прав заемщиков", - говорится в сообщении.

Обратиться в Агентство граждане могут следующими способами:

1) Посредством портала электронного правительства Республики Казахстан ( https://egov.kz/cms/ru ). В сервисе "Электронные обращения" выберите "Заказать услугу онлайн", заполните текст обращения и прикрепите подтверждающие документы.

2) С помощью электронного сервиса eOtinish ( https://eotinish.kz/ ). Подача заявления осуществляется через приложение eGov. В сервисе "Подать обращение" выберите "Заявление" и заполните текст заявления.

3) В письменной форме по адресу агентства: А15С9Т5, Алматы, микрорайоне Коктем-3, дом 21.